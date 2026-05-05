Τρίτη 05 Μαϊου 2026
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Ο Μπολτ πανηγύρισε αλά… Κούνια τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λίβερπουλ (vid)
Ποδόσφαιρο 05 Μαΐου 2026, 10:53

Ο Μπολτ πανηγύρισε αλά… Κούνια τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λίβερπουλ (vid)

Ο Γιουσέιν Μπολτ είναι γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά τη νίκη επί της Λίβερπουλ πανηγύρισε αλά… Ματέους Κούνια

Ο Γιουσέιν Μπολτ μπορεί να είναι ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στίβου όλων των εποχών και πιθανότατα ο κορυφαίους σπρίντερ, όμως είναι και φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Τζαμαϊκανός ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο και ρέκορντμαν στα 100 και στα 200μ. βρέθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και πανηγύρισε με την ψυχή του τη μεγάλη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» με 3-2 απέναντι στη μεγάλη τους αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, ο Μπολτ μετά το τέλος της αναμέτρησης έγινε viral στα social media από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγυρίζοντας το τρίποντο επί της Λίβερπουλ με τρία δάχτυλα και με… Ματέους Κούνια.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός κάνει έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό όταν σκοράρει και ο Μπολτ ακολούθησε τα χνάρια του για τη νίκη με 3-2 επί της Λίβερπουλ, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το τρομερό βίντεο με τον Μπολτ και τον πανηγυρισμό… Κούνια:

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Άκης Στρατόπουλος
Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς

Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04.05.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

ΑΑΔΕ: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου
Υπεκφυγές 05.05.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου, επιχειρεί η ΑΑΔΕ

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Σκιάθος: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στο νησί
Δύο συλλήψεις 05.05.26

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Σκιάθο: Οι ασυνόδευτοι σάκοι και οι τουρίστες που ήταν... λιμενικοί

Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

