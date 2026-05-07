Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07 Μαΐου 2026, 23:40

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Το σύμπαν του Bridgerton περνά στο The Sims 4, μέσα από την πρώτη συνεργασία της σειράς του Netflix και της Shondaland με την Electronic Arts.

Από τις 12 Μαΐου έως τις 7 Ιουλίου, οι παίκτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε δωρεάν, περιορισμένης διάρκειας event και να ξεκλειδώνουν περισσότερα από 22 αντικείμενα εμπνευσμένα από τη σειρά. Ανάμεσά τους θα υπάρχουν ρούχα, διακοσμητικά, αντικείμενα για το Build/Buy mode, αλλά και ένα νέο trait, το Heart on Your Sleeve, που κάνει τους Sims να βιώνουν πιο έντονα τα συναισθήματά τους και να δημιουργούν πιο δυνατές σχέσεις.

Παράλληλα, η EA κυκλοφορεί δύο επί πληρωμή kits: το Lady Bridgerton’s Masquerade Ballroom Kit, με αντικείμενα για τη δημιουργία μιας πολυτελούς αίθουσας χορού, και το Lady Bridgerton’s Masquerade Ball Fashion Kit, με εμφανίσεις εμπνευσμένες από τους χαρακτήρες της σειράς. Οι παίκτες θα βρουν φορέματα, μάσκες, τιάρες, φράκα και looks που παραπέμπουν στη Σόφι, τον Μπένεντικτ, την Πενέλοπι, τη λαίδη Μπρίτζερτον και τη βασίλισσα Σάρλοτ.

Σύμφωνα με την ομάδα του The Sims 4, η έμπνευση ήρθε από όλες τις σεζόν του Bridgerton, με έμφαση στον χορό μεταμφιεσμένων της νέας σεζόν. Οι δημιουργοί μελέτησαν τα κοστούμια, τα χρώματα, τους χώρους και την αισθητική της σειράς, ώστε οι παίκτες να μπορούν να στήσουν τις δικές τους ιστορίες γεμάτες ρομάντζο, ίντριγκα και κοινωνικά σκάνδαλα.

Το πακέτο θα είναι διαθέσιμο έως τις 14 Αυγούστου για PC, Mac, PlayStation και Xbox. Για την αγορά και τη χρήση του απαιτείται το βασικό παιχνίδι The Sims 4, το οποίο διατίθεται δωρεάν.

Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Κόσμος
Εκρήξεις στο Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» - Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
«Δεν είμαι παιδόφιλος» 06.05.26

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Γραμμένο από άνδρες» 05.05.26

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρεάλ νίκησε στο 2ο ματς που έγινε στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (87-81) και με 3-1 στις νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
Ελλάδα 07.05.26

Η επέμβαση διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
Ο ιός των τρωκτικών 07.05.26

Παρότι η Ήπειρος γνώρισε μια ανησυχητική επιδημία χανταϊού τη δεκαετία του '80, τα σημερινά στοιχεία είναι καθησυχαστικά, αποδεικνύοντας πως ο επικίνδυνος ιός των τρωκτικών καταγράφεται πλέον εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα

ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Ελλάδα 07.05.26

Ο ψαράς που το εντόπισε στη Λευκάδα κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»
Άλλα Αθλήματα 07.05.26

Η Μαρία Σάκκαρη στοχεύει στην επιστροφή της στην πρώτη 10άδα του παγκόσμιου τένις, εκεί που βρισκόταν για αρκετά χρόνια, όπως τόνισε σε δηλώσεις της.

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
«Ανταλλαγή πυρών» 07.05.26 Upd: 23:22

Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

