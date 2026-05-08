Ένατο ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου – Τι λέει ο ΠΟΥ

Ένα ακόμα πιθανό κρούσμα χανταϊού αναγνωρίστηκε σε βρετανό τουρίστα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο οποίος αποβιβάστηκε σε απομονωμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού πριν γίνουν αντιληπτά τα πρώτα περιστατικά.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική Αρχή Ασφάλειας Υγείας, η οποία όμως δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Ο ασθενής παραμένει στο νησί Τριστάν ντα Κούνια στο οποίο είχε αποβιβαστεί στις 15 Απριλίου. Πρόκειται για το πιο απομονωμένο κατοικημένο νησί του κόσμου, με πληθυσμό μόλις 200 ανθρώπων.

Τρεις επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου –ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός- έχουν χάσει τη ζωή τους από χανταϊό, ενώ τέσσερις άλλοι –δύο βρετανοί, ένας ολλανδός και ένας ελβετός υπήκοος- επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκαν και νοσηλεύονται τώρα στην Ολλανδία, τη Νότια Αφρική και την Ελβετία.

Νέα ανακοίνωση για τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα αναμένεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αργότερα την Παρασκευή.

Ο «ασθενής μηδέν», ένας ολλανδός άνδρας, πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου, ενώ η σύζυγός του απεβίωσε λίγο αφότου αποβιβάστηκε στις 24 Απριλίου.

Την Πέμπτη, οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άτομα που βοήθησαν τη γυναίκα όταν μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό.

Ένα από τα δύο άτομα ήταν μια αεροσυνοδός που εισήχθη σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ με ύποπτα συμπτώματα, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται τώρα και για ένα τρίτο άτομο στην Ολλανδία.

Χαμηλός κίνδυνος μετάδοσης

Οι χανταϊοί μεταδίδονται συνήιως από τρωκτικά, ωστόσο το στέλεχος που ανιχνεύθηκε στους ασθενείς του κρουαζιερόπλοιου, γνωστό ως στέλεχος των Άνδεων, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Όπως διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν υπάρχει κίνδυνος μεγάλης επιδημίας και ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός».

Στις ΗΠΑ, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων χαρακτήρισαν την επιδημία στο MV Hondius συμβάν «επιπέδου 3», το κατώτερο επίπεδο συναγερμού.

Παρόλα αυτά, οκτώ χώρες βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν κρούσματα μεταξύ των περίπου 40 επιβατών που αποβιβάστηκαν πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα.

Το τουριστικό γραφείο Oceanwide ανέφερε την Πέμπτη ότι μεταξύ των περίπου 150 επιβατών που παραμένουν στο πλοίο δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα.

Το ΜV Hondius αναμένεται να αγκυροβολήσει στην Τενερίφη των Κανάριων Νήσων την Κυριακή.

Στη Βρετανία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι όσοι επιστρέφουν στη χώρα από το πλοίο θα κληθούν να απομονωθούν για 45 ημέρες.