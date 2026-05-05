H Άρσεναλ είναι ξανά το φαβορί για τον τίτλο: Το πρόγραμμα των «κανονιέρηδων» και της Σίτι μέχρι το φινάλε της Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επέστρεψε από το 3-1 της Έβερτον, αλλά δεν παύει να έχασε δύο υπερπολύτιμους βαθμούς. Γεγονός το οποίο πιθανότατα θα κοστίσει στη «μάχη» του τίτλου της Premier League με την Άρσεναλ.

Πλέον, μετά από 35 αγώνες οι «κανονιέρηδες» παραμένουν στην κορυφή με 76 βαθμούς. Οι «πολίτες», μετά από 34 παιχνίδια, ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 71 πόντους. +5 δηλαδή για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, αλλά και με ματς περισσότερο. Και πάλι το πρωτάθλημα όμως είναι στα χέρια της Άρσεναλ.

Οι Λονδρέζοι έχουν τρία ματς ακόμα μπροστά τους: Με Γουέστ Χαμ εκτός, Μπέρνλι εντός και Κρίσταλ Πάλας εκτός. Ενώ η Σίτι έχει να δώσει τέσσερα παιχνίδια, κόντρα σε: Μπρέντφορντ εντός, Κρίσταλ Πάλας εντός, Μπόρνμουθ εκτός και Άστον Βίλα εντός.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ:

10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός

17/05 Μπέρνλι, εντός

24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι:

09/05 Μπρέντφορντ, εντός

13/05 Κρίσταλ Πάλας, εντός

19/05 Μπόρνμουθ, εκτός

24/05 Άστον Βίλα, εντός

Η βαθμολογία όπως είναι αυτή τη στιγμή: