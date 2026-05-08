Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
08 Μαΐου 2026, 06:02

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάνω από έναν αιώνα μετά τη δημιουργία τους, οι «Δεσποινίδες της Αβινιόν» εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης Χένρι Τέιλορ επιστρέφει στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο και τον ξαναδιαβάζει μέσα από την αφρικανική τέχνη, τη φυλή, την εξουσία και την αναπαράσταση.

Το 1907, ο Πάμπλο Πικάσο κάλεσε λίγους καλλιτέχνες και φίλους στο εργαστήριό του στο Παρίσι για να τους δείξει έναν πίνακα πάνω στον οποίο δούλευε επί έξι μήνες. Η αντίδραση δεν ήταν ενθουσιασμός. Ήταν σοκ, αμηχανία και αποστροφή.

Ο Ζορζ Μπρακ φέρεται να είπε ότι η εμπειρία έμοιαζε με το να πίνει κανείς πετρέλαιο. Ο Ανρί Ματίς λέγεται πως χαρακτήρισε τις γυναίκες του πίνακα «αποκρουστικές». Το έργο δεν παρουσιάστηκε δημόσια παρά μόνο το 1916, σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα.

Σήμερα, οι «Δεσποινίδες της Αβινιόν» θεωρούνται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και καθοριστικά έργα του Πικάσο. Παραμένουν όμως και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα. Αυτή ακριβώς η διπλή κληρονομιά βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μεγάλης έκθεσης στο Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι, μέσα από τη ματιά του Αμερικανού ζωγράφου Χένρι Τέιλορ.

Ο Τέιλορ, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αμερικανούς καλλιτέχνες, επανέρχεται στον πίνακα του Πικάσο με το έργο του «From Congo to the Capital and Black Again». Και το κάνει θέτοντας ένα ερώτημα που εδώ και δεκαετίες συνοδεύει τις «Δεσποινίδες»: πόσα χρωστά ο πίνακας στην αφρικανική τέχνη και γιατί ο Πικάσο δεν το αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά;

Οι πέντε γυναίκες που άλλαξαν τη μοντέρνα τέχνη

Οι «Δεσποινίδες της Αβινιόν», έργο του 1907, απεικονίζουν πέντε γυμνές γυναίκες σε οίκο ανοχής στη Βαρκελώνη. Δεν είναι όμως μια συμβατική σκηνή. Οι μορφές κοιτούν κατάματα τον θεατή, τα σώματά τους είναι κοφτά, γεμάτα γωνίες, αποδομημένα, ενώ δύο από τα πρόσωπα θυμίζουν μάσκες.

Ο αρχικός τίτλος του έργου ήταν «Ο οίκος ανοχής της Αβινιόν». Το 1916 άλλαξε σε «Οι Δεσποινίδες της Αβινιόν», ώστε να είναι λιγότερο προκλητικός.

Για την επιμελήτρια του Μουσείου Πικάσο, Ζοάν Σνρεκ, ο πίνακας σηματοδοτεί μια αποφασιστική στροφή στην πορεία του Πικάσο. Όπως εξηγεί στο BBC, ο καλλιτέχνης εγκατέλειψε τη συναισθηματική, παραστατική ζωγραφική και άρχισε να διασπά τις μορφές, επανεξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται ο χώρος και το ανθρώπινο σώμα.

Αυτή η αλλαγή υπήρξε καθοριστική για τη γέννηση του κυβισμού, του κινήματος που εγκατέλειψε τη ρεαλιστική απεικόνιση και πρότεινε μια νέα γλώσσα, βασισμένη στον κατακερματισμό, τη γεωμετρία και τις πολλαπλές οπτικές γωνίες.

«Ο Πικάσο δεν άλλαξε απλώς ένα στοιχείο. Τα άλλαξε όλα ταυτόχρονα», λέει η Σνρεκ. «Ακόμη και για καλλιτέχνες που ήδη πειραματίζονταν με νέες μορφές, αυτό έμοιαζε να πηγαίνει υπερβολικά μακριά».

Η αφρικανική τέχνη που ο Πικάσο υποβάθμιζε

Οι καινοτομίες του Πικάσο, πάντως, δεν προέκυψαν στο κενό. Λίγους μήνες πριν από τις «Δεσποινίδες», ο ζωγράφος είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται έντονα για τις αφρικανικές μάσκες και τα γλυπτά.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε ένα μικρό ειδώλιο από την περιοχή της σημερινής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το οποίο είχε αγοράσει ο Ματίς στο Παρίσι το 1906. Από εκείνη την περίοδο, ο Πικάσο επισκεπτόταν συστηματικά το αφρικανικό τμήμα του Μουσείου Εθνογραφίας του Τροκαντερό, ενώ δημιούργησε εκατοντάδες προπαρασκευαστικά σκίτσα για τον πίνακά του.

Σύμφωνα με τη Ζοάν Σνρεκ, αυτό που τον τράβηξε δεν ήταν μόνο η εξωτερική μορφή των αντικειμένων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν. Τα πρόσωπα ήταν απλοποιημένα, παραμορφωμένα, συχνά έντονα ή και ανησυχητικά. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση του ανθρώπινου προσώπου τού επέτρεψε να απομακρυνθεί από τον νατουραλισμό και να στραφεί σε κάτι πιο αφαιρετικό και πιο συγκρουσιακό.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Πικάσο υποβάθμιζε συστηματικά την επίδραση της αφρικανικής τέχνης στο έργο του. Το 1920, όταν κριτικός που ετοίμαζε σειρά κειμένων για την αφρικανική τέχνη τον ρώτησε σχετικά, εκείνος φέρεται να απάντησε ότι «δεν είχε ακούσει ποτέ γι’ αυτήν».

Η στάση αυτή τροφοδότησε αργότερα κατηγορίες περί πολιτισμικής ιδιοποίησης. Οι επικριτές του επισημαίνουν ότι ο Πικάσο αξιοποίησε μορφές και σύμβολα με βαθιά πολιτισμική, θρησκευτική και κοινωνική σημασία, χωρίς να αναγνωρίσει ουσιαστικά την προέλευσή τους. Την ίδια στιγμή, η Δύση εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει συχνά την αφρικανική τέχνη ως «πρωτόγονη».

Ο Χένρι Τέιλορ επιστρέφει στις «Δεσποινίδες»

Ο Χένρι Τέιλορ ξανασυνάντησε τον πίνακα του Πικάσο το 2007, όταν βρέθηκε στο Παρίσι για την πρώτη του ατομική έκθεση στην Ευρώπη. Η χρονική συγκυρία είχε τη δική της σημασία: είχαν περάσει σχεδόν ακριβώς εκατό χρόνια από τη δημιουργία των «Δεσποινίδων».

Το έργο που δημιούργησε τότε, με τίτλο «From Congo to the Capital and Black Again», παρουσιάζεται σήμερα στο Musée National Picasso-Paris, στην έκθεση «Henry Taylor. Where Thoughts Provoke», την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή αναδρομική του.

Ο Τέιλορ κρατά τη βασική δομή του πίνακα του Πικάσο: τις πέντε γυμνές γυναικείες μορφές, τις στάσεις των σωμάτων, τα δύο πρόσωπα που θυμίζουν μάσκες. Όμως κάνει μια καθοριστική αλλαγή. Οι λευκές μορφές του Πικάσο γίνονται μαύρες.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τέιλορ κάνει πολύ πιο εμφανή τη σύνδεση με την αφρικανική τέχνη. Δεν συνομιλεί απλώς με τον Πικάσο. Τον αμφισβητεί.

«Ο Χένρι Τέιλορ δεν αναφέρεται απλώς στον Πικάσο. Τον θέτει υπό ερώτηση και τον επανερμηνεύει», λέει η Σνρεκ.

Φυλή, εξουσία και ποιανού ιστορία λέγεται

Ο Χένρι Τέιλορ είναι γνωστός για έργα που εστιάζουν στη ζωή των μαύρων ανθρώπων στις ΗΠΑ. Μέσα από τη ζωγραφική του δίνει χώρο, παρουσία και ατομικότητα σε πρόσωπα που ιστορικά έχουν μείνει στο περιθώριο της αναπαράστασης.

Γι’ αυτό και η αντιπαραβολή του έργου του με τις «Δεσποινίδες» δεν αφορά μόνο την ιστορία της τέχνης. Ανοίγει και ευρύτερα ζητήματα: ποιος επηρεάζει ποιον, ποιος αναγνωρίζεται, ποιος μένει αόρατος και ποιανού οι ιστορίες αφηγείται τελικά η τέχνη.

Η έκθεση στο Παρίσι φέρνει αυτά τα ερωτήματα στο προσκήνιο. Ο Πικάσο, ο λευκός Ευρωπαίος καλλιτέχνης που αξιοποίησε την αφρικανική τέχνη χωρίς να της αποδώσει ανοιχτά το χρέος που της αναλογούσε, συναντά τον Τέιλορ, έναν μαύρο Αμερικανό ζωγράφο που επιστρέφει στην ίδια σύνθεση και τη μετατοπίζει.

Οι γυναίκες του Πικάσο και οι γυναίκες του Τέιλορ

Τα δύο έργα μοιάζουν επίσης να αποκαλύπτουν διαφορετική στάση απέναντι στις γυναίκες.

Η σχέση του Πικάσο με τις γυναίκες υπήρξε ιστορικά φορτισμένη και συχνά προβληματική. Ο ίδιος φέρεται να είχε πει στη ζωγράφο Φρανσουάζ Ζιλό ότι όλες οι γυναίκες είναι είτε «θεές είτε χαλάκια» και «μηχανές που υποφέρουν». Για αρκετούς κριτικούς, η βία με την οποία διαλύονται τα σώματα στις «Δεσποινίδες» δεν είναι μόνο αισθητική επιλογή. Μοιάζει και προσωπική.

«Το θέμα ήταν ήδη προκλητικό: μια ομάδα γυμνών γυναικών σε οίκο ανοχής. Όμως ο Πικάσο αφαίρεσε κάθε απαλότητα», σημειώνει η Σνρεκ.

Στην εκδοχή του Τέιλορ, τα σώματα παραμένουν αφαιρετικά, αλλά είναι λιγότερο διαμελισμένα. Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο ισχυρό παρά επιθετικό.

Η κεντρική μορφή του έργου στέκεται με τα χέρια εν μέρει πίσω από την πλάτη. Το κοντό, ασύμμετρο καρέ της θυμίζει την Τζόζεφιν Μπέικερ, την Αμερικανίδα-Γαλλίδα χορεύτρια και τραγουδίστρια που έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα με παγκόσμια φήμη. Με αυτή την αναφορά, ο Τέιλορ εισάγει στο έργο ζητήματα ταυτότητας, φυλής και αναπαράστασης.

«Από το Κονγκό στην πρωτεύουσα και ξανά μαύρο»

Ο τίτλος του έργου του Τέιλορ, «From Congo to the Capital and Black Again», λειτουργεί σαν σχόλιο πάνω στην ίδια τη διαδρομή της έμπνευσης. Αναφέρεται στο κονγκολέζικο ειδώλιο του Ματίς που φέρεται να άνοιξε τον δρόμο για το ενδιαφέρον του Πικάσο προς την αφρικανική τέχνη. Παραπέμπει επίσης στη μετακίνηση αυτών των μορφών από την Αφρική στο Παρίσι, δηλαδή στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της τέχνης εκείνης της εποχής.

Και, βέβαια, δηλώνει ότι ο Τέιλορ κάνει τον πίνακα «ξανά μαύρο», επαναφέροντας μαύρες μορφές εκεί όπου ο Πικάσο είχε χρησιμοποιήσει αφρικανικές επιρροές χωρίς να τις αναγνωρίσει ως τέτοιες.

Στην άκρη του έργου εμφανίζεται και ένα αποκομμένο λευκό ανδρικό χέρι με χρυσό ρολόι, που θωπεύει μία από τις μορφές. Η λεπτομέρεια αυτή μπορεί να παραπέμπει στους δύο άνδρες, έναν ναύτη και έναν φοιτητή Ιατρικής, τους οποίους ο Πικάσο είχε αρχικά σκεφτεί να συμπεριλάβει στη σύνθεσή του.

Από την αποστροφή στην αποθέωση

Η ειρωνεία είναι ότι ακόμη και ο Μπρακ, που αρχικά αντέδρασε τόσο έντονα στις «Δεσποινίδες», σύντομα υιοθέτησε και ο ίδιος μια πιο γωνιώδη προσέγγιση στη ζωγραφική του.

Μέχρι τη δεκαετία του 1920, όλα όσα είχαν προκαλέσει αμηχανία και αποστροφή στον πίνακα του Πικάσο άρχισαν να θεωρούνται επαναστατικά. Ο συγγραφέας και ποιητής Αντρέ Μπρετόν τον χαρακτήρισε έργο-τομή και έπεισε τον Γάλλο σχεδιαστή μόδας και συλλέκτη τέχνης Ζακ Ντουσέ να τον αγοράσει.

Το 1939, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης απέκτησε τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν» ως έργο-κανόνα της μοντέρνας τέχνης. Εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, ο πίνακας παραμένει ανοιχτός σε συγκρούσεις, αναγνώσεις και αμφισβητήσεις. Και αυτό ίσως εξηγεί τη δύναμή του: ένα έργο που αρχικά προκάλεσε αποστροφή, στη συνέχεια αποθεώθηκε και σήμερα εξακολουθεί να αναγκάζει καλλιτέχνες και θεατές να αναμετρηθούν με την ιστορία, την εξουσία, τη φυλή, το φύλο και την ίδια την έννοια της μοντέρνας τέχνης.

*Με πληροφορίες από: BBC 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
«Επιμελητής ο Πούτιν» 07.05.26

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Στη Θεσσαλονίκη 08.05.26

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του

Το λεωφορείο νυχτερινής γραμμής εξερχόταν από τον σταθμό του ΟΑΣΘ όταν οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Ελλάδα 08.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα - Η τελευταία διαδρομή με το ταξί

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι - Τα ίχνη του χάθηκαν στις 30 Μαρτίου και έναν μήνα μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις.

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
Σειφ Σπεις 08.05.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα

«Γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά» χαρακτηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Με λόγο αφοπλιστικό μιλά για την ένταση στη Μέση Ανατολή, την ανατροπή του διεθνούς δικαίου, τον ρόλο και τις ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για τις σύγχρονες συγκρούσεις. «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον πόλεμο ως πρόσχημα για να... εκκαθαρίσει μαζικά εδάφη και να περιορίσει μαζικά τον πληθυσμό. Αυτό ξεκίνησε στη Γάζα και τώρα συνεχίζεται με τον Λίβανο»

Σύνταξη
Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Στυλ και γραφή 08.05.26

Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ

Το παλτό του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, τύπου Τσέστερφιλντ, ηλικίας άνω των 100 ετών, κατασκευασμένο από την Brooks Brothers, διατίθεται προς πώληση στην Έκθεση Παλαιών Βιβλίων της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννηση ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις

Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

Σύνταξη
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά χανταϊού μέσω επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κρήτη: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα – Τι είπαν στις απολογίες τους
Ελλάδα 08.05.26

Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα - «Στο πρόσωπό του έβλεπα τον φονιά του γιου μου»

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου», είπε στην απολογία του ο 54χρονος στην Κρήτη.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.05.26 Upd: 08:46

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

