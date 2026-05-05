Γιγάντια χωματερή στην Χιλή είναι η μεγαλύτερη πηγή μεθανίου στον κόσμο
Περιβάλλον 05 Μαΐου 2026, 17:43

Γιγάντια χωματερή στην Χιλή είναι η μεγαλύτερη πηγή μεθανίου στον κόσμο

Η χωματερή του Λόμας Λος Κολοράδος απελευθερώνει κάθε χρόνο 102.667 τόνους μεθανίου, ποσότητα που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές δύο εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

Μια γιγάντια πυραμίδα από ανάμεικτα σκουπίδια υψώνεται στο ερημικό τοπίο περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της χιλιανής πρωτεύουσας. Είναι μια χωματερή που μόλις αναγνωρίστηκε ως η μεγαλύτερη ανθρωπογενής πηγή μεθανίου, μια σημαντική επιβάρυνση για το κλίμα σε όλο τον κόσμο.

Η χωματερή του Λόμας Λος Κολοράδος στα περίχωρα του Σαντιάγκο βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας με 50 ανθρωπογενείς πηγές μεθανίου, την οποία συνέταξε το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) αξιοποιώντας δορυφορικές μετρήσεις.

«Είναι μια μεγα-πηγή μεθανίου που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη Χιλή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο» δήλωσε στο Reuters o Χουάν Χοσέ Γκαρσές, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής μηχανικής και περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο.

Η χωματερή δέχεται τα απορρίμματα μιας περιοχής με πληθυσμό 7 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η διαχειρίστρια εταιρεία KDM Empresas αντέδρασε στην έκθεση του ΟΗΕ επισημαίνοντας ότι από το 2007 λειτουργεί σύστημα συλλογής του μεθανίου, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε κοντινό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.

«Αυτό όχι μόνο μετριάζει σημαντικά το φαινόμενο θερμοκηπίου, αλλά ταυτόχρονα μετατρέπει μια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε καθαρή, χρήσιμη ενέργεια» είπε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το μεθάνιο είναι περίπου 80 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα ως αέριο του θερμοκηπίου. Δεδομένου όμως ότι επιζεί στην ατμόσφαιρα μόνο για λίγα χρόνια, αντί για αιώνες όπως το CO2, η μείωση των εκπομπών του θεωρείται ένας από τους ταχύτερους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου και μεγάλο μέρος των εκπομπών οφείλεται σε διαρροές από εγκαταστάσεις και δίκτυα διανομής. Μεθάνιο παράγεται επίσης από την αποσύνθεση οργανικής ύλης, για παράδειγμα στους ορυζώνες.

Στη χωματερή του Λόμας Λος Κολοράδος, τα συμπιεσμένα σκουπίδια απελευθερώνουν κάθε χρόνο 102.667 τόνους μεθανίου, εκτιμά η έκθεση του ΟΗΕ, ποσότητα που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές δύο εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

Το νούμερο ξεπερνά κατά περίπου 20.000 τόνους τη δεύτερη πηγή μεθανίου της έκθεσης, μια εγκατάσταση πετρελαίου και αερίου στο Τουρκμενιστάν. Οι επόμενες 20 πηγές της λίστας εκπέμπουν έως 60.000 τόνους τον χρόνο κατά μέσο όρο.

Μπουλντόζες συμπιέζουν βουνά σκουπιδιών στη χωματερή του Λόμας Λος Κολοράδος (Reuters)

Μύγες και δυσοσμία

Τα σκουπίδια προσελκύουν μύγες και απελευθερώνουν απωθητικές οσμές που επιβαρύνουν  τους κατοίκους, διαμαρτυρήθηκε ο 70χρονος Πατρίσιο Σαλγάδο, ο οποίος ζει κοντά στη χωματερή.

«Κάνουν τη ζωή μας δύσκολη όλο το 24ωρο. Δεν είναι ευχάριστο» είπε.

Από την πλευρά της, η KDM Empresas υποστηρίζει ότι η έκθεση του UNEP είναι εσφαλμένη επειδή βασίστηκε σε μια μεμονωμένη μέτρηση το 2026, η οποία δεν λάμβανε υπόψη την επίδραση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από το 2007 έως το 2025, το σύστημα συλλογής μεθανίου περιόρισε τις εκπομπές 700 εκατ. κυβικών μέτρων μεθανίου και 11 εκατ. κυβικών μέτρων διοξειδίου του άνθρακα.

Η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί με προσεκτική διαλογή των οργανικών απορριμμάτων όπως τα αποφάγια, δήλωσε ο Μαρσέλο Μένα, καθηγητής χημείας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Βαλπαραΐσο. Αυτά τα οργανικά υλικά είναι που απελευθερώνουν μεθάνιο όταν σαπίζουν απουσία οξυγόνου.

Όπως είπε ο καθηγητής, «Αν καταφέρουμε να απομακρύνουμε αυτά που προκαλούν τις άσχημες οσμές από τα οργανικά απόβλητα και να τα επεξεργαστούμε μέσω αναερόβιας χώνευσης ή κομποστοποίησης, αυτό είναι που θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε».

Stream science
Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Σύνταξη
Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
