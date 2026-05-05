Τεχνολογία 05 Μαΐου 2026, 15:07

Βραβείο Πούλιτζερ στο Reuters για τα ρεπορτάζ που ξεμπρόστιασαν τη Meta

Το πρακτορείο βρήκε εσωτερικά έγγραφα της Meta που επέτρεπαν στα chatbot να φλερτάρουν παιδιά. Η εταιρεία κατηγορείται επίσης ότι κάνει τα στραβά μάτια στις διαδικτυακές απάτες.

Δύο διακρίσεις απέσπασε το πρακτορείο Reuters στα φετινά δημοσιογραφικά βραβεία Πούλιτζερ, ένα για το ρεπορτάζ που κάλυψε την εκστρατεία πολιτικής εκδίκησης του Ντόναλντ Τραμπ, και ένα δεύτερο για το πώς η Meta Platforms επέτρεψε τις σεξουαλικές συζητήσεις παιδιών με chatbot ΑΙ και συνεχίζει να κάνει τα στραβά μάτια σε διαφημίσεις για απάτες.

Οι ρεπόρτερ του Reuters Τζεφ Χόργουιτζ και Ένγκεν Θαμ εξέτασαν εσωτερικά έγγραφα της Meta και αξιοποίησαν ευρηματικές τεχνικές για να ελέγξουν τις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Ο Χόργουιζ αποκάλυψε ότι οι εσωτερικοί κανόνες της Meta επέτρεπαν ρητά τις «ρομαντικές ή αισθησιακές» συζητήσεις παιδιών με χαρακτήρες ΑΙ.

Ένα άλλο άρθρο περιέγραφε πώς ένας άνδρας με νοητικά προβλήματα στο Νιου Τζέρσι έπεσε και σκοτώθηκε όταν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για ένα ρομαντικό ραντεβού με μια γυναίκα, η οποία στην πραγματικότητα ήταν chatbot που επέμενε ότι ήταν άνθρωπος.

Άλλα ρεπορτάζ αποκάλυψαν ότι η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ πλουτίζει εν γνώσει της από διαφημίσεις διαδικτυακής απάτης, τις οποίες είναι απρόθυμη να αντιμετωπίσει επειδή αντιστοιχούν στο 10% των εσόδων της.

Οι Χόρογουιτζ και Θαμ περιέγραψαν αργότερα τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι κινεζικές εταιρείες στη βιομηχανία διαδικτυακής απάτης που λυμαίνεται το Facebook και το Instagram.

Ένα άλλο ρεπορτάζ περιέγραφε την απροθυμία της Meta να τηρήσει τη δέσμευσή της να μπλοκάρει τις διαφημίσεις για ύποπτα επενδυτικά προϊόντα.

Σε ένα από τα ρεπορτάζ, ο Χόργουιτς δημιούργησε λογαριασμό υποδυόμενος τον 14χρονο για να εξετάσει τις ρομαντικές συνομιλίες παιδιών με εικονικούς χαρακτήρες. Σε ένα άλλο, κατάφερε να αναρτήσει ψεύτικες διαφημίσεις για ευκαιρίες γρήγορου πλουτισμού στο Facebook και το Instagram.

O Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατέθεσε τον φεβρουάριο σε δίκη στο Λος Άντζελες για τις «εθιιστικές» πλατφόρμες της εταιρείας του (Reuters)

Έρευνες και προσφυγές

Οι αποκαλύψεις του Reuters οδήγησαν σε έρευνες των ρυθμιστικών αρχών και προσφυγές σε αρκετές χώρες. Αντιμέτωπη με κατακραυγή, η Meta υποχρεώθηκε να αλλάξει τακτικές, μεταξύ άλλων μπλοκάροντας τις ρομαντικές συζητήσεις ανηλίκων με chatbot.

Η Meta και άλλες εταιρείες social media βρίσκονται αυτό το διάστημα αντιμέτωπες με χιλιάδες προσφυγές στις ΗΠΑ που την κατηγορούν για «εθισμό» των ανήλικων χρηστών.

Στις 25 Μαρτίου, δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τη Meta και τη Google ένοχες για εθιστικό σχεδιασμό των προϊόντων τους.

Σε μια απόφαση που δημιουργεί νομικό προηγούμενο για πολλές μελλοντικές δίκες, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων σε μια 20χρονη γυναίκα που υποστήριξε ότι εθίστηκε στο YouTube και το Instagram.

Ανάλογες προσφυγές για εθισμό των χρηστών έχουν υποβάλει και 35 αμερικανικές πολιτείες.

