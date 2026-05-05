Μπλακάουτ δεδομένων – Χωρίς Διαδίκτυο τα κινητά στη Μόσχα ενόψει στρατιωτικής παρέλασης

Η Ρωσία διέκοψε την Τρίτη τις υπηρεσίες mobile internet σε μεγάλες περιοχές της Μόσχας, ενόψει της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου που τιμά την νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας και φέτος θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα λόγω της απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα ουκρανικά drone, αναφέερουν ρεπόρτερ του Reuters.

Η Ρωσία επιβάλλει εδώ και μήνες περιορισμούς στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητών, μια κατάσταση που πολλοί χρήστες αποφεύγουν χρησιμοποιώντας δίκτυα VPN που τους εμφανίζουν να βρίσκονται σε άλλες χώρες.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι περιορισμοί εφαρμόστηκαν για λόγους ασφαλείας εν μέσω αυξημένου κινδύνου για ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Έξι δημοσιογράφοι του Reuters στη Μόσχα δήλωσαν ότι τα κινητά τους τηλέφωνα δεν είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο την Τρίτη από διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις δεν επηρεάστηκαν.

Οι ρωσικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δήλωσαν ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τις συνδέσεις δεδομένων σε κινητές συσκευές για λόγους ασφαλείας τις επόμενες ημέρες.

Η υπηρεσία ταξί της Yandex, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας του Διαδικτύου, ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με την κλήση μισθωμένων οχημάτων λόγω των περιορισμών.

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση με drone, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς θέτουν ως στόχο σχεδόν τα πάντα, από διοικητήρια έως ενεργειακές υποδομές, πολύ πίσω από τις λεγόμενες «ζώνες θανάτου» που έχουν δημιουργηθεί από drones μικρού βεληνεκούς κατά μήκος των γραμμών του μετώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters