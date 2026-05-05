«Στα κρίσιμα, σε ποιον δίνεις την μπάλα για το νικητήριο σουτ;» – Τι είπε ο ΜακΚόλουμ για τον Ολυμπιακό

O πολύπειρος γκαρντ και περσινός πρωταθλητής Ευρώπης με την Φενέρμπαχτσε, Έρικ ΜακΚόλουμ, μίλησε στο podcast των «Euro Insiders».

Ο Αμερικανός που κατέκτησε το ευρωπαϊκό πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, ανέφερε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκπληκτικό σύνολο, μίλησε για τον MVP Σάσα Βεζένκοφ, αλλά δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί σχετικά και με το τι είναι αυτό που… λείπει από το μπάσκετ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ΜακΚόλουμ για τον Ολυμπιακό:

«Θα υπάρξουν πολλοί Έλληνες οπαδοί που δεν θα τους αρέσει αυτό, αλλά ιστορικά, αν κοιτάξετε τι έχει συμβεί, έπαιξαν καταπληκτικό μπάσκετ και η έλλειψη παικτών στο ένας εναντίον ενός και η έλλειψη εκείνων που μπορούν να διασπάσουν την άμυνα και να νικήσουν τον αντίπαλό τους, τους έχει πραγματικά πληγώσει στα Final Four.

«Λατρεύω το πώς παίζει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι είναι πανέμορφο μπάσκετ. Αλλά χρειάζεσαι έναν ή δύο παίκτες που μπορούν όταν το σύστημα δεν λειτουργεί ή έχει κολλήσει, ή τους έχουν διαβάσει πολύ καλά, να είναι στη σωστή θέση και να κάνουν τα πάντα σωστά. Χρειάζεσαι τον τύπο που θα πει: “ΟΚ, θα βρω κάτι καλό, θα βρω ένα καλό σουτ”», τόνισε. Εκεί στάθηκε και στο βασικό ερώτημα που, κατά τη γνώμη του, προκύπτει για το ρόστερ του Ολυμπιακού.

«Ποιος κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για τους άλλους στην ομάδα του Ολυμπιακού; Ποιος;», είπε χαρακτηριστικά, πριν το πάει ακόμα πιο μακριά: «Αν το παιχνίδι κρίνεται, σε ποιον δίνεις την μπάλα για το νικητήριο σουτ;». Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στον Σάσα Βεζένκοφ, για τον οποίο μίλησε με πολύ μεγάλο σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα εξήγησε γιατί δεν τον βλέπει ως την κλασική επιλογή για απομόνωση στο τέλος ενός κλειστού αγώνα.

«Δεν μπορεί να είναι ο Βεζένκοφ γιατί δεν είναι παίκτης που θα ντριμπλάρει για να δημιουργήσει χώρο. Είναι σπουδαίος παίκτης, θα βάλει το σουτ, αν τον βάλεις σε πικ εν ρολ με «1» και «4», αν τον βάλεις σε θέση όπου κινείται… αλλά αν ένας παίκτης είναι κολλημένος πάνω του στο τέλος, θα είναι δύσκολο γι’ αυτόν να δημιουργήσει τον χώρο για να πάρει το σουτ. Είναι απίστευτος. Είναι MVP της EuroLeague, η ικανότητα στο σουτ, κάποια από τα σουτ που έβαζε τις προάλλες… απίστευτο. Λατρεύω το παιχνίδι του. Αλλά λέω ότι συνήθως για ένα νικητήριο σουτ, δεν πας σε ένα “4άρι” ή “5άρι”», ανέφερε.