NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Το πρώτο βήμα προς τους τελικούς της Δύσης στο NBA έκαναν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι οποίοι έκαναν το break και πήραν το θρίλερ στο Σαν Αντόνιο, επικρατώντας των Σπερς 104-102 στο Game 1 της σειράς.

Οι γηπεδούχοι αστόχησαν σε σουτ σε νεκρό χρόνο κι έτσι οι «Λύκοι», με κορυφαίο τον Ραντλ που τελείωσε το ματς με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ κατάφεραν να πάρουν από νωρίς το προβάδισμα στη σειρά απέναντι στην ομάδα με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν.

Για τους ηττημένους, πάντως, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι και πάλι αυτός που… κέρδισε τους τίτλους. Ο 22χρονος Γάλλος έβαλε ξανά το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας του NBA, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος που καταγράφει 12 μπλοκ σε αγώνα play off. Σαν… κερασάκι, αυτή η επίδοσή του τον βοήθησε να προσθέσει και ένα ακόμη τριπλ-νταμπλ στο παλμαρέ του, αφού είχε και 11 πόντους, μαζί με 15 ριμπάουντ.

JUST IN: Victor Wembanyama has now recorded the most blocks in a playoff game in NBA History. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zp9XEtJXHg — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 5, 2026

Πέρα από το ιστορικό ρεκόρ των 12 μπλοκ, ο Γουεμπανιάμα έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά τον Σον Μπράντλεϊ το 2001 που καταγράφει τουλάχιστον 6 μπλοκ σε τρεις συνεχόμενους αγώνες play off στο NBA.

Victor Wembanyama is the first player with 6+ blocks in three-straight playoff games since Shawn Bradley in 2001 😤 pic.twitter.com/kKojMZ5tuz — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 5, 2026

Περίπατος για τους Νικς απέναντι στους Σίξερς

Σε αντίθεση με το ματς στο Τέξας, στη Νέα Υόρκη το Game 1 των Νικς κόντρα στους Σίξερς κρίθηκε… άνευ αγώνος. Οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί από νωρίς, είχαν τρομερά ποσοστά σε σουτ εντός παιδιάς και πίσω από τη γραμμή του τριπόντου κι έτσι έφτασαν πολύ εύκολα σε μεγάλη νίκη με 137-98.

Κορυφαίος του αγώνα ο Τζέιλεν Μπράνσον με 35 πόντους, ενώ για τη Φιλαδέλφεια ξεχώρισε ο Τζορτζ με 17, ενώ σχετικά χαμηλά έμειναν και οι Εμπίντ (14) και Μάξεϊ (13).