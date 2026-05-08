newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08 Μαΐου 2026, 06:00

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι ζυμώσεις του μεγάρου Μαξίμου προς τους βουλευτές του συνεχίζονταν. Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Μπεκίρης, Μάξιμος Χαρακόπουλος και Θανάσης Νέζης, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούσαν δια ζώσης επαφές και τηλεφωνικές επικοινωνίες με βουλευτές, ενώ ακόμα και την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν συναντήσεις με βουλευτές στο Μαξίμου.

Ως εκ τούτου οι ζυμώσεις έπιασαν τόπο, ούτως ώστε να αποφευχθεί για την κυβέρνηση μία εικόνα γενικευμένης εξέγερσης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, χωρίς ωστόσο να λείψουν από τη συνεδρίαση -αν και χωρίς να ξεφύγουν οι τόνοι- οι αιχμές, οι βολές και η κριτική από «γαλάζιους» βουλευτές προς το Μαξίμου, το οποίο, βάζοντας μπροστά το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, έκανε και ό,τι μπορούσε για να περιορίσει το χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών, η δυσαρέσκεια των οποίων παραμένει και είναι διάχυτη.

Σε αυτό το κλίμα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από την αίθουσα περιορίστηκε σε έναν διάλογο με τους παριστάμενους δημοσιογράφους, οι οποίοι τον ρώτησαν για το κλίμα, με τον ίδιο να απαντά:

Μητσοτάκης: χρήσιμο

Δημοσιογράφοι: Είχε όμως γκρίνια

Μητσοτάκης: Πολύ λίγη! Τι πάει να πει γκρίνια ; Εσείς γκρίνια ψάχνετε! Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα , Είχατε προαναγγέλλει πως θα γίνει κούγκι

Δημοσιογράφοι: Αγαπήθηκε το επιτελικό τελικά;

Μητσοτάκης: Το επιτελικό είχε την τιμητική του αυτό είναι το μόνο βέβαιο

Η εσωκομματική κριτική

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στις πιο αιχμηρές τοποθετήσεις βουλευτών συγκαταλέγεται ασφαλώς εκείνη του Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε για την αλλαγή του Συντάγματος ότι «δεν είμαι βέβαιος ότι σήμερα αποτελεί ισχυρό κοινωνικό αίτημα», ενώ άφησε σαφή «καρφιά»:

«Δεν κυβερνά μια παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα το ψηφίζουν οι πολίτες. Την ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία. Και γι’ αυτό πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει το οποίο είναι σαφέστατα ευθύνη του πρωθυπουργού».

Συνεχίζοντας τα «καρφιά» τόνισε ακόμα ότι «δεν υπηρετούμε το σχέδιο Πισσαρίδη, ούτε οποιοδήποτε άλλο τεχνοκρατικό κείμενο ως υποκατάστατο της πολιτικής εντολής. Δεν περιμένουμε τις μελέτες της τράπεζας της Ελλάδας του ΟΑΣΑ και του ΙΟΒΕ όπως λέει στις αναρτήσεις του για να φτιάξουμε το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας. Η παράταξη, μέσα από τα όργανά της, τις διαδικασίες της, την Κοινοβουλευτική της Ομάδα και τη σχέση της με την κοινωνία, πρέπει να χτίσει τη νέα εθνική πρόταση για τη σταθερότητα και την ευημερία των πολλών».

Βολές έριξε και για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ δεν ήταν μέρος της προγραμματικής μας εντολής. […] Αντί όμως να υπάρξει ουσιαστική πολιτική συζήτηση για το πώς θα ενισχυθεί η αξιοπιστία, η ταχύτητα και η διαφάνεια των αγροτικών πληρωμών, προκρίθηκε μια μεγάλη διοικητική μεταφορά. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν κλήθηκε σε πραγματική διαβούλευση».

Βολές έριξε και για άλλα ζητήματα: «Όταν 11 βουλευτές της πλειοψηφίας καταθέτουν ερώτηση για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, για τις στρεβλώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και για το γεγονός ότι το χαμηλότερο κόστος των ΑΠΕ δεν μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή, είναι θεσμική προειδοποίηση. Είναι πληροφορία από την κοινωνία προς την κυβέρνηση. Αν αυτή η πληροφορία δεν μετατρέπεται σε πολιτική διόρθωση, τότε το επιτελικό κράτος δεν λειτουργεί ως μηχανισμός έγκαιρης ανταπόκρισης, αλλά ως μηχανισμός καθυστερημένης διαχείρισης».

Αιχμές για τους θεσμούς

Ο Γιάννης Οικονόμου, εκ των 5 που συνυπογράφουν το κοινό άρθρο στα «ΝΕΑ», έθεσε το θέμα των θεσμών, τονίζοντας πως «πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ανάμεσα σε όσους μας ψήφισαν το 2023, το 49% κρίνει αρνητικά το έργο μας στους θεσμούς και θετικά το 36%. Στο σύνολο η θετική αξιολόγηση στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών έπεσε στο 14%».

Επιπλέον ανέφερε μεν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «πέτυχε την αύξηση του εθνικού πλούτου και τη δημιουργία πλεονασμάτων», σημειώνοντας ωστόσο ότι «υπάρχει υστέρηση σε ό,τι αφορά τη διάχυση του πλούτου στο σύνολο της κοινωνίας, την οποία επιτείνει η παγκόσμια ακρίβεια».

Όσο για το «επιτελικό κράτος», ο κ. Οικονόμου ήταν επίσης αιχμηρός, αναφέροντας μεν ότι «κανείς δεν αμφισβητεί τις επιτυχίες του», ωστόσο επισημαίνοντας ότι «υποτιμήθηκε η πολιτική τεκμηρίωση και διάσταση των πολιτικών μας. Είναι άλλο πράγμα ο πολιτικός σχεδιασμός και οι προτεραιότητες και άλλο η προαγωγή του μέσω επιμέρους εφαρμογών».

Κριτική στο «επιτελικό κράτος»

Από τους 5 επίσης, ο Γιάννης Παππάς άσκησε κριτική στο «επιτελικό κράτος», ενώ αναφέρθηκε στο θέμα των λύσεων για τη βελτίωσή του, σημειώνοντας ότι θέλει μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό. Έντονη κριτική άσκησε στους «τεχνοκράτες» που αναγκάζουν, όπως είπε, τους τους βουλευτές να στηρίξουν απόψιες με τις οποίες δεν συμφωνούν, ενώ τόνισε πως όταν παίρνονται σοβαρές αποφάσεις για μεγάλα θέματα θα πρέπει να είναι σαφές ποιος τις τρέχει, ποιος λογοδοτεί και να μη διαχέεται η ευθύνη προς τα κάτω.

Ο Ξενοφών Μπαραλιάκος έριξε βάρος στο ιδεολογικό κομμάτι, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να φεύγουμε από τις αρχές της παράταξης, ενώ ο 5ος από την ομάδα που υπέγραφε το κοινό άρθρο, Αθανάσιος Ζεμπίλης εστίασε στο ρόλο του βουλευτή, ο οποίος όπως είπε έχει με βάση το υπάρχον Σύνταγμα ουσιαστικές αρμοδιότητες που δεν του έχουν εκχωρηθεί στην πραγματικότητα, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εσωκομματικής Δημοκρατίας και τον κομματικών οργάνων, όπως η Κ.Ο. που δεν συνεδριάζουν τακτικά.

Η τοποθέτηση του Νότη Μηταράκη, επίσης είχε αιχμές. Τάχθηκε υπέρ του οι υπουργοί να είναι βουλευτές και η βουλή να έχει λόγο στα νομοσχέδια, ενώ τόνισε ότι το «επιτελικό κράτος» έχει θετικά και έχει βοηθήσει σε συγκυρίες όπως η πανδημία, αλλά του έχουν ξεφύγει και σοβαρά πράγματα και ευθύνεται για κρίσεις που «τις πληρώνουμε».

Εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί

Ο Χρήστος Μπουκώρος έθεσε, μεταξύ άλλων, θέμα για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που, όπως είπε, τους πουσάρισε το σύστημα και κατήλθαν στον εκλογικό στίβο, τονίζοντας ότι αυτό δεν είναι επί ίσοις όροις για όλους, ενώ ανέφερε ότι όταν άλλοι έχουν άμεση επίπτωση στις πράξεις τους και άλλοι έχουν ανοχή, τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν τη διαβρωτική εντύπωση ότι υπάρχουν οι δικοί μας και οι άλλοι.

Ο Γιώργος Βλάχος μίλησε για αναπάντητα ερωτήματα στο δρόμο προς τις εκλογές, θέτοντας σειρά θεμάτων, όπωςζητήματα διαφάνειας (Ταμείο Ανάκαμψης, σπιτάκια ανακύκλωσης), τη μέθοδο των επιστολικών ψήφων στην ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Βορίδη – Αυγενάκη, που έκανε πολλούς βουλευτές να αισθανθούν ότι εξευτελίζονται, και τα φροντιστήρια για τα ομόφυλα που, κατά τον κ. Βλάχο, εξαπάτησαν τους βουλευτές.

Τέλος, ο Μίλτος Χρυσομάλλης έριξε σαφές «καρφί» για την υπόθεση των υποκλοπών και την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου: «Μετά την απόφαση Τζαβέλλα, κανείς δεν πιστεύει ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ΣτΕ. Δεν λέω τι ισχύει, λέω τι πιστεύει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.

Η στάση Μητσοτάκη

Ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης στην εισήγησή του χρησιμοποίησε καρότο και μαστίγιο, δηλαδή από τη μία «μασάζ» και από την άλλη προσπάθεια οριοθέτησης της κριτικής των βουλευτών του. Από τη μία δηλαδή θέλησε να αναφερθεί στο «πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω τον ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων», καθώς και να διαβεβαιώσει τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες ότι «όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν».

Από την άλλη κάλεσε σε «αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια», ενώ θέλησε να πει ότι «είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως, αυτή η γραμμή είναι κόκκινη».

«Καρφί»

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε και τη μπηχτή ότι «είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα – υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο – πρέπει να δίνουμε και τις δύσκολες μάχες», το οποίο ερμηνεύεται ως «καρφί» και προς τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον πρωθυπουργό.

Με τις πρωθυπουργικές δηλώσεις να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επίσης δεν έχασε την ευκαιρία να εκτοξεύσει «καρφιά» στον Ν. Δένδια, λέγοντας ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» και προσθέτοντας ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα», συνεχίζοντας έτσι τα γνωστά «μαχαιρώματά» του στον υπουργό Άμυνας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε με αιχμές κατά στελεχών ότι «καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ και δεν ψάχνουμε το ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Κόσμος
Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ - Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Σύνταξη
Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής

«Οι ελληνικές φυλακές λειτουργούν σε συνθήκες ασφυκτικού υπερπληθυσμού, με ελλείψεις προσωπικού, ανύπαρκτες δομές ψυχικής και ιατρικής φροντίδας και κρατούμενους στοιβαγμένους σε κελιά», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ – Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές
Δημοσκόπηση 07.05.26

Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ - Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
Σφοδρά πυρά 07.05.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Νέα Αριστερά 07.05.26

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κ.Ο. ΝΔ: Αιχμές για «προστατευμένους» υπουργούς, ΟΠΕΚΕΠΕ και «επιτελικό κράτος» από τους βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κ.Ο. ΝΔ: Αιχμές για «προστατευμένους» υπουργούς, ΟΠΕΚΕΠΕ και «επιτελικό κράτος» από τους βουλευτές

«Ξεσπάθωσαν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «γαλάζιοι» βουλευτές, με πρώτο τον Μάκη Βορίδη, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Αρκετοί εξ αυτών, πάντως, όπως ο Ανδρέας Κατσανιώτης εξέφρασαν τις έντονες διαφωνίες τους με τον τρόπο λειτουργίας του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς

«Είναι η πρώτη φορά - σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων - που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»

«Η κατάρρευση του προγράμματος 'Trust Your Stars' αποτελεί ομολογία πολιτικής και διοικητικής αποτυχίας στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Στη Θεσσαλονίκη 08.05.26

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του

Το λεωφορείο νυχτερινής γραμμής εξερχόταν από τον σταθμό του ΟΑΣΘ όταν οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Ελλάδα 08.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα - Η τελευταία διαδρομή με το ταξί

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι - Τα ίχνη του χάθηκαν στις 30 Μαρτίου και έναν μήνα μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις.

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
Σειφ Σπεις 08.05.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα

«Γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά» χαρακτηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Με λόγο αφοπλιστικό μιλά για την ένταση στη Μέση Ανατολή, την ανατροπή του διεθνούς δικαίου, τον ρόλο και τις ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για τις σύγχρονες συγκρούσεις. «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον πόλεμο ως πρόσχημα για να... εκκαθαρίσει μαζικά εδάφη και να περιορίσει μαζικά τον πληθυσμό. Αυτό ξεκίνησε στη Γάζα και τώρα συνεχίζεται με τον Λίβανο»

Σύνταξη
Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Στυλ και γραφή 08.05.26

Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ

Το παλτό του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, τύπου Τσέστερφιλντ, ηλικίας άνω των 100 ετών, κατασκευασμένο από την Brooks Brothers, διατίθεται προς πώληση στην Έκθεση Παλαιών Βιβλίων της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννηση ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις

Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

Σύνταξη
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά χανταϊού μέσω επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κρήτη: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα – Τι είπαν στις απολογίες τους
Ελλάδα 08.05.26

Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα - «Στο πρόσωπό του έβλεπα τον φονιά του γιου μου»

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου», είπε στην απολογία του ο 54χρονος στην Κρήτη.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.05.26 Upd: 08:46

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies