Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05 Μαΐου 2026, 20:00

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Μπορεί η έρευνα της εισαγγελίας Πρωτοδικών να εκθέσει τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τη διάταξη με την οποία αρχειοθέτησε το σκάνδαλο των υποκλοπών; Αν κληθούν όλοι οι μάρτυρες και υπάρξει διεξοδική έρευνα εκ μέρους της Δικαιοσύνης, μπορεί όντως να τον εκθέσει. Θυμίζουμε εδώ ότι η εισαγγελία είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια έρευνας στις υποθέσεις των Τρίμπαλη, Κοσμίδη και Ντάλα – με τους δύο τελευταίους να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ψευδορκίας. Εν ολίγοις μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τις υποκλοπές αν εξεταστούν διεξοδικά και οι εισαγγελείς πάνε σε βάθος την έρευνα.

Οι αντιφάσεις και ο μάρτυρας

Υπενθυμίζεται ότι σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση του ρόλου των 9 κομβικών προσώπων στις υποκλοπές, ο κ. Τζαβέλας έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έρευνα -όπως ζητούσε το δικαστήριο- καθώς τα όποια στοιχεία, όπως γράφει, «φέρεται να προκύπτουν από μαρτυρικές καταθέσεις κυρίων δημοσιογράφων». Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ειδικά στην περίπτωση του κ. Κοσμίδη. Οι τραγικές αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να τον στείλει υπόλογο για ψευδορκία είναι ένα στοιχείο.

Το γεγονός ότι το δικαστήριο των υποκλοπών κατάφερε να βρει ολόκληρη την κίνηση της κάρτας του Κοσμίδη -με την οποία πληρώθηκαν επαναλαμβανόμενα οι servicers αποστολής των μολυσμένων sms- είναι ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Υπενθυμίζεται πως έχει αποδειχθεί ότι η κάρτα αποκτήθηκε στις 2 Ιουνίου του 2020, ενεργοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε την ίδια ημέρα μέσω του pin.

Η έρευνα του δικαστηρίου

Ομοίως το γεγονός ότι ο Κοσμίδης όταν πιέστηκε, «έδωσε» τον γνωστό του, Κωνσταντίνο Πετρίση ως άνθρωπο που έκανε «εξυπηρετήσεις στην ΕΥΠ» και εμπλέκεται με την υπόθεση είναι άλλο ένα στοιχείο. Όλα αυτά μαζί δεν τα κατέθεσαν δημοσιογράφοι όπως ισχυρίζεται ο κ. Τζαβέλας. Είναι νέα στοιχεία που προέκυψαν από τη μαρτυρία Κοσμίδη και την έρευνα του μονομελούς πλημμελειοδικείου.

Υπό αυτό το πρίσμα εάν η εισαγγελία πρωτοδικών κάνει τη δουλειά της και αποδειχθεί ότι ο κ. Κοσμίδης όντως υπέπεσε στο αδίκημα της ψευδορκίας, μοιραία εξανεμίζεται το επιχείρημα του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, κ. Τζαβέλα, όσον αφορά τον κρεοπώλη και τα στοιχεία που προέκυψαν από την κατάθεσή του.

Εδώ θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι δεν ήταν δημοσιογράφοι εκείνοι που κατέθεσαν πως η εξαγωγή του Predator έγινε με τη συνεργασία των ελληνικών αρχών. Ή για να είμαστε ακριβείς δεν είναι ο μόνο η δημοσιογραφική έρευνα που το έχει αναδείξει. Είναι και η μαρτυρία της γραμματέως των κ.κ. Μπίτζιου και Λαβράνου, Λίνας Κατσούδα, την οποία μάλλον… λησμόνησε ο εισαγγελέας κ. Τζαβέλας. Τί είχε καταθέσει η κα Κατσούδα στη δίκη για τις υποκλοπές;

Ποιός εξέτασε τον Χαρπάζ;

Πως ήταν αυτή που έκανε την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΞ κατόπιν σχετικής εντολής από τον Γιάννη Λαβράνο για τις εξαγωγές της Intellexa σε τρίτες χώρες. Είχε επίσης καταθέσει ότι ήταν ο Μερόμ Χαρπάζ (ο άνθρωπος της Intellexa που προσλάμβανε προσωπικό στην Αθήνα) εκείνος που παρείχε τις σχετικές πληροφορίες. Για την ιστορία ο Μερόμ Χαρπάζ είναι ανάμεσα στα 9 πρόσωπα που το μονομελές πλημμελειοδικείο ζήτησε να διερευνηθεί ο ρόλος τους και ο κ. Τζαβέλας αρνήθηκε, με το πρόσχημα ότι όλα αυτά έχουν ερευνηθεί. Βέβαια, ο κ. Χαρπάζ ουδέποτε κλήθηκε από τον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου κ. Αχιλλέα Ζήση, άρα πότε και πώς διερευνήθηκε ο ρόλος του στην υπόθεση;

Η έρευνα για τον Ντάλα

Επανερχόμαστε στην έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών. Μπορεί άνετα επίσης να εκθέσει τον κ. Τζαβέλα στην έρευνά της αναφορικά με τον κ. Σωτήρη Ντάλα. Ο εν λόγω αποτέλεσε για χρόνια το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε και ανήκε στην Krikel του Λαβράνου εμφανίστηκε σε φωτογραφία που κατατέθηκε στο δικαστήριο να είναι παρκαρισμένο μέσα στο ΚΕΤΥΑΚ – χώρο της ΕΥΠ. Στην κατάθεσή του ο Ντάλας παραδέχθηκε ότι το αμάξι ανήκει στην εταιρεία, αρνήθηκε ωστόσο πως το οδηγούσε αυτός. Σε κάθε περίπτωση ουδείς εξήγησε πως βρέθηκε αυτοκίνητο της Krikel σε πάρκινγκ της ΕΥΠ – από τη στιγμή μάλιστα που όλοι οι κατηγορούμενοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους πως δεν υπήρξε καμία σχέση μεταξύ τους.

«Δυστυχώς δεν είσασταν ειλικρινής», είχε πει ο πρόεδρος του δικαστηρίου για τις υποκλοπές στον Σωτήρη Ντάλα, όταν ο τελευταίος ολοκλήρωσε την κατάθεσή του. Κι αυτό επειδή είχε αρνηθεί ότι είχε στείλει sms στον Σταμάτη Τρίμπαλη -νόμιμο εκπρόσωπο της Krikel την περίοδο της εξεταστικής της Βουλής για τις υποκλοπές- με τα οποία του έδινε οδηγίες για τη διαδικασία. Μόνο που ο Τρίμπαλης έχει καταθέσει τα εν λόγω sms στο δικαστήριο και αποδεδειγμένα προέρχονται από το κινητό του Ντάλα.

Η διάψευση

Επίσης είναι ο άνθρωπος που επέμενε ότι ο Γιάννης Λαβράνος ουδεμία σχέση έχει με την Krikel, για να τον διαψεύσει πανηγυρικά η γραμματέας του τελευταίου,  Λίνα Κατσούδα, όταν κατέθεσε πως ο Λαβράνος την προσέλαβε στην Krikel και γνώριζε πως είναι δική του η εταιρεία. Όλα τα ανωτέρω, αποτελούν μαρτυρίες κομβικών προσώπων της υπόθεσης και όχι δημοσιογράφων και εισφέρουν σειρά νέων στοιχείων στην υπόθεση, τα οποία επίσης δεν «είδε» ο κ. Τζαβέλας.

Εάν λοιπόν η εισαγγελία πρωτοδικών μετά από έρευνα αποφανθεί ότι και ο κ. Ντάλας υπέπεσε στο αδίκημα της ψευδορκίας, τότε θα καταρρεύσει για δεύτερη φορά το αφήγημα του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου κ. Τζαβέλα, καθώς με τη διάταξή του είχε έχει απαγορεύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον ρόλο που είχαν στις υποκλοπές τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Περί αξιοπιστίας

Σε κάθε περίπτωση η αξιοπιστία του κ. Τζαβέλα έχει ήδη δεχθεί τεράστιο πλήγμα, όχι μόνο για τη διάταξη και τον τρόπο που την επέβαλε, αλλά από την αποκάλυψη του in πως ο ίδιος είχε άμεση σχέση με την υπογραφή εντολών παρακολούθησης ουκ ολίγων προσώπων κατά το επίμαχο διάστημα. Το γεγονός ότι έβαλε την υπογραφή του συνολικά σε 11 παρακολουθήσεις και δεν ζήτησε την εξαίρεσή του από την υπόθεση, τουναντίον την έκλεισε μόνος του χωρίς να την αναθέσει σε κάποιον αντιεισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα, δείχνει πως το κράτος δικαίου στη χώρα βρίσκεται σε βαθιά κρίση…

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα
«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση
Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Δημοσκόπηση: Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία
Ένα σημαντικό εύρημα προκύπτει από νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις διαθέσεις των πολιτών στο υποθετικό σενάριο που δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση.

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Ryanair: Ανοιχτό το θέμα με την παραμονή της βάσης στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»
Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι – Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη
«Αν περάσεις αρκετό χρόνο κοντά στους πάμπλουτους αυτές τις μέρες, είναι προφανές. Οι πλούσιοι δε έμοιαζαν έτσι παλιά - γιατί δεν μπορούσαν» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους NYT.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα
Ο Λανουά που πέρασε από την Θεσσαλονίκη αλλά απέφυγε να πάει στην Τούμπα, όρισε σε κομβικό αγώνα της Super League έναν ρέφερι που ερευνάται για το σκάνδαλο «Calciopolis 2.0» και έκανε κακή διαιτησία.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης
«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

NeeDoh: Παραξυσμός με τα «ζουληχτά» παιχνίδια – Αδειάζουν τα ράφια με καταιγιστικούς ρυθμούς
Αντί για αέρα ή νερό, τα κλασικά NeeDoh είναι γεμισμένα με κάτι που μοιάζει με ζύμη αλλά δεν είναι και όταν τα ζουλάς έχουν μια «αργή» και σταθερή επαναφορά... άκρως εθιστική.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

