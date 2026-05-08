08.05.2026 | 12:43
Πώς μια αρειανή πέτρα κράτησε όμηρο το ρομπότ Curiosity για μια εβδομάδα
Διάστημα 08 Μαΐου 2026, 13:52

Πώς μια αρειανή πέτρα κράτησε όμηρο το ρομπότ Curiosity για μια εβδομάδα

Το τρυπάνι του Curiosity έμεινε κολλημένο σε έναν βράχο και χρειάστηκε μέρες για να αποτινάξει το βάρος.

Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Οι μηχανικοί της NASA ξεφυσούν με ανακούφιση αφότου κατάφεραν να απαλλάξουν το ρομπότ Curiosity από μια πέτρα που είχε μείνει κολλημένη στο τρυπάνι του για μια εβδομάδα, μια από τις πιο σοβαρές αναποδιές που έχει αντιμετωπίσει η αποστολή στα 14 χρόνια από την προσεδάφισή της στον Άρη.

Το απρόοπτο συνέβη ενώ το εξάτροχο ρομπότ εξερευνούσε το Όρος Σαρπ, το οποίο ορθώνεται στη μέση του Κρατήρα Γκέιλ, κοντά στον ισημερινό του Κόκκινου Πλανήτη.

Στις 25 Απριλίου, το Curiosity επιχείρησε να συλλέξει δείγμα από έναν βράχο με πλάτος 46 εκατοστά και βάρος γύρω στα 13 κιλά.

Το ρομπότ κατάφερε να τρυπήσει τον βράχο, όταν όμως προσπάθησε να ξαναδιπλώσει τον βραχιόνά του ο βράχος έμεινε κολλημένος στην άκρη του τρυπανιού και σηκώθηκε ολόκληρος από το έδαφος.

Στο timelapse που δημοσιοποίησε η NASA, το Curiosity προσπαθεί να απαλλαγεί από τον βράχο, ο οποίος τελικά πέφτει και σπάει σε κομμάτια (NASA/JPL-Caltech)

Στο παρελθόν το τρυπάνι είχε τύχει να θρυμματίσει τα επιφανειακά στρώματα βράχων, ποτέ όμως δεν είχε μείνει κολλημένο με αυτό τον τρόπο, ανέφερε η NASA σε ανακοίνωσή της.

Βίντεο που ανάρτησε η υπηρεσία δείχνει το ρομπότ να προσπαθεί να απαλλαγεί από την πέτρα κουνώντας τον ρομποτικό του βραχίονα.

Αρχικά, οι μηχανικοί της NASA δοκίμασαν να απελευθερώσουν την πέτρα δονώντας το τρυπάνι, όμως η προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα. Στις 29 Απριλίου, περιέστρεψαν τον βραχίονα και ξαναδοκίμασαν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Τελικά, την 1η Μαίου το Curiosity έγειρε περισσότερο τον βραχίονά του, τον περιέστρεψε και ενεργοποίησε το τρυπάνι, οπότε ο βράχος έπεσε με την πρώτη προσπάθεια και έσπασε σε κομμάτια όταν έπεσε στο έδαφος.

Το δείγμα κονιορτοποιημένου πετρώματος χάθηκε, και οι υπεύθυνοι της αποστολής αναζητούν τώρα κάποια άλλη κατάλληλη πέτρα.

To Curiosity προσεδαφίστηκε στον Κρατήρα Γκέιλ το 2012 και σύντομα επιβεβαίωσε ότι ο Άρης ήταν κάποτε υγρός και προσέφερε κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση μικροβιακής ζωής πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Στον Άρη επιχειρεί σήμερα και ένα δεύτερο εξάτροχο ρομπό της NASA, το Perseverance, το οποίο εξερευνά τον Κρατήρα Τζέζερο μέσα στον οποίο υπήρχε κάποτε μια λίμνη

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;
Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι για όσα μοιράστηκαν, απέκρυψαν ή συνέχισαν να κάνουν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή μετά το 2008

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

