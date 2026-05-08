Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Είναι το απόλυτο «σήριαλ» του Χόλιγουντ τους τελευταίους μήνες: ποιος θα εξαγοράσει την Warner Bros; Την αρχή έκανε το Netflix, σοκάροντας τον κόσμο του θεάματος, καθώς κανείς δεν πίστευε ότι μια ψηφιακή πλατφόρμα θα είχε τη δύναμη (και τα χρήματα) να αποκτήσει ένα από τα πιο γνωστά και παραδοσιακά στούντιο.

Ωστόσο, αυτή η κίνηση του Netflix έφερε αντιδράσεις – κυρίως από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους φίλους του. Κάπως έτσι μπήκε στο «παιχνίδι» η Paramount εκτοξεύοντας την προσφορά στα 111 δισ. δολάρια και διαλύοντας τον ανταγωνισμό.

Και τώρα ήταν η σειρά των μεγάλων ονομάτων της βιομηχανίας του θεάματος να αντιδράσουν. Με μια ανοιχτή επιστολή τους που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και μετράει περισσότερες από 4.000 υπογραφές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες και παραγωγοί αναφέρονται «στα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών έναντι του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος» και θεωρούν ότι αυτή η κίνηση θα βάλει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα του κλάδου τους.

Τώρα, ο Μαρκ Ράφαλο, με μια νέα ανοιχτή επιστολή στους New York Times, που συνυπογράφει με τον πολιτικό σχολιαστή και συγγραφέα Ματ Στόλερ, εξηγεί γιατί πολλοί σταρ του Χόλιγουντ δεν αντέδρασαν στην επικείμενη συγχώνευση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Committee for the First Amendment (@1acommittee)

«Το πιο περίεργο πράγμα σε αυτή την επιστολή δεν είναι το ποιοι υπέγραψαν, αλλά το ποιοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Όχι επειδή διαφωνούν, αλλά επειδή φοβούνται» γράφουν οι Ράφαλο και Στόλερ.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μπλοκάρουμε αυτή τη συμφωνία. Αλλά τώρα ο πιο σημαντικός είναι αυτός: ο φόβος. Ο βαθύς και άσχημος φόβος του να μιλήσουμε ανοιχτά» συμπληρώνουν.

«Ακούσαμε από πολλούς καλλιτέχνες το ίδιο πράγματα όταν τους ζητήσαμε να υπογράψουν την ανοιχτή επιστολή: φοβόντουσαν την τιμωρία. Και ο φόβος τους δεν είναι αδικαιολόγητος» συνεχίζει η επιστολή στους NY Times.

Mark Ruffalo Says Hollywood Stars Declined to Sign Open Letter Against Paramount-WB Merger ‘Because They’re Afraid’ the Studio Will Blacklist Them https://t.co/BEenvUYDG9 — Variety (@Variety) May 7, 2026

«Όταν ο διευθυντής του ανεξάρτητου περιοδικού The Ankler, αντέδρασε στη συμφωνία, η Paramount απέσυρε τη διαφήμισή της. Ενώ όταν το CNN ζήτησε από τον Μαρκ Ράφαλο να συμμετέχει σε μια συζήτηση για τη συγχώνευση, τελευταία στιγμή το δίκτυο αποφάσισε να κάνει πίσω, καθώς η Warner Bros. είναι η μητρική του εταιρεία» αναφέρετε στην επιστολή.

«Αυτή η συγχώνευση θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στο Χόλιγουντ, ωστόσο ένα έχει ξεκινήσει ήδη: οι άνθρωποι φοβούνται να πουν τη γνώμη τους για τη βιομηχανία που δουλεύουν» έγραψαν οι Μαρκ Ράφαλο και Ματ Στόλερ.