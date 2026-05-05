Handball Premier: ΑΕΚ – Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη στους τελικούς

Η δεύτερη «πράξη» των τελικών της Handball Premier θα παιχτεί το απόγευμα της Τρίτης (5/1, 19:00 – ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) όταν η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού.

Η Ένωση είναι και η ομάδα που έχει το προβάδισμα, αφού στον πρώτο τελικό έκανε το break την περασμένη Παρασκευή στην Ηλιούπολη (32-33) και τώρα θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τη δική της έδρα για το 2-0 που θα την φέρει μια ανάσα από τον τίτλο. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός στοχεύει φυσικά στο «διπλό» για το 1-1 στη σειρά που θα τον επαναφέρει σε θέση οδηγού, ανακτώντας ξανά το πλεονέκτημα της έδρας.

Σημειώνεται ότι το ματς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, καθώς είναι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας της ΑΕΚ. Παράλληλα, αυτό θα είναι και το τρίτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων στο Καματερό φέτος, με τον Ολυμπιακό να έχει νικήσει στο Σούπερ Καπ με 24-23 και στον τελικό Κυπέλλου με 33-29.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ματέους Ντε Σόουζα (τερματοφύλακας ΑΕΚ): «Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη πρόκληση. Να κατακτήσουμε μία πολύ σημαντική νίκη, χωρίς δυστυχώς την πλήρη υποστήριξη των φιλάθλων μας. Προηγούμαστε με 1-0 στις νίκες, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση για να φτάσουμε στη νίκη. Εμπιστευόμαστε τον προπονητή μας και θα παλέψουμε ο κάθε παίκτης για τον συμπαίκτη του».

Σάββας Σάββας (αριστερός ίντερ Ολυμπιακού): «Μετά την απογοητευτική ήττα στο πρώτο ματς της σειράς, καθίσαμε και αναλύσαμε όλο το παιχνίδι, όλα μας τα λάθη. Δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω. Το μόνο που έχει σημασία τώρα, είναι να πάμε αύριο και να κερδίσουμε, ώστε να φέρουμε τη σειρά των τελικών στο 1-1. Θα ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που για άλλη μία φορά ήταν δίπλα μας σε μία κατάμεστη Ηλιούπολη. Θα ήθελα να δηλώσω, ότι η ομάδα θα δώσει τα πάντα, ώστε να φέρει το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα».