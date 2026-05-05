ΑΕΚ: Το πρόγραμμά της ενόψει του Final 4 του Basketball Champions League

Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού της σεζόν, το Final 4 του BCL το οποίο θα διεξαχθεί από τις 7 ως τις 9 Μαΐου στην Μπανταλόνα. Η Ένωση φιλοδοξεί να γράψει ιστορία και να κατακτήσει για δεύτερη φορά μετά το 2018 το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα περιλαμβάνει προπόνηση αύριο (5/5, 13:00) στη «Sunel Arena» και στη συνέχεια αεροδρόμιο. Στις 17:45 είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της ομάδας για τη Βαρκελώνη από όπου η αποστολή θα μεταβεί οδικώς στην Μπανταλόνα.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Τζέιμς Νάναλι προπονείται κανονικά και θα είναι απόλυτα έτοιμος για το Final 4. Θυμίζουμε πως οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν την Πέμπτη (7/5) στις 22:00 τη Μάλαγα για τον ημιτελικό.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στις 7 του μηνός και ώρα 22:00, ενώ ο πρώτος ημιτελικός ξεκινά στις 19:00 ανάμεσα στη Ρίτας και την Τενερίφη.