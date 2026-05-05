Στην Αθήνα έρχονται Τραμπ, Ρούμπιο και Χέγκσεθ, αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ

Την Αθήνα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, σήμερα, Τρίτη.

Η κ. Γκίλφοϊλ τόνισε ότι το καλοκαίρι και, συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουλίου, θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου, με πιθανή παρουσία σε Σύνοδο Κορυφής του NATO στην Τουρκία το καλοκαίρι, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»

Να σημειωθεί ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε προαναγγείλει επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αθήνα, ήδη από τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, με δηλώσεις της κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Μελάνια», η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έρθει η Μελάνια Τραμπ στην Ελλάδα, απάντησε: «Ελπίζω να έρθει. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».