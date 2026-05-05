Με την κυβέρνηση να δείχνει να χάνει την κυριαρχία της σε παραδοσιακά και στρατηγικά κοινά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας με σκοπό να καταγράψει τις διαθέσεις των πολιτών για όσα βιώνουν στην πολιτική ζωή της χώρας.

Τι προκρίνουν οι πολίτες αν δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση

Το β’ μέρος του «Σφυγμού Απριλίου» της Prorata, την οποία δημοσιεύει η «Εφ.Συν.», παρουσιάζει ένα σημαντικό εύρημα, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη πως η επίτευξη αυτοδυναμίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές είναι ένα σενάριο που κερδίζει έδαφος.

Προκρίνουν κυβέρνηση Κεντροαριστεράς και Αριστεράς

Στο ερώτημα που θέτει η εταιρεία είναι «αν στις επόμενες εκλογές απαιτηθεί να συνεργαστούν κόμματα ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση, τι από τα κάτω θα προτιμούσατε να συμβεί» το 30% των ερωτηθέντων επιθυμεί να υπάρξει σύμπραξη Κεντροαριστεράς – Αριστεράς, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ως δεύτερη επιλογή με 26% αναδεικνύεται η απόρριψη όλων των σεναρίων που παρουσιάζονται ως πιθανότητες.

Οικουμενική κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας δηλώνει ότι προτιμά το 17% των ερωτηθέντων, κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ το 14% και κυβέρνηση συνεργασίας δυνάμεων της Κεντροδεξιάς – Δεξιάς το 10%.

Ανάλογα με την κομματική τοποθέτηση

Με βάση την κομματική τοποθέτηση των συμμετεχόντων στην έρευνα κυβέρνηση συνεργασίας Κεντροαριστεράς – Αριστεράς προκρίνει το 72% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 32% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50% όσων είχαν ψηφίσει Πλεύση Ελευθερίας και το 43% του ΚΚΕ.

Οικουμενική ευρείας συνεργασίας, το 38% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης, το 22% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ με 18%, της Πλεύσης με 14%, της ΝΔ με 8% και του ΣΥΡΙΖΑ με 6%.

Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ θέλει το 32% των εκλογέων της ΝΔ, το 20% του ΠΑΣΟΚ και το 7% του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβερνητική σύμπραξη Κεντροδεξιάς – Δεξιάς προσελκύει κατά βάση τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων της ΝΔ με ποσοστό 23%, ενώ ακολουθούν με 7% όσοι ψηφίζουν Ελληνική Λύση.

Καμία από τις παραλλαγές των κυβερνήσεων συνεργασίας δεν επιθυμούν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης σε ποσοστό 48%, της ΝΔ (28%), του ΚΚΕ (23%), της Πλεύσης (19%), του ΠΑΣΟΚ (18%) και του ΣΥΡΙΖΑ (12%).

Οι συσπειρώσεις, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση

Με τη Νέα Δημοκρατία να κινείται σε «ταραγμένα νερά», το ΠΑΣΟΚ να έχει ολοκληρώσει πρόσφατα τις εργασίες του συνεδρίου του και τον ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί «κινούμενη άμμο» εξαιτίας των εξελίξεων στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο ξεχωριστό ενδιαφέρον για την κατάσταση στα κόμματα συγκεντρώνει η κατηγορία του Σφυγμού που καταγράφει τις συσπειρώσεις.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει την υψηλότερη με 66%, ο ΣΥΡΙΖΑ τη μικρότερη με 27%, ενώ η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 58%.

Ειδικότερα, η ΝΔ έχει διαρροές προς την Ελληνική Λύση σε ποσοστό 6%, προς το ΠΑΣΟΚ 5% και προς τη Φωνή Λογικής 3%, ενώ 28% των ερωτηθέντων κατευθύνονται σε άλλα κόμματα, είτε δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν την αποχή.

Το ΠΑΣΟΚ χάνει προς τη ΝΔ 5% της βάσης του και από 4% προς ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ στην «γκρίζα ζώνη» κατατάσσεται το 21% των ψηφοφόρων του 2023.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κόμμα με τη μικρότερη συσπείρωση και τις μεγαλύτερες διαρροές, έχει απώλειες 36% προς άλλα κόμματα, αποχή ή αδιευκρίνιστη ψήφο, ενώ οι υπόλοιπες διαρροές κατανέμονται ως εξής: το 8% προς Πλεύση Ελευθερίας, το 6% προς Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο και ΚΚΕ και το 5% προς ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25.

Η πρόθεση ψήφου

Θυμίζουμε πως στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη αλλά με χαμηλές επιδόσεις με 24,5% και σημαντικές εκροές ψηφοφόρων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7%.

Με ποσοστά πέριξ ή άνω του 3% καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το άθροισμα όσων επιλέγουν «άλλο κόμμα» και όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι που φτάνει πλέον το 25,5%.

Η έρευνα διερεύνησε και τη δυνητική εκλογική περίμετρο πιθανών νέων πολιτικών φορέων, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι περίπου ένα 24% δηλώνει «βέβαιο» και «σχετικά πιθανό» να στηρίξει εκλογικά ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Αντίστοιχα, οι «βέβαιοι» και «σχετικά πιθανοί» εκλογείς ενός σχηματισμού υπό τη Μαρία Καρυστιανού ανιχνεύονται στο 22%.

Ο Αλέξης Τσίπρας αντλεί δύναμη από τους Κεντροαριστερούς και Αριστερούς ψηφοφόρους και η Μαρία Καρυστιανού από τους Κεντρώους, Κεντροδεξιούς και Δεξιούς.