Τσιτσιπάς: «Με την οικογένειά μου νιώθω πιο ελεύθερος» (vid)

Τα περιστατικά κατά τα οποία ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει… ξεφύγει -κυρίως κατά τη διάρκεια αγώνων- εις βάρος των γονιών του είναι πολλά, ωστόσο ο ίδιος υπεραμύνεται κάθε εμπλοκής τους στην επαγγελματική του καριέρα.

Προσφάτως μάλιστα, viral έγινε ένα βίντεο από προπόνηση του 27χρονου στη Μαδρίτη, κατά την οποία υπήρξε… σύγκρουση απόψεων ανάμεσα στον προπονητή και πατέρα του και την -πρώην επαγγελματία τενίστρια- μητέρα του.

Παρ’ όλα αυτά, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, εξηγεί ότι όχι μόνο δεν «επιβαρύνεται» από την παρουσία των γονιών του, αλλά αντιθέτως η παρουσία τους τον κάνει να αισθάνεται πιο απελευθερωμένος.

Τσιτσιπάς: «Ενδιαφέροντες χαρακτήρες οι γονείς μου»

Ο Έλληνας πρωταθλητής υποστήριξε ότι κάποιες φορές έχει ανάγκη από μια νέα φωνή, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό: «Έχω δουλέψει με προπονητές. Είχα πάντα ανοιχτό μυαλό για να ακούσω κάτι καινούργιο ή μια διαφορετική οπτική, πέρα από τον πατέρα μου. Εκείνος είναι κάποιος που μερικές φορές επαναλαμβάνει πράγματα και εγώ ακούω τα ίδια ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια στο tour. Οπότε, κάποιες στιγμές χρειάζομαι μια φρέσκια, νέα φωνή.

Αυτό που λειτούργησε καλύτερα για μένα είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Η μητέρα μου έχει γνώση του παιχνιδιού, έχει υπάρξει επαγγελματίας παίκτρια και βλέπει το τένις λίγο διαφορετικά από τον πατέρα μου. Τους βρίσκω και τους δύο πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες να έχω δίπλα μου, αλλά ειλικρινά το απολαμβάνω περισσότερο και νιώθω πιο ελεύθερος όταν είμαι με την οικογένειά μου. Το να έχεις έναν προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slam δεν εγγυάται απαραίτητα τίποτα», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Former Finalist & Greek #1 Stefanos Tsitsipas (World #3 high) spoke today in Rome, Italy at the Foro Italico#IBI26 #ATP #Tennis #Claycourt #Masters1000 May 4, 2026 Stef tried to make sense of his coaching situation with dad Apostolos & mom Julia Salnikova 🧐 Tsitsi will… pic.twitter.com/PNFm3aWGKV — TennisNews (@TennisMediaHype) May 4, 2026

Κατά τα άλλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη Ρώμη, όπου θα αγωνιστεί στο χωμάτινο τουρνουά Internazionali BNL d’Italia. Στο πρώτο του παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο, Τόμας Μάχατς, Νο41 στην παγκόσμια κατάταξη. Οι δυο τους είχαν τεθεί αντίπαλοι και στον πρώτο γύρο του Australian Open, όπου ο Μάχατς είχε πάρει τη νίκη με 3-1 σετ.