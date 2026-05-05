Ο Κένεθ Μπράνα θέλει να επιστρέψει στον κόσμο του Thor

Η ιστορία του στον χώρο του θεάματος είναι κάπως ιδιαίτερη – αν και είναι περισσότερο γνωστός ως ηθοποιός, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Κένεθ Μπράνα έχουν έρθει ενώ κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Κι αν υπάρχει κάτι που ξεχνάμε οι περισσότεροι, είναι πως ο 65χρονος δημιουργός ήταν εκείνος που έφερε στη ζωή και στη μεγάλη οθόνη τον Thor το 2011, προτού το σύμπαν της Marvel κυριαρχήσει στον κινηματογραφικό κόσμο με την έλευση των Avengers έναν χρόνο μετά. Έστω κι αν μετά προτίμησε να… παραδώσει το «παιδί» του στα χέρια άλλων σκηνοθετών.

Μιλώντας στο Business Insider, ο Κένεθ Μπράνα αποκάλυψε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στο MCU και να αναλάβει τον αγαπημένο του υπερήρωα – αλλά, περισσότερο για να του δώσει το τέλος που του αρμόζει.

«Ένα κομμάτι του εαυτού μου θα ήθελε πολύ να κλείσει τον κύκλο της σχέσης μου με αυτόν τον χαρακτήρα. Πάντα ήθελα να κάνω περισσότερα και μάλιστα είχα κάποιες ιδέες, πιο κοντά στο ύφος της εξαιρετικής ταινίας Logan του Τζέιμς Μάνγκολντ. Θα ήθελα πολύ να δω τον Κρις Χέμσγουορθ και τους υπόλοιπους να έχουν τη δική τους ξεχωριστή τελική ιστορία, που θα οδηγούσε τον Thor σε ένα ένδοξο λυκόφως» δήλωσε ο Κένεθ Μπράνα.

Βέβαια είχε αυτή την ευκαιρία, καθώς το 2013 του προτάθηκε να κάτσει για μια ακόμα φορά στην καρέκλα του σκηνοθέτη για το Thor: The Dark World, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να ασχοληθεί με άλλα projects τότε.

«Τα γυρίσματα της Marvel είναι εξαντλητικά. Η ζωή μετά το τέλος της παραγωγής είναι ακόμα πιο έντονη, συναρπαστική μεν, αλλά τρομερά πιεστική. Χρειαζόμουν οπωσδήποτε μια ανάσα. Ο Κέβιν Φάιγκι έδειξε κατανόηση, όπως και το καστ. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα» τόνισε ο Ιρλανδός δημιουργός .

— Deadline (@DEADLINE) May 3, 2026

Κάπως έτσι το The Dark World κατέληξε στα χέρια του Αλαν Τέιλορ, ενώ τη σκυτάλη πήρε μετά ο Τάικα Γουαϊτίτι για τα Thor: Ragnarok του 2017 και Thor: Love and Thunder του 2022.

«Τις είδα όλες τις ταινίες με ένα ένα μείγμα υπερηφάνιας και έκπληξης για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξελιχθούν τέτοιες ιστορίες» παραδέχθηκε ο Μπράνα.

Και μπορεί να θέλει να ρίξει τους τίτλους τέλους στον Thor, όμως θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. «Νομίζω πως όποια σχέδια κι αν έχουν στη Marvel, είναι ήδη κάπως καθορισμένα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα υπάρχει κάτι μοναδικό στη ολοκλήρωση αυτής της ιστορίας με αυτούς τους χαρακτήρες και αυτούς τους ηθοποιούς».

* Κεντρική φωτογραφία: Marvel Studios