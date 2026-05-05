Στην Αθήνα έρχονται Τραμπ, Ρούμπιο και Χέγκσεθ, αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ
Διπλωματία 05 Μαΐου 2026, 17:41

Την Αθήνα θα επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ



Την Αθήνα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, σήμερα, Τρίτη.

Η κ. Γκίλφοϊλ τόνισε ότι το καλοκαίρι και, συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουλίου, θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου, με πιθανή παρουσία σε Σύνοδο Κορυφής του NATO στην Τουρκία το καλοκαίρι, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»

Να σημειωθεί ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε προαναγγείλει επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αθήνα, ήδη από τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, με δηλώσεις της κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Μελάνια», η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έρθει η Μελάνια Τραμπ στην Ελλάδα, απάντησε: «Ελπίζω να έρθει. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Κόσμος
Συναγερμός ξανά στα ΗΑΕ: Επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν – Κλείνει μερικώς ο εναέριος χώρος

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη
Επίσκεψη στην Αθήνα 25.04.26 Upd: 14:02

Ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων». Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τι ειπώθηκε

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά
Διπλωματία 24.04.26 Upd: 22:29

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο γάλλος Προέδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά για την επόμενη μέρα της Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Κίμων μαζί με τον ελληνα πρωθυπουργό και θα υπογράψουν συμφωνίες.

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Γαλλία 24.04.26

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Διπλωματία 21.04.26

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Αυτοκίνητο 05.05.26

Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
Fuel Pass 05.05.26

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
Ελλάδα 05.05.26

Όπως υποστήριξε ο 57χρονος στους αστυνομικούς, οι τρεις νεαροί είχαν προκαλέσει επεισόδιο και τον περασμένο Οκτώβριο στο ίδιο μαγαζί - Από την μεριά τους οι δράστες υποστηρίζουν ότι ήθελαν μόνο να φοβερίσουν και όχι να τραυματίσουν κάποιον.

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά
Ελλάδα 05.05.26

Ο διανομέας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 05.05.26

Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
Κόσμος 05.05.26

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
«Ο καλύτερος φίλος» 05.05.26

Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.05.26

Οι δικηγόροι της Αθήνας κατήγγειλαν ως «θεσμική εκτροπή» τη διάταξη αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Διερευνούν την προσφυγή στο ΕΔΔΑ

Πάνος Τσίκαλας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

