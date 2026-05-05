Εμμανουήλ Καραλής: Από την Κίνα ξεκινά και η θερινή σεζόν του 2026
Στο Diamond League της Σανγκάης θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση για τη θερινή περίοδο του 2026 ο Εμμανουήλ Καραλής – Αναλυτικά, το καλοκαιρινό πρόγραμμά του.
- Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα στη γραμμή 2 του Μετρό
- Μιλώντας για το Σύνταγμα με απλά λόγια: Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Σπύρου Βλαχόπουλου
- Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
- Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 36χρονου στη Νέα Μάκρη - Τον χτύπησαν με σιδερένιους σωλήνες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη ως προτεινόμενη πηγή
Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος την Κίνα για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περιόδου. Όπως και το 2025, έτσι και φέτος ο πρώτος του αγώνας θα πραγματοποιηθεί στη Σανγκάη στις 16 Μαΐου, στο πλαίσιο του Diamond League, με το οποίο ανοίγει η φετινή σεζόν μετά την αναβολή του αγώνα στη Ντόχα και τη μεταφορά του για τις 19 Ιουνίου.
Ο άλτης των 6,17 μ., που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του 2025 και της χειμερινής σεζόν του 2026, θα συνεχίσει στις 29 Μαΐου στο μίτινγκ της Λεμεσoύ, ενώ στις 3 Ιουνίου θα αγωνιστεί στο Τούρκου της Φινλανδία.
Οι αγώνες του Diamond League αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον ίδιο, γι’ αυτό και έχει προγραμματίσει συμμετοχές τόσο στο Όσλο όσο και στη Ντόχα. Σε περίπτωση που η διοργάνωση στο Κατάρ αναβληθεί, θα λάβει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο (20-21/6).
Ο πρώτος κύκλος των αγώνων του θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του, στο μίτινγκ της Οστράβα, στο Diamond League του Παρίσι (28 Ιουνίου), καθώς και με τον δικό του αγώνα, το Fly Athens, στις 5 Ιουλίου, έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ο «ασημένιος» πρωταθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν έχει μπροστά του δύο μεγάλες προκλήσεις: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16/8) και το πρώτο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Η σεζόν αναμένεται συναρπαστική για τον Έλληνα αθλητή που βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Εμμανουήλ Καραλή:
16/5 Σανγκάη – Diamond League
29/5 Λεμεσός
3/6 Τούρκου
10/6 Όσλο – Diamond League
16/6 Οστράβα
19/6 Ντόχα – Diamond League
28/6 Παρίσι – Diamond League
5/7 Fly Athens
- Τενίστας δέχθηκε ποινή που του κόστισε το ματς και τα… διέλυσε όλα (vid)
- Εμμανουήλ Καραλής: Από την Κίνα ξεκινά και η θερινή σεζόν του 2026
- Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
- Τσιτσιπάς: «Με την οικογένειά μου νιώθω πιο ελεύθερος» (vid)
- Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
- Οι προβλέψεις του Χίφι: «Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Euroleague σε τελικό με τον Ολυμπιακό»
- Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Βαλένθια
- Handball Premier: ΑΕΚ – Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη στους τελικούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
πηγή στη Google