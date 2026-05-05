«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.
Η έκθεση αποτελεί μια καλλιτεχνική σύμπραξη δημιουργών με διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες, οι οποίοι συνδιαλέγονται μέσα από το υλικό του πηλού. Το «NoMuds» εξερευνά την έννοια της συνύπαρξης και της διαδρομής, προτείνοντας μια σύγχρονη «νομαδική» ταυτότητα που μετασχηματίζει την ύλη σε εκφραστικό μέσο. Μέσα από τα έργα, αναδεικνύονται οι ανεξάντλητες πλαστικές δυνατότητες της κεραμικής και η διαχρονική της αξία.
Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο FOUAR, όπου τα έργα συνομιλούν με τη βιομηχανική αισθητική της δεκαετίας του 1930, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν.
Μια ζωντανή και διαρκής συνύπαρξη ανάμεσα σε δημιουργούς με διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες, η έκθεση NoMuds, πραγματεύεται την έννοια της συνύπαρξης αυτών των διαφορετικών διαδρομών. Μια σύγχρονη «νομαδική» ταυτότητα που μετουσιώνει την ύλη, σε ένα γόνιμο διάλογο από πηλό, εξερευνώντας τις ατελείωτες πλαστικές και εκφραστικές του δυνατότητες.
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:
Παπαδόπουλος Μένανδρος, Βεντουρή Φραντζέσκα, Βρελιανάκη Πολυάννα, Δερδελάκος Κωνσταντίνος, Καλλίνικου Μαρία, Κανελλοπούλου Μαρία, Κανελλοπούλου Μάρω, Καραλής Δημήτρης, Κρατίδη Αναστασία, Κωνσταντινίδου Μαίρη, Κωνσταντινόπουλος Τάσος, Μαρκάτου Νάσια, Μάρκες Ιζαμπέλ, Μιχάλαρου Κατερίνα, Μποζονέλος Θεόδωρος, Παρπαρούση Δήμητρα, Πέτσα-Πουτούρη Σοφία, Πλέτση Νάσια, Πότσιου Ναυσικά, Σουσάνη Βάσω.
*Η έκθεση «NoMuds» προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει μια σύγχρονη προσέγγιση της κεραμικής τέχνης μέσα από ένα πολυφωνικό και ζωντανό καλλιτεχνικό πεδίο.
Πληροφορίες Έκθεσης:
Χώρος: FOUAR, Μητροπόλεως 72, Αθήνα (1ος όροφος)
Διάρκεια: 30 Απριλίου – 10 Μαΐου 2026
Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Κυριακή, 19:00 – 23:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3211381
