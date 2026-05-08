magazin
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Taste Atlas: Ποιο είναι το ελληνικό νησί που αποθεώνει
Planet Travel 08 Μαΐου 2026, 13:25

Taste Atlas: Ποιο είναι το ελληνικό νησί που αποθεώνει

Tα Χανιά είναι ένας από τους πλέον κατάλληλους προορισμούς για την περίοδο της άνοιξης και ειδικότερα του Μαΐου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη διεθνή τουριστική επικαιρότητα επανέρχεται η Κρήτη, με εξειδικευμένες πλατφόρμες γαστρονομίας και ταξιδιού, όπως το TasteAtlas, να αναδεικνύουν το νησί ως έναν από τους πλέον κατάλληλους προορισμούς για την περίοδο της άνοιξης και ειδικότερα του Μαΐου.

Κρήτη: Μια μοναδική ταξιδιτική εμπειρία

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, ο Μάιος προβάλλεται ως χρονικό σημείο υψηλής αξίας για την ταξιδιωτική εμπειρία στην Κρήτη, καθώς συνδυάζει σταθερές καιρικές συνθήκες, αυξημένη ηλιοφάνεια και φυσικό τοπίο που διατηρεί τη ζωντάνια της άνοιξης.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζεται ότι η αυτή περίοδος προηγείται της έντονης τουριστικής αιχμής, γεγονός που μεταφράζεται σε χαμηλότερα επίπεδα συνωστισμού και πιο λειτουργική εμπειρία για τον επισκέπτη.

Μοναδική κρητική κουζίνα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γαστρονομική ταυτότητα του νησιού, με το TasteAtlas να αναδεικνύει την κρητική κουζίνα ως βασικό πυλώνα του τουριστικού προϊόντος. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μία κουζίνα που στηρίζεται σε τοπικά, απλά υλικά, όπως το ελαιόλαδο, τα άγρια βότανα και τα τυριά, με χαρακτηριστικά πιάτα τον ντάκο, αλλά και παραδοσιακές συνταγές με αρνί και μυρωδικά.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε προϊόντα όπως η γραβιέρα και η μυζήθρα, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινής διατροφής και της εμπειρίας φιλοξενίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβάλλεται και η πρωινή γαστρονομική εμπειρία, με τοπικά προϊόντα όπως το γιαούρτι με μέλι και παραδοσιακά εδέσματα τύπου μπουγάτσας, ενισχύοντας την αυθεντικότητα της παραμονής στο νησί.

Σημειώνεται, ότι η ανάδειξη της Κρήτης από διεθνείς πλατφόρμες, όπως το TasteAtlas, εντάσσεται σε μία ευρύτερη τάση ενίσχυσης του γαστρονομικού τουρισμού και της αναζήτησης αυθεντικών εμπειριών εκτός περιόδων αιχμής.

Παράλληλα, λειτουργεί προς επίρρωση της στρατηγικής επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή παρουσία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Κόσμος
Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Σύνταξη
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
Planet Travel 18.04.26

Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;
The Expla-in Project 08.05.26

Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι για όσα μοιράστηκαν, απέκρυψαν ή συνέχισαν να κάνουν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή μετά το 2008

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
«Δεν είναι παιχνίδι» 08.05.26

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Σύνταξη
Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Υψωμένες γροθιές, φωνές, χορός - Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies