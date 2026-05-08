Έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο – Σε κλοιό ανατιμήσεων τα βασικά αγαθά και η ενέργεια

Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026.

Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Ο πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεγαλύτερη πίεση άσκησε το κόστος των μεταφορών, το οποίο αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο.

Άλμα καταγράφηκε στο πετρέλαιο κίνησης (+32,4% σε ετήσια βάση), στη βενζίνη (+17,1%) και άλλου είδους καύσιμα (+42,4%). Αυξημένο κατά 18,6% ήταν και το κόστος μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

Το κόστος των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημείωσε αύξηση 4,4%, με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2%, σε αρνί και κατσίκι κατά 13,3%, σε μαργαρίνη και φυτικά έλαια κατά 11,6%, μεταξύ άλλων.

Σύγκριση Απριλίου 2026 με Μάρτιο 2026

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,5% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 4,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές εκπτώσεις.

• 4,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

θέρμανσης.

• 3,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα

καύσιμα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως

των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα.

• 0,8% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 1,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 1,3% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα

οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

• 0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, τυριά, λαχανικά (γενικά), προπαρασκευασμένα φαγητά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, φρούτα (γενικά).

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,2% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας