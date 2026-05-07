Ο Αρτέτα πρέπει να «τραβήξει» πολλούς άσους απ΄ το… μανίκι

Τα πράγματα σε ότι έχουν να κάνουν με τον τελικό του Champions League είναι απλά. Τόσο απλά που καθιστούν την Παρί ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, στην «μάχη» με την Άρσεναλ.

Βεβαίως κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ακόμα και τα πιο απλά πράγματα μπορούν ν’ αμφισβητηθούν στις τέσσερις γραμμές ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου και πάνω σ’ αυτό στηρίζει τις ελπίδες της η Άρσεναλ.

Όχι ότι οι «κανονιέρηδες» δεν είναι μια εξαιρετική ομάδα αλλά όπως και να το κάνουμε, η Παρί Σεν Ζερμέν μοιάζει (και ίσως είναι) τούτη την ώρα ένα ή και δύο σκαλοπάτια πάνω από τους Λονδρέζους.

Η αποστολή λοιπόν των gunners είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε είναι στα όρια του… Mission Impossible με ότι αυτό συνεπάγεται για το κόλπο γκρόσο που καλείται να φέρει εις πέρας η ομάδα του Λονδίνου.

Αποστολή στη Βουδαπέστη λοιπόν και όχι στην… Μπριζ για την Άρσεναλ και το σίγουρο είναι πως ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας, Μίκελ Αρτέτα, θα πρέπει να «τραβήξει» πολλούς άσους απ’ το… μανίκι του.

Με βάση αυτά που έχουμε δει στην διάρκεια της φετινής διοργάνωσης αλλά κυρίως στις «μάχες» που έδωσε η Παρί με Λίβερπουλ και Μπάγερν, ένας… άσος δεν θα είναι αρκετός για να γίνει η μεγάλη έκπληξη.

Ο Αρτέτα ξέρει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσει τον μεγάλο τελικό η ομάδα του και για να προετοιμάσει ακόμα καλύτερα τους παίκτες του, θα πρέπει να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην εικόνα του περσινού τελικού ανάμεσα στην Παρί και την Ίντερ.

Πριν από την έναρξη εκείνου του αγώνα, οι περισσότεροι έκαναν λόγο για έναν τελικό στα όρια του 50-50 αλλά η Ίντερ έχασε τα… αυγά και τα πασχάλια καθώς η Παρί διέλυσε τους «νερατζούρι» με 5-0.

Ο περσινός τελικός μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο μάθημα για τον προπονητή της Άρσεναλ, ο οποίος θα είναι πρωτάτης σε τελικό Champions League κι αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είναι δύο και τρεις φορές πιο «διαβασμένος» σε σχέση με άλλα παιχνίδια.

Θα χρειαστούν όμως από πλευράς Αρτέτα και κάποια «τεχνάσματα» που ενδεχομένως να φέρουν σε δύσκολη θέση την Παρί, αν και όπως είδαμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης κόντρα στην Μπάγερν, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Το θέμα βέβαια είναι αν η ομάδα του Λονδίνου θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις στατικές φάσεις, για να βρει γκολ καθώς είναι γνωστή η ικανότητα των «κανονιέρηδων» να σκοράρουν μετά από εκτελέσεις κόρνερ.

Το σίγουρο όμως πως οι Λονδρέζοι θα χρειαστεί να παρουσιάσουν κι άλλα πράγματα (εκτός των καλών στατικών φάσεων) στον τελικό απέναντι στην Παρί, αν θέλουν να κάνουν την μεγάλη έκπληξη.