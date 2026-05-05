05.05.2026 | 09:00
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ο Κένεθ Μπράνα θέλει να επιστρέψει στον κόσμο του Thor
Last dance 05 Μαΐου 2026, 08:30

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Η ιστορία του στον χώρο του θεάματος είναι κάπως ιδιαίτερη – αν και είναι περισσότερο γνωστός ως ηθοποιός, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Κένεθ Μπράνα έχουν έρθει ενώ κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Κι αν υπάρχει κάτι που ξεχνάμε οι περισσότεροι, είναι πως ο 65χρονος δημιουργός ήταν εκείνος που έφερε στη ζωή και στη μεγάλη οθόνη τον Thor το 2011, προτού το σύμπαν της Marvel κυριαρχήσει στον κινηματογραφικό κόσμο με την έλευση των Avengers έναν χρόνο μετά. Έστω κι αν μετά προτίμησε να… παραδώσει το «παιδί» του στα χέρια άλλων σκηνοθετών.

Μιλώντας στο Business Insider, ο Κένεθ Μπράνα αποκάλυψε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στο MCU και να αναλάβει τον αγαπημένο του υπερήρωα – αλλά, περισσότερο για να του δώσει το τέλος που του αρμόζει.

«Ένα κομμάτι του εαυτού μου θα ήθελε πολύ να κλείσει τον κύκλο της σχέσης μου με αυτόν τον χαρακτήρα. Πάντα ήθελα να κάνω περισσότερα και μάλιστα είχα κάποιες ιδέες, πιο κοντά στο ύφος της εξαιρετικής ταινίας Logan του Τζέιμς Μάνγκολντ. Θα ήθελα πολύ να δω τον Κρις Χέμσγουορθ και τους υπόλοιπους να έχουν τη δική τους ξεχωριστή τελική ιστορία, που θα οδηγούσε τον Thor σε ένα ένδοξο λυκόφως» δήλωσε ο Κένεθ Μπράνα.

Βέβαια είχε αυτή την ευκαιρία, καθώς το 2013 του προτάθηκε να κάτσει για μια ακόμα φορά στην καρέκλα του σκηνοθέτη για το Thor: The Dark World, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να ασχοληθεί με άλλα projects τότε.

«Τα γυρίσματα της Marvel είναι εξαντλητικά. Η ζωή μετά το τέλος της παραγωγής είναι ακόμα πιο έντονη, συναρπαστική μεν, αλλά τρομερά πιεστική. Χρειαζόμουν οπωσδήποτε μια ανάσα. Ο Κέβιν Φάιγκι έδειξε κατανόηση, όπως και το καστ. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα» τόνισε ο Ιρλανδός δημιουργός .

Κάπως έτσι το The Dark World κατέληξε στα χέρια του Αλαν Τέιλορ, ενώ τη σκυτάλη πήρε μετά ο Τάικα Γουαϊτίτι για τα Thor: Ragnarok του 2017 και Thor: Love and Thunder του 2022.

«Τις είδα όλες τις ταινίες με ένα ένα μείγμα υπερηφάνιας και έκπληξης για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξελιχθούν τέτοιες ιστορίες» παραδέχθηκε ο Μπράνα.

Και μπορεί να θέλει να ρίξει τους τίτλους τέλους στον Thor, όμως θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. «Νομίζω πως όποια σχέδια κι αν έχουν στη Marvel, είναι ήδη κάπως καθορισμένα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα υπάρχει κάτι μοναδικό στη ολοκλήρωση αυτής της ιστορίας με αυτούς τους χαρακτήρες και αυτούς τους ηθοποιούς».

Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Λουκάς Καρνής
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Άφαντοι οι δράστες της διπλής επίθεσης σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι – Στο νοσοκομείο 14χρονος και 15χρονος
Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ
Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς
Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

