08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
Κυβερνοεπίθεση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα άφησε στον αέρα χιλιάδες αμερικανικά σχολεία και πανεπιστήμια 
Τεχνολογία 08 Μαΐου 2026, 12:54

Κυβερνοεπίθεση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα άφησε στον αέρα χιλιάδες αμερικανικά σχολεία και πανεπιστήμια 

Χάκερ απαιτούν λύτρα για να μην δημοσιοποιήσουν προσωπικά δεδομένα που υπέκλεψαν από την πλατφόρμα Canvas.

Εκτός λειτουργίας έμεινε για αρκετές ώρες την Πέμπτη η διαδικτυακή πλατφόρμα Canvas που χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 8.000 δημοτικά σχολεία, λύκεια και πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, έπειτα από επίθεση χάκερ που φέρονται να ζητούν λύτρα.

Πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους το Κολούμπια, το Ράτγκερς, το Πρίνστον και το Χάρβαρντ, εξέδωσαν ανακοινώσεις προς τους φοιτητές, όπως συνέβη και με σχολικές περιφέρειες στην Καλιφόρνια, τη Φλόριντα, την Τζόρτζια, την Οκλαχόμα, το Όρεγκον, τη Νεβάδα, τη Βόρεια Καρολίνα, το Τενεσί, τη Γιούτα, τη Βιρτζίνια και το Ουισκόνσιν, ανέφερε το CNN.

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το Canvas, Instructure, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι η πλατφόρμα επανήλθε για ορισμένους, αλλά όχι όλους, τους χρήστες.

H υπηρεσία νέφους Canvas χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση μαθητών και φοιτητών και τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού. Η κυβερνοεπίθεση ήρθε την ώρα που πολλοί ετοιμάζονται για τις τελευταίες εξετάσεις του εκπαιδευτικού έτους.

Στην ιστοσελίδα του Canvas εμφανίστηκε μήνυμα με την οποία η ομάδα χάκερ ShinyHunters αναλάμβανε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση. Σύμφωνα με τους New York Times, οι χάκερ απείλησαν να αναρτήσουν στο Διαδίκτυο κλεμμένα δεδομένα αν η Instructure δεν ερχόταν σε επαφή μαζί τους.

Είναι η δεύτερη φορά από τις αρχές Μαΐου που οι ShinyHunters βάζουν στο στόχαστρο το Canvas. Οι χάκερ ανέφεραν ότι παραβίασαν την πλατφόρμα «ξανά» και κατηγόρησαν την Instructure ότι «αντί να επικοινωνήσουν μαζί μας, μας αγνόησαν και εφάρμοσαν ενημερώσεις ασφάλειας».

Την 1η του μήνα, η Instructure ανέφερε ότι υπέστη «συμβάν κυβερνοασφάλειας» από «εγκληματικό παράγοντα» και την επομένη παραδέχτηκε ότι οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα όπως ονόματα, διευθύνσεις email και αριθμούς φοιτητικών ταυτοτήτων.

Στις 3 Μαΐου οι ShinyHunters υποστήριξαν ότι είχαν αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα 275 εκατ. ανθρώπων σε 9.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με μήνυμά τους που αναρτήθηκε στο Ransomware.live, ιστοσελίδα που παρακολουθεί επιθέσεις ransomware.

Ελάχιστα είναι γνωστά για τους ShinyHunters, ωστόσο στόχος των επιθέσεων είναι η υποκλοπή δεδομένων και η πώλησή τους στον σκοτεινό ιστό όταν τα θύματα δεν πληρώνουν λύτρα για να ξεκλειδώσουν τα δεδομένα τους.

Η ομάδα έχει αναλάβει την ευθύνη για κυβερνοεπιθέσεις στην Ticketmaster, την Microsoft, την AT&T και δεκάδες ακόμα αμερικανικές εταιρείες.

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτης και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;
The Expla-in Project 08.05.26

Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι για όσα μοιράστηκαν, απέκρυψαν ή συνέχισαν να κάνουν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή μετά το 2008

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
«Δεν είναι παιχνίδι» 08.05.26

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Υψωμένες γροθιές, φωνές, χορός - Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

