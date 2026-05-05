Μητσοτάκης: Στο Άμπου Ντάμπι σήμερα ο πρωθυπουργός – Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΑΕ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι πριν μεταβεί στο Αμμάν για τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται καθ΄οδόν προς το Αμμάν της Ιορδανίας όπου θα συμμετάσχει στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.
Ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι, όπου σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.
