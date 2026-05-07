Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Στον τελικό του BCL η «Ένωση», με σούπερ Μπάρτλεϊ!
Μπάσκετ 07 Μαΐου 2026, 23:57

Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Στον τελικό του BCL η «Ένωση», με σούπερ Μπάρτλεϊ!

Απόλυτη κυρίαρχος του αγώνα επί 40 λεπτά, η ΑΕΚ νίκησε εύκολα την κάτοχο του τροπαίου Μάλαγα (78-65) και προκρίθηκε στον τελικό του BCL όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας.

Η ΑΕΚ μετά την πρόκριση επί της Μπανταλόνα βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο Final 4 του Basketball Champions League και αυτή τη φορά διέλυσε την κάτοχο Μάλαγα με 78-65 για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό! Αν και οι Ισπανοί θεωρούνταν φαβορί, οι Κιτρινόμαυροι τους κράτησαν χαμηλά στο σκορ και με τρομερούς Νάναλι και Μπάρτλεϊ, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον τίτλο.

Στον τελικό του Σαββάτου (9/5, 21:00) περιμένει η Ρίτας Βίλνιους, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα έκανε την έκπληξη επικρατώντας της Τενερίφης με 87-69 και αφήνοντας το δεύτερο μεγάλο φαβορί του τίτλου εκτός τελικού, μετά τη Μάλαγα.

Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη στο ματς, έδειξε την καλή της άμυνα και έσβησε εντελώς τη Μάλαγα, η οποία έμεινε άποντη στα τελευταία έξι λεπτά της πρώτης περιόδου. Βέβαια στην επίθεση η Ένωση δεν ήταν αποτελεσματική, τελειώνοντας με 14 πόντους και τον Μπάρτλεϊ με 0/4 σουτ (9-14).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Σάκοτα βρήκε ρυθμό και με τον Νάναλι σε τρομερό βράδυ, ανέβασε τη διαφορά μέχρι και στους 16 πόντους (21-37). Ο Αμερικανός γκαρντ στο διάστημα αυτό σημείωσε 7 πόντους και 4 ασίστ, αποτελώντας τον απόλυτη πρωταγωνιστή του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τη Μάλαγα να κάνει ένα σερί 6-0 (27-37) και να αναγκάζει την ΑΕΚ να καλέσει τάιμ άουτ μετά από μόλις δυόμιση λεπτά παιχνιδιού. Κι όμως, οι Κιτρινόμαυροι κατάφεραν να κρατηθούν σε αυτή την αντεπίθεση των Ισπανών, με τον Μπάρτλεϊ να βρίσκει ρυθμό και να φτάνει τους 13 πόντους. Το δεκάλεπτο τελείωσε με την Ένωση μπροστά με 56-43 και με το ένα πόδι στον τελικό.

Η ΑΕΚ κράτησε τη διαφορά μέχρι το τέλος, δεν άφησε τη Μάλαγα να βρει ρυθμό και με τελικό σκορ 65-78, πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (9/5).

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης οι Νάναλι και Μπάρτλεϊ, με τον πρώτο να σημειώνει 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ και τον δεύτερο να τελειώνει το παιχνίδι ως πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση του Λεκάβιτσιους, με τον έμπειρο πλέι-μέικερ να πετυχαίνει 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την ομάδα του Ναβάρο, ο Πέρι έμεινε στους 12 πόντους με 6 ασίστ, εκτελώντας με 33% σε σουτ εντός πεδίας και τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι να είναι ο δεύτερος σκόρερ των Ισπανών με 8 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78.

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μάλαγα (Ναβάρο):Πέρεζ 2 (10 ριμπάουντ), Οντίτζ 5, Μπαλτσερόφσκι 8 (4 ριμπάουντ), Γουέμπ 5, Καλινόσκι 6 (5 ριμπάουντ), Μπαρέιρο 6, Ντίαθ 4 (4 ριμπάουντ), Σουλεϊμάνοβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Τιλί 7 (4 ριμπάουντ), Κράβις 6, Πέρι 12 (2/7 τρίποντα)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10 (4/7 δίποντα), Σκορδίλης 4, Μπράουν 8 (7 ριμπάουντ), Κατσίβελης (3 ασίστ), Φλιώνης 3 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Φίζελ 6 (5 ριμπάουντ), Λεκαβίτσιους 14 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νάναλι 14 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 3 (1/2 τρίποντα)

Ενέργεια
Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 

Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Κόσμος
Εκρήξεις στο Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία

Εκρήξεις στο Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία

inWellness
inTown
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρεάλ νίκησε στο 2ο ματς που έγινε στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (87-81) και με 3-1 στις νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια.

Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»
Άλλα Αθλήματα 07.05.26

Η Μαρία Σάκκαρη στοχεύει στην επιστροφή της στην πρώτη 10άδα του παγκόσμιου τένις, εκεί που βρισκόταν για αρκετά χρόνια, όπως τόνισε σε δηλώσεις της.

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL (vid)
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ρεάλ: Το παρασκήνιο για τον «χοντρό» καυγά Τσουαμενί – Βαλβέρδε που «έστειλε» στο νοσοκομείο τον Ουρουγουανό
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Στον «αέρα» το μέλλον των Τσουαμενί και Βαλβέρδε στη Ρεάλ, μετά τον χοντρό καυγά που είχαν, από τον οποίο ο Ουρουγουανός φέρεται να δέχθηκε γροθιά και να κατέληξε στο νοσοκομείο για ράμματα.

Εδώ είναι Ελλάντα! Η διαιτησία πήρε… Φωτιά επειδή κάνουν κουρέλι του κανονισμούς
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Ο ημιτελικός του Champions League Μπάγερν-Παρί ξεγύμνωσε τους απίθανους ρέφερι του Λανουά που εφαρμόζουν άλλους κανονισμούς, όπως ο Φωτιάς στο κομβικό ματς παραμονής Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 1-1

Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Σα να μην έφτανε που κόπηκε από το Μουντιάλ 2026, ο… ελίτ Ισπανός ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ δεν μπαίνει συχνά σε αγώνες της πατρίδας του. Είναι ανεπιθύμητος στη Ρεάλ Μαδρίτης

Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»
Μπάσκετ 07.05.26

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια τοποθετήθηκε μέσω γραπτής δήλωσης, χωρίς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07.05.26

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρεάλ νίκησε στο 2ο ματς που έγινε στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (87-81) και με 3-1 στις νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
Ελλάδα 07.05.26

Η επέμβαση διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
Ο ιός των τρωκτικών 07.05.26

Παρότι η Ήπειρος γνώρισε μια ανησυχητική επιδημία χανταϊού τη δεκαετία του '80, τα σημερινά στοιχεία είναι καθησυχαστικά, αποδεικνύοντας πως ο επικίνδυνος ιός των τρωκτικών καταγράφεται πλέον εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα

ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Ελλάδα 07.05.26

Ο ψαράς που το εντόπισε στη Λευκάδα κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»
Άλλα Αθλήματα 07.05.26

Η Μαρία Σάκκαρη στοχεύει στην επιστροφή της στην πρώτη 10άδα του παγκόσμιου τένις, εκεί που βρισκόταν για αρκετά χρόνια, όπως τόνισε σε δηλώσεις της.

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
«Ανταλλαγή πυρών» 07.05.26 Upd: 23:22

Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL (vid)
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

