Σωτήρης Τσαφούλιας: Το σύντομο πέρασμα από ταινία που του χάρισε την «αθανασία»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ο επόμενος καλεσμένος της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, την Κυριακή 10 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA. Σε μια συζήτηση που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη τηλεοπτική αφήγηση, ο δημιουργός μιλά για προσωπικές διαδρομές και άγνωστες ιστορίες από τη ζωή και την πορεία του, με τον χαρακτηριστικό άμεσο και ευθύ λόγο του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη γνωριμία και τη συνεργασία του με τον Γιάννη Σμαραγδή στην ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Οι δύο σκηνοθέτες ήρθαν σε επαφή πριν ακόμη ο Σωτήρης Τσαφούλιας ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κινηματογράφο. Ένα καλοκαίρι, ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε στα Ψαρά, τον τόπο καταγωγής του Σωτήρη Τσαφούλια, στο πλαίσιο έρευνας για τον Ιωάννη Βαρβάκη, τον Έλληνα έμπορο και ευεργέτη του νησιού, στη ζωή του οποίου βασίζεται η ταινία.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Γιάννης Σμαραγδής ήρθε σε επαφή με τον Δήμο Ψαρών αναζητώντας στήριξη για την παραγωγή. Το αίτημα αυτό μεταφέρθηκε στον Σωτήρη Τσαφούλια μέσω του τότε δημάρχου του νησιού, και ο ίδιος ανταποκρίθηκε θετικά, συμβάλλοντας οικονομικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος.

Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έκανε και ένα σύντομο πέρασμα στην ταινία, με τον ίδιο να αναφέρει πως αυτή η συμμετοχή αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Γιάννη Σμαραγδή, ένα «δώρο για να του χαρίσει την αθανασία», όπως του είχε πει.

