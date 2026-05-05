Οι αθλητικές μεταδόσεις (5/5): Πού θα δείτε Μονακό – Ολυμπιακός και τον ημιτελικό Άρσεναλ – Ατλέτικο
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/5) με Euroleague και Champions League
Λίγα, αλλά πολύ σημαντικά ματς περιλαμβάνει το σημερινό (5/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Φυσικά και ξεχωρίζει το Game 3 της σειράς του Ολυμπιακού με την Μονακό, στο οποίο αν νικήσουν οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο Final Four της Euroleague. Επίσης, η Άρσεναλ φιλοξενεί την Ατλέτικο στη ρεβάνς του 1-1 του ημιτελικού του Champions League, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.
12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ
19:00 Novasports 5 HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Playoffs
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ-Ολυμπιακός Handball Premier τελικοί
20:45 Novasports Prime Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καλίγ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League
