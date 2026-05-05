Τενίστας δέχθηκε ποινή που του κόστισε το ματς και τα… διέλυσε όλα (vid)
Άλλα Αθλήματα 05 Μαΐου 2026, 14:05

Τενίστας δέχθηκε ποινή που του κόστισε το ματς και τα… διέλυσε όλα (vid)

Εκτός εαυτού βγήκε ο Αμερικανός Τρίσταν Μπόιερ μετά από ποινή που δέχθηκε η οποία του κόστισε το παιχνίδι και την πλήρωσαν ρακέτες, πάγκοι, πόρτες και... διαιτητής.

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Επεισοδιακό φινάλε είχε το παιχνίδι μεταξύ του Αμερικανού, Τρίσταν Μπόιερ και του Ιταλού, Ντανιέλε Ραπανιέτα, για το Francavilla Challenger, τουρνουά που διεξάγεται στην Ιταλία και αποτελεί μέρος του ATP Challenger Tour.

Ο Αμερικανός ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη, ωστόσο ο Ιταλός αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, κάτι που προφανώς έπαιξε και αυτό τον ρόλο του σε όσα συνέβησαν στο τέλος του αγώνα. Ο Ραπανιέτα προηγούνταν 1-0 στα σετ και στο τέλος του δεύτερου σετ έκανε και break κάνοντας το 5-6, για να βρεθεί έτσι ένα game μακριά από τη νίκη. Ωστόσο, το game αυτό δεν παίχτηκε ποτέ!

Μετά το χαμένο service game του, ο Μπόιερ έχασε την ψυχραιμία του και διέλυσε την ρακέτα του στο έδαφος. Δευτερόλεπτα μετά και ενώ δεν είχε ηρεμήσει, ο διαιτητής αποφάσισε να τον τιμωρήσει με game penalty. Κοινώς, έχασε το τελευταίο game του σετ, άρα με το σκορ πια στο 7-5 για τον Ιταλό, έχασε και το ματς. Και κάπου εκεί, ξέφυγε πλήρως…

Ο Μπόιερ αρχικά ξέσπασε σε… όσες ρακέτες βρήκε μπροστά του και μετά χτύπησε με δύναμη την καρέκλα του διαιτητή, ενώ φυσικά δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να βρίζει. «Μου δίνεις ποινή για τι; Τίποτα δεν συνέβη. Είναι απίστευτο. Όλα αυτά είναι μ@@@ες. Δες το γ@@@@ο βίντεο, τίποτα δεν έγινε. Άντε γ@@@@ου. Είσαι ένας γ@@@@ος μ@@@@ας» ήταν η… ελεύθερη μετάφραση όσων είπε στον διαιτητή του αγώνα ο Μπόιερ, ο οποίος βγαίνοντας από το τερέν, προσπάθησε και να… κατεδαφίσει την πόρτα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Μετά από όλα αυτά, ένα χαμένο game και ένα ματς θα είναι το μικρότερο από τα προβλήματά του Νο257 στην παγκόσμια κατάταξη, αφού πλέον απειλείται με βαριά καμπάνα από την ATP.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Απειλές Χέγκσεθ: «Αν το Ιράν επιτεθεί σε εμπορικό πλοίο θα το χτυπήσουμε – Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ»

