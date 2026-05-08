07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Γιατί παραμένει Γολγοθάς η μεταβίβαση ενός ακινήτου
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Μαΐου 2026, 06:07

Γιατί παραμένει Γολγοθάς η μεταβίβαση ενός ακινήτου

Οι συμβολαιογράφοι γίνονται «one stop shop» για να «τρέξουν» γρηγορότερα οι συναλλαγές στα ακίνητα - Έως 213 ημέρες μια μεταβίβαση

Μαρία Βουργάνα
Γολγοθάς παραμένει η μεταβίβαση ενός ακινήτου. Παρά την απλοποίηση των διαδικασιών, την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ και τη λειτουργία του Ψηφιακού Φάκελου Μεταβίβασης Ακινήτου η ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 213 ημέρες, δηλαδή περίπου επτά μήνες από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή του συμβολαίου και τη μεταγραφή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

«Αγκάθι» παραμένουν και οι καθυστερήσεις στα κτηματολογικά γραφεία, παρά τη μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Subnational Business Ready in Greece» της Παγκόσμιας Τράπεζας, η μεταβίβαση ενός ακινήτου μπορεί να διαρκέσει 56 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, 136 ημέρες στην Αθήνα, 142 στη Λάρισα αλλά και 213 ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την έκθεση, η  διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στον χρόνο μετάβασης κάθε πόλης από το παλαιό σύστημα των υποθηκοφυλακείων στο Κτηματολόγιο. Εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες πράξεις μεταβίβασης βρίσκονται σε αναμονή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, από τον έλεγχο τίτλων μέχρι την καταχώριση στο Κτηματολόγιο. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει όχι μόνο τους ιδιοκτήτες και τους αγοραστές, αλλά και τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων συνολικά.

«Αγκάθι» παραμένουν και οι καθυστερήσεις στα κτηματολογικά γραφεία, παρά τη μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα του Κτηματολογίου. Οπως αναφέρεται στην έκθεση, η εγγραφή μεταβίβασης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται σε 5 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, αλλά απαιτεί 195 ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ελάχιστες είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων, ούτε το 1% των συνολικών πράξεων, που πραγματοποιούνται μέσω του Ψηφιακού Φάκελου Μεταβίβασης Ακινήτου ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2024 στην πλατφόρμα akinita.gov.gr

Ολες οι διαδικασίες

Για την απλοποίηση και επιτάχυνση των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων οι συμβολαιογράφοι μετατρέπονται σε «υπηρεσία μιας στάσης» αναλαμβάνοντας πλέον το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αγοραπωλησιών, δωρεών, γονικών παροχών αλλά και μεταβιβάσεων λόγω κληρονομιάς. Ο συμβολαιογράφος:

1. Συντάσσει το σχέδιο του συμβολαίου σε συμφωνία με τους συμβαλλομένους.

2. Συλλέγει με διαλειτουργικότητα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, και ιδίως:

  • αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
  • ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου,
  • κτηματολογικό φύλλο και κτηματολογικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου,
  • δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού, καθώς και της δήλωσης φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού.

3. Δηλώνει, εισπράττει μετά τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου ή το οφειλόμενο ποσοστό του φόρου κληρονομίας, κατά περίπτωση.

4. Δηλώνει, εισπράττει μετά τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον φόρο κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, αν δεν έχει καταβληθεί.

5. Παρακρατεί από το τίμημα και καταβάλλει προς τη Φορολογική Διοίκηση το ποσό που έχει προσδιοριστεί με πράξη του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προς εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και προς άρση της κατάσχεσης που τυχόν έχει επιβληθεί επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή προς τη Φορολογική Διοίκηση.

6. Εισπράττει και αποδίδει τα τέλη εγγραφής του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο.

7. Εισπράττει και αποδίδει το τίμημα της συναλλαγής στον πωλητή.

8. Υπογράφει τη συμβολαιογραφική πράξη ύστερα από τους συμβαλλομένους και την καταβολή των συνολικών χρηματικών ποσών που έχουν συμφωνηθεί και αυτών που αντιστοιχούν σε φόρους, τέλη, έξοδα, αμοιβή του συμβολαιογράφου.

9. Υποβάλλει τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο με διαλειτουργικότητα προς εγγραφή.

Η αμοιβή

Για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων που καθορίζουν τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων.

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του

Το λεωφορείο νυχτερινής γραμμής εξερχόταν από τον σταθμό του ΟΑΣΘ όταν οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Θρίλερ με την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα - Η τελευταία διαδρομή με το ταξί

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι - Τα ίχνη του χάθηκαν στις 30 Μαρτίου και έναν μήνα μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις.

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα

«Γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά» χαρακτηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Με λόγο αφοπλιστικό μιλά για την ένταση στη Μέση Ανατολή, την ανατροπή του διεθνούς δικαίου, τον ρόλο και τις ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για τις σύγχρονες συγκρούσεις. «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον πόλεμο ως πρόσχημα για να... εκκαθαρίσει μαζικά εδάφη και να περιορίσει μαζικά τον πληθυσμό. Αυτό ξεκίνησε στη Γάζα και τώρα συνεχίζεται με τον Λίβανο»

Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ

Το παλτό του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, τύπου Τσέστερφιλντ, ηλικίας άνω των 100 ετών, κατασκευασμένο από την Brooks Brothers, διατίθεται προς πώληση στην Έκθεση Παλαιών Βιβλίων της Νέας Υόρκης.

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννηση ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις

Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά χανταϊού μέσω επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Κρήτη: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα – Τι είπαν στις απολογίες τους
Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα - «Στο πρόσωπό του έβλεπα τον φονιά του γιου μου»

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου», είπε στην απολογία του ο 54χρονος στην Κρήτη.

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

