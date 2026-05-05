Μπλακάουτ δεδομένων – Χωρίς Διαδίκτυο τα κινητά στη Μόσχα ενόψει στρατιωτικής παρέλασης
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το μπλοκάρισμα της σύνδεσης δεδομένων σε κινητά τηλέφωνα γίνεται για λόγους ασφάλειας.
- Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα στη γραμμή 2 του Μετρό
- Μιλώντας για το Σύνταγμα με απλά λόγια: Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Σπύρου Βλαχόπουλου
- Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
- Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 36χρονου στη Νέα Μάκρη - Τον χτύπησαν με σιδερένιους σωλήνες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη ως προτεινόμενη πηγή
Η Ρωσία διέκοψε την Τρίτη τις υπηρεσίες mobile internet σε μεγάλες περιοχές της Μόσχας, ενόψει της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου που τιμά την νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας και φέτος θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα λόγω της απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα ουκρανικά drone, αναφέερουν ρεπόρτερ του Reuters.
Η Ρωσία επιβάλλει εδώ και μήνες περιορισμούς στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητών, μια κατάσταση που πολλοί χρήστες αποφεύγουν χρησιμοποιώντας δίκτυα VPN που τους εμφανίζουν να βρίσκονται σε άλλες χώρες.
Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι περιορισμοί εφαρμόστηκαν για λόγους ασφαλείας εν μέσω αυξημένου κινδύνου για ουκρανικές επιθέσεις με drones.
Έξι δημοσιογράφοι του Reuters στη Μόσχα δήλωσαν ότι τα κινητά τους τηλέφωνα δεν είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο την Τρίτη από διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις δεν επηρεάστηκαν.
Οι ρωσικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δήλωσαν ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τις συνδέσεις δεδομένων σε κινητές συσκευές για λόγους ασφαλείας τις επόμενες ημέρες.
Η υπηρεσία ταξί της Yandex, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας του Διαδικτύου, ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με την κλήση μισθωμένων οχημάτων λόγω των περιορισμών.
Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση με drone, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς θέτουν ως στόχο σχεδόν τα πάντα, από διοικητήρια έως ενεργειακές υποδομές, πολύ πίσω από τις λεγόμενες «ζώνες θανάτου» που έχουν δημιουργηθεί από drones μικρού βεληνεκούς κατά μήκος των γραμμών του μετώπου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters
- Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
- Youth Pass: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
- Πάμε μια βόλτα;: Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ο νέος καλεσμένος
- Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
- Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
- ΠΟΥ: Υποπτεύεται το ενδεχόμενο μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο του χανταϊού
- Εμμανουήλ Καραλής: Από την Κίνα ξεκινά και η θερινή σεζόν του 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
πηγή στη Google