Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Τι ισχύει για το επόμενο Champions League: Τα δεδομένα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό
Champions League 05 Μαΐου 2026, 09:25

Ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, ανέλυσε τι ισχύει τη δεδομένη στιγμή για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενόψει του Champions League της επόμενης περιόδου.

Η «μάχη» ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για τον τίτλο της Super League συνεχίζεται, με τον πρωταθλητή να έχει αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στη League Phase του Champions League.

Όπως ανέλυσε σε ανάρτησή του ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, αν ολοκληρώνονταν απόψε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα η ΑΕΚ θα ήταν στους ισχυρούς στα playoffs, όπως και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός λόγω του εξαιρετικού συντελεστή του θα ήταν απευθείας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Αν ολοκληρώνονταν απόψε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα δεδομένα για τον πρωταθλητή Ελλάδας στα προκριματικά του επόμενου Champions League θα είχαν ως εξής:

Η ΑΕΚ θα είχε τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 πρωταθλήτριες ομάδες που θα μετείχαν στο champions path για τα πέντε εισιτήρια στη League Phase και με δεδομένο ότι η Σαχτάρ Ντόνετσκ με τον υψηλότερο συντελεστή θα έπαιρνε το spot του κατόχου του τροπαίου, θα βρισκόταν στους πέντε ισχυρούς των πλέι οφ μαζί με Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, ομάδες τις οποίες θα απέφευγε στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου.

Υποψήφιοι αντίπαλοί της θα ήταν δεδομένα η Βίκινγκ, πρωταθλήτρια Νορβηγίας, η Χαρτς που παραμένει πρώτη στη Σκωτία, η αυστριακή ΛΑΣΚ που επανέκτησε απόψε το προβάδισμα και δύο ακόμα ομάδες που θα έφταναν από τους προηγούμενους προκριματικούς. Ανάμεσά τους η πρωταθλήτρια Σλοβενίας, Τσέλιε, η πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια, η πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, Σάμροκ Ρόβερς κ.α.

Για να διατηρηθεί η ευνοϊκή αυτή κατάσταση για την ΑΕΚ θα πρέπει να μην αλλάξουν τα δεδομένα σε Σκωτία, Δανία, Αυστρία και Ουγγαρία με τις Χαρτς, Ααρχους, ΛΑΣΚ και Γκιόρ να παραμείνουν στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος!

Ο ΠΑΟΚ θα είχε τον δεύτερο καλύτερο συντελεστή πίσω από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που θα πήγαινε απευθείας στη League Phase και θα μετείχε στα προκριματικά με τον κορυφαίο συντελεστή όλων των πρωταθλητριών ομάδων των χωρών από την 11η έως την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA και φυσικά θα ήταν επίσης ισχυρός.

Δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο εξέλιξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για να μην είναι ο ΠΑΟΚ ισχυρός στα πλέι οφ!

Ο Ολυμπιακός θα είχε τον καλύτερο συντελεστή και των 43 πρωταθλητών και θα έπαιρνε από τη Σαχτάρ την απευθείας θέση στη League Phase του επόμενου Champions League αποφεύγοντας τη διαδικασία των πλέι οφ. Τη θέση του πρωταθλητή Ελλάδας στα πλέι οφ θα έπαιρνε η Σαχτάρ που θα ανέβαινε από τον δεύτερο προκριματικό στα πλέι οφ!

Δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο εξέλιξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για να χάσει ο Ολυμπιακός την απευθείας θέση στο επόμενο Champions League, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα!».

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Champions League 30.04.26

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Champions League 29.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Champions League 29.04.26

Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Champions League 27.04.26

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μπάσκετ 05.05.26

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Πολιτική 05.05.26

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Language 05.05.26

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

Reuters 05.05.26

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Ανακατατάξεις 05.05.26

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

