Τρίτη 05 Μαϊου 2026
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Art 05 Μαΐου 2026, 18:05

«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Η έκθεση αποτελεί μια καλλιτεχνική σύμπραξη δημιουργών με διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες, οι οποίοι συνδιαλέγονται μέσα από το υλικό του πηλού. Το «NoMuds» εξερευνά την έννοια της συνύπαρξης και της διαδρομής, προτείνοντας μια σύγχρονη «νομαδική» ταυτότητα που μετασχηματίζει την ύλη σε εκφραστικό μέσο. Μέσα από τα έργα, αναδεικνύονται οι ανεξάντλητες πλαστικές δυνατότητες της κεραμικής και η διαχρονική της αξία.

Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο FOUAR, όπου τα έργα συνομιλούν με τη βιομηχανική αισθητική της δεκαετίας του 1930, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν.

NoMuds

Artwork: Τάσος Κωνσταντινόπουλος

Μια σύγχρονη «νομαδική» ταυτότητα που μετουσιώνει την ύλη, σε ένα γόνιμο διάλογο από πηλό, εξερευνώντας τις ατελείωτες πλαστικές και εκφραστικές του δυνατότητες

NoMuds

Artwork: Βάσω Σουσάνη

Μια καλλιτεχνική σύμπραξη από 20 κεραμίστες, που φέρνει στο προσκήνιο τη σύγχρονη ελληνική κεραμική τέχνη

Μια ζωντανή και διαρκής συνύπαρξη ανάμεσα σε δημιουργούς με διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες, η έκθεση NoMuds, πραγματεύεται την έννοια της συνύπαρξης αυτών των διαφορετικών διαδρομών. Μια σύγχρονη «νομαδική» ταυτότητα που μετουσιώνει την ύλη, σε ένα γόνιμο διάλογο από πηλό, εξερευνώντας τις ατελείωτες πλαστικές και εκφραστικές του δυνατότητες.

Artwork: Φραντζέσκα Βεντούρη

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

Παπαδόπουλος Μένανδρος, Βεντουρή Φραντζέσκα, Βρελιανάκη Πολυάννα, Δερδελάκος Κωνσταντίνος, Καλλίνικου Μαρία, Κανελλοπούλου Μαρία, Κανελλοπούλου Μάρω, Καραλής Δημήτρης, Κρατίδη Αναστασία, Κωνσταντινίδου Μαίρη, Κωνσταντινόπουλος Τάσος, Μαρκάτου Νάσια, Μάρκες Ιζαμπέλ, Μιχάλαρου Κατερίνα, Μποζονέλος Θεόδωρος, Παρπαρούση Δήμητρα, Πέτσα-Πουτούρη Σοφία, Πλέτση Νάσια, Πότσιου Ναυσικά, Σουσάνη Βάσω.

*Η έκθεση «NoMuds» προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει μια σύγχρονη προσέγγιση της κεραμικής τέχνης μέσα από ένα πολυφωνικό και ζωντανό καλλιτεχνικό πεδίο.

Artwork: Δήμητρα Παρπαρούση

Arwork: Ιζαμπέλ Μάρκες

Πληροφορίες Έκθεσης:

Χώρος: FOUAR, Μητροπόλεως 72, Αθήνα (1ος όροφος)

Διάρκεια: 30 Απριλίου – 10 Μαΐου 2026

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Κυριακή, 19:00 – 23:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3211381

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Συναγερμός ξανά στα ΗΑΕ: Επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν – Κλείνει μερικώς ο εναέριος χώρος

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
Όπως υποστήριξε ο 57χρονος στους αστυνομικούς, οι τρεις νεαροί είχαν προκαλέσει επεισόδιο και τον περασμένο Οκτώβριο στο ίδιο μαγαζί - Από την μεριά τους οι δράστες υποστηρίζουν ότι ήθελαν μόνο να φοβερίσουν και όχι να τραυματίσουν κάποιον.

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά
Ο διανομέας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»
Οι δικηγόροι της Αθήνας κατήγγειλαν ως «θεσμική εκτροπή» τη διάταξη αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Διερευνούν την προσφυγή στο ΕΔΔΑ

Πάνος Τσίκαλας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

