05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Μιλώντας για το Σύνταγμα με απλά λόγια: Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Σπύρου Βλαχόπουλου
Language & Books 05 Μαΐου 2026, 11:28

Μιλώντας για το Σύνταγμα με απλά λόγια: Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Σπύρου Βλαχόπουλου

Παρουσίαση ενός σημαντικού βιβλίου για το Σύνταγμα του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Σπύρου Βλαχόπουλου

Την Τρίτη 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Public Café Restaurant Συντάγματος η παρουσίαση του βιβλίου «Πώς χτίζεται μια Δημοκρατία – Το Σύνταγμά μας με απλά λόγια» του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σπύρου Βλαχόπουλου, συγκεντρώνοντας μεγάλη προσέλευση και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό. Μεταξύ των παρευρισκομένων βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και της ακαδημαϊκής ζωής, όπως ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ Προκόπης Παυλόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ειρήνη Σαρπ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος, οι πρώην Πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνος Μενουδάκος και Ευαγγελία Νίκα, η Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη, καθώς και Αντιπρυτάνεις, Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Καθηγητές, φοιτητές και πολίτες, γεγονός που ανέδειξε το ευρύ ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το θέμα του βιβλίου. Άλλωστε, το Σύνταγμα, με αφορμή την επικείμενη έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης είναι στο επίκεντρο και των πολιτικών εξελίξεων.

Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση για το περιεχόμενο και τις βασικές θεματικές του βιβλίου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τη δημοσιογραφία, τη δικαιοσύνη και την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίοι φώτισαν διαφορετικές πτυχές της σημασίας που έχει το Σύνταγμα στη συγκρότηση της δημοκρατίας μας.

Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα», αναφέρθηκε στο βιβλίο και στη συμβολή του στη διάχυση της συνταγματικής γνώσης στο ευρύ κοινό, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η απλή και προσιτή προσέγγιση των θεσμικών ζητημάτων γύρω από το Σύνταγμα που επιχειρεί ο συγγραφέας.

Η Σία Κοσιώνη, δημοσιογράφος, υπογράμμισε την ανάγκη οι σύνθετες πολιτικές και συνταγματικές έννοιες να αποδίδονται με απλό και κατανοητό τρόπο στο ευρύ κοινό. Σημείωσε ότι συχνά επικαλούμαστε το Σύνταγμα χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενό του και στάθηκε στη σημασία του βιβλίου, καθώς ο συγγραφέας επιχειρεί να το καταστήσει προσιτό σε όλους.

Ο Νίκος Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος, εστίασε στη σύνδεση της πολιτικής επικαιρότητας με τον συνταγματικό λόγο. Αναφέρθηκε διεξοδικά στο περιεχόμενο του βιβλίου και στη συμβολή του στο συνταγματικό διάλογο, ενώ εστίασε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το συνταγματικό κείμενο, τόσο σε σχέση με την εφαρμογή του στην πράξη όσο και σε σχέση με την εξαγγελθείσα συνταγματική αναθεώρηση.

Ο Νίκος Σεκέρογλου, Πάρεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας, χαρακτήρισε το βιβλίο ευκολοδιάβαστο, σημειώνοντας ότι παρουσιάζει το Σύνταγμα με απλό αλλά όχι απλουστευτικό τρόπο. Τόνισε ότι η κατανόηση του Συντάγματος ενισχύει την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, η οποία σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις και αμφισβήτηση.

Τέλος, ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής του ΕΚΠΑ και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, προσέγγισε το Σύνταγμα μέσα από μια ιδιαίτερη οπτική, παρουσιάζοντάς το ως την «κορνίζα ενός πίνακα». Όπως ανέφερε, το περιεχόμενο είναι η διακυβέρνηση, καθώς και η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, ενώ το Σύνταγμα θέτει τα όρια μέσα στα οποία αυτά λειτουργούν.

Ο συγγραφέας Σπύρος Βλαχόπουλος ξεκίνησε με μια σύντομη ιστορική αναφορά στην εξέλιξη των ελληνικών Συνταγμάτων και στη συνέχεια ανέδειξε την αξία του Συντάγματος για τη δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος του βιβλίου είναι να φέρει το συνταγματικό κείμενο πιο κοντά στους πολίτες και να συμβάλει στην κατανόηση των δικαιωμάτων που αυτό προστατεύει. Παράλληλα, τόνισε ότι το Σύνταγμα δεν αποτελεί πανάκεια, ενώ η υποβάθμιση της γραμματικής του ερμηνείας μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του περιεχομένου του και σε ανασφάλεια δικαίου. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης επιμέρους διατάξεων του Συντάγματος, μια συζήτηση που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμές ευχαριστίες του συγγραφέα προς όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους.

Το βιβλίο «Πώς χτίζεται μια Δημοκρατία – Το Σύνταγμά μας με απλά λόγια» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη και επιχειρεί να φέρει τον αναγνώστη πιο κοντά στο Σύνταγμα, μέσα από μια απλή, κατανοητή και ταυτόχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Στις σελίδες του παρουσιάζονται βασικές έννοιες της δημοκρατίας και του συνταγματικού δικαίου, η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού Συντάγματος, καθώς και η λειτουργία των θεσμών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Με παραδείγματα από την καθημερινότητα και γλώσσα προσιτή στο ευρύ κοινό, το βιβλίο αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης του Συντάγματος ως προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή.

