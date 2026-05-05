Ο CEO της Euroleague θα συζητήσει με 8 ομάδες για νέο συμβόλαιο
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα σερβικά Μέσα, η Euroleague θα… καθίσει στο τραπέζι με οκτώ ομάδες της λίγκας και θα συζητηθεί το κατά πόσο είναι δυνατόν να αποκτήσουν μόνιμη άδεια.
H Euroleague αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη και είναι έτοιμη να περάσει στην επόμενη… πίστα, για αυτό τον λόγο εργάζεται πυρετωδώς μαζί με τις ομάδες για να κλείσει ακόμη περισσότερους συλλόγους με εγγυημένα συμβόλαια.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το σερβικό «Mozzart Sport», η EuroLeague Basketball πρόκειται να ξεκινήσει συζητήσεις με οκτώ ομάδες της λίγκας, ως προς την απόκτηση μόνιμης άδειάς τους!
Ποιες ομάδες θα συναντηθούν με τον CEO της Euroleague
Όπως μεταδίδει η ίδια πηγή, εκπρόσωποι των ομάδων αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη (5/5) με τον CEO της λίγκας Τσους Μπουένο.
Μέχρι στιγμής, μόνο ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν έχουν καταθέσει αίτημα για την άδεια Α, μα στη διαδικασία εμπλέκονται επίσης τα εξής κλαμπ: Η Dubai BC, η Βαλένθια, η Βίρτους Μπολόνια, η Μονακό, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Παρί.
Καθεμία εκ των παραπάνω, όπως φυσικά και οι δύο σερβικές ομάδες, παλεύουν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην κορυφαία λίγκα ανά την Ευρώπη.
