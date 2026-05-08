Φορολογικές δηλώσεις: Σπριντ για το bonus 4%

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις όσοι επιθυμούν να κερδίσουν τη μεγαλύτερη έκπτωση του 4% για εφάπαξ πληρωμή του έξτρα φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

Άλλωστε, για αυτό και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπεύδουν το τελευταίο διάστημα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ώστε να «κερδίσουν» μεγαλύτερη έκπτωση, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο μπορούν να επιλέξουν την πληρωμή σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις

Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.

Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

• Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%

• Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%

• Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι να έχει δηλωθεί ορθά ο λογαριασμός. Και η διαδρομή που ακολουθείται για είναι αυτό είναι Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο μπορούν να επιλέξουν την πληρωμή σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις που προβλέπει η νομοθεσία με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2027.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση και έχουν εντοπίσει λάθη, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο έως και τις 15 Ιουλίου 2026.

Μιλούν τα νούμερα

Μέχρι τώρα, έχουν υποβληθεί 3,1 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. από την επεξεργασία των οποίων προκύπτει ότι επτά στους δέκα φορολογούμενους ή το 72% είτε δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025.

Αντίθετα, μία στις τέσσερις δηλώσεις ή το 27,53% είναι χρεωστική, με τον μέσο φόρο να προσεγγίζει τα 1.281 ευρώ.

Επιστροφή φόρου έχουν 1.068.606 φορολογούμενοι ή το 35,13% με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 244 ευρώ, ενώ το 37,34% ή 1.135.831 δηλώσεις είναι μηδενικές.

Από τα χρεωστικά εκκαθαριστικά θα εισρεύσουν 1,072 δισ. ευρώ στα ταμεία, ενώ αν αφαιρεθούν επιστροφές ύψους 260,8 εκατ. ευρώ η καθαρή θέση για το Δημόσιο διαμορφώνεται στα 812 εκατ. ευρώ. Ήδη, η ΑΑΔΕ έχει πιστώσει επιστροφές φόρου ύψους 137,3 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 765.310 φορολογουμένων, ενώ για ακόμη 301.034 φορολογούμενους έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος συνολικού ύψους 256,3 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό πραγματοποιούνται με διαδικασίες εξπρές. Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν εντός μίας εβδομάδας από την υποβολή της δήλωσης το ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής με τα χρέη τους.

Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, φέτος εκτιμάται ότι θα υποβληθούν περίπου 320.000 δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 49.330 δηλώσεις, δηλαδή περίπου το 16% του συνόλου. Από αυτές, το 74,2% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο να ανέρχεται στα 433 εκατ. ευρώ, το 6,92% είναι πιστωτικές με επιστροφές φόρου ύψους 52,8 εκατ. ευρώ, ενώ το 18,88% είναι μηδενικές.