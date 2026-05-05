sports betsson
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Στα κρίσιμα, σε ποιον δίνεις την μπάλα για το νικητήριο σουτ;» – Τι είπε ο ΜακΚόλουμ για τον Ολυμπιακό
Euroleague 05 Μαΐου 2026, 09:49

«Στα κρίσιμα, σε ποιον δίνεις την μπάλα για το νικητήριο σουτ;» – Τι είπε ο ΜακΚόλουμ για τον Ολυμπιακό

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ μίλησε στο podcast των «Euro Insiders» και αναφέρθηκε στο… συστατικό που λείπει από το μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Spotlight

O πολύπειρος γκαρντ και περσινός πρωταθλητής Ευρώπης με την Φενέρμπαχτσε, Έρικ ΜακΚόλουμ, μίλησε στο podcast των «Euro Insiders».

Ο Αμερικανός που κατέκτησε το ευρωπαϊκό πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, ανέφερε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκπληκτικό σύνολο, μίλησε για τον MVP Σάσα Βεζένκοφ, αλλά δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί σχετικά και με το τι είναι αυτό που… λείπει από το μπάσκετ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ΜακΚόλουμ για τον Ολυμπιακό:

«Θα υπάρξουν πολλοί Έλληνες οπαδοί που δεν θα τους αρέσει αυτό, αλλά ιστορικά, αν κοιτάξετε τι έχει συμβεί, έπαιξαν καταπληκτικό μπάσκετ και η έλλειψη παικτών στο ένας εναντίον ενός και η έλλειψη εκείνων που μπορούν να διασπάσουν την άμυνα και να νικήσουν τον αντίπαλό τους, τους έχει πραγματικά πληγώσει στα Final Four.

«Λατρεύω το πώς παίζει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι είναι πανέμορφο μπάσκετ. Αλλά χρειάζεσαι έναν ή δύο παίκτες που μπορούν όταν το σύστημα δεν λειτουργεί ή έχει κολλήσει, ή τους έχουν διαβάσει πολύ καλά, να είναι στη σωστή θέση και να κάνουν τα πάντα σωστά. Χρειάζεσαι τον τύπο που θα πει: “ΟΚ, θα βρω κάτι καλό, θα βρω ένα καλό σουτ”», τόνισε. Εκεί στάθηκε και στο βασικό ερώτημα που, κατά τη γνώμη του, προκύπτει για το ρόστερ του Ολυμπιακού.

«Ποιος κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για τους άλλους στην ομάδα του Ολυμπιακού; Ποιος;», είπε χαρακτηριστικά, πριν το πάει ακόμα πιο μακριά: «Αν το παιχνίδι κρίνεται, σε ποιον δίνεις την μπάλα για το νικητήριο σουτ;». Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στον Σάσα Βεζένκοφ, για τον οποίο μίλησε με πολύ μεγάλο σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα εξήγησε γιατί δεν τον βλέπει ως την κλασική επιλογή για απομόνωση στο τέλος ενός κλειστού αγώνα.

«Δεν μπορεί να είναι ο Βεζένκοφ γιατί δεν είναι παίκτης που θα ντριμπλάρει για να δημιουργήσει χώρο. Είναι σπουδαίος παίκτης, θα βάλει το σουτ, αν τον βάλεις σε πικ εν ρολ με «1» και «4», αν τον βάλεις σε θέση όπου κινείται… αλλά αν ένας παίκτης είναι κολλημένος πάνω του στο τέλος, θα είναι δύσκολο γι’ αυτόν να δημιουργήσει τον χώρο για να πάρει το σουτ. Είναι απίστευτος. Είναι MVP της EuroLeague, η ικανότητα στο σουτ, κάποια από τα σουτ που έβαζε τις προάλλες… απίστευτο. Λατρεύω το παιχνίδι του. Αλλά λέω ότι συνήθως για ένα νικητήριο σουτ, δεν πας σε ένα “4άρι” ή “5άρι”», ανέφερε.

Headlines:
Business
attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Κόσμος
Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
betson_textlink
Stream sports
Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
On Field 04.05.26

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση
Πολιτική 05.05.26

«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)
Language 05.05.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Reuters 05.05.26

Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Σύνταξη
Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό - «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Σύνταξη
Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies