«Έφυγε» ο Πορτορικανός θρύλος του μπάσκετ, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών. Ο θρυλικός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια και τελικά «έφυγε» από τη ζωή προκαλώντας πένθος στον χώρο του αθλητισμού.

Ο Ορτίθ είχε την επάρατη νόσο στο παχύ έντερο, ενώ πρόκειται για έναν αθλητή που τίμησε και το ελληνικό πρωτάθλημα, αγωνιζόμενος στην χώρα μας με τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου, αλλά και των Άρη και ΠΑΟΚ. Ήταν μάλιστα μέλος της ομάδας των «κίτρινων» που κατέκτησαν το κύπελλο Κόρατς το 1997.

Δείτε την ανάρτηση του Πουέρτο Ρίκο για τον Ορτίθ:

Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo. Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”. Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ορτίθ διέγραψε λαμπρή πορεία στα παρκέ ανά τον κόσμο, αγωνιζόμενος από το NBA και τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), μέχρι την Ευρώπη, τη Ρεάλ Μαδρίτης (1990) και την Μπαρτσελόνα (1990-92), αλλά και τη χώρα μας την Ελλάδα, με τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας (1994-95), του Ηρακλείου (1995-96) και του Άρη (1996-97, 1997-98).

Φυσικά ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα του Πουέρτο Ρίκο και αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αθλητές που βγήκαν από τη χώρα του.

Η ανακοίνωση του Πουέρτο Ρίκο

«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή, θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.

Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.

Αναπαύσου εν ειρήνη. Ήσουν το ”Κονκόρντ” μας.

Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».