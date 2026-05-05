Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.
Κάιλ Κούζμα, Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Εμμανουήλ Καραλής, δείπνησαν μαζί σε εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, λίγες μέρες μετά την παρουσία του Αμερικανού φόργουορντ των Μπακς στο ΣΕΦ, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό.
Μάλιστα, ο Κούζμα δημοσίευσε φωτογραφία από τη βραδιά με τους συμπαίκτες του και τον Καραλή, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Ευγνώμων για τους αληθινούς φίλους που εμπνέουν και σε ωθούν σε όλους τους δρόμους της ζωής. Σπουδαίες ελληνικές βραδιές».
Δείτε την ανάρτηση του Κούζμα
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
