science
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Περιβάλλον 05 Μαΐου 2026, 13:59

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή

Ο βρετανός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Ντέιβιντ Ατένμπορο, του οποίου τα ντοκιμαντέρ για τον φυσικό κόσμο έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ετοιμάζεται να γιορτάσει την Παρασκευή τα 100ά του γενέθλια.

Έχοντας στην πλάτη του 70 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, ο Ατένμπορο και η πανταχού αναγνωρίσιμη φωνή του έχουν γίνει συνώνυμο της ιστορίας της φύσης. Ο φυσιοδίφης παραμένει ακόμα στην πρωτοπορία των προσπαθειών προστασίας της φύσης, και κάποια από τα πλέον επιδραστικά του έργα παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η χαρισματική προσωπικότητα του Ατένμπορο, το χιούμορ, η ζεστασιά του, οι γνώσεις του για τη φύση, αλλά και το ταλέντο του στην αφήγηση, τον έχουν αναδείξει εδώ και χρόνια ως σούπερσταρ.

«Η ικανότητά σας να μεταδίδετε την ομορφιά και την ευθραυστότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος παραμένει απαράμιλλη» δήλωσε η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ συνοψίζοντας τα επιτεύγματά του το 2019.

Ο «Μοναχικός Τζορτζ» και το ευαίσθητο περιβάλλον

Τα ντοκιμαντέρ του Ατένμπορο έχουν μεταφέρει το θαύμα αλλά και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου σε θεατές σε όλο τον κόσμο.

Στις σκηνές που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται η γνωριμία του με δύο νεαρούς γορίλες που σκαρφάλωσαν στην πλάτη του στη διάρκεια της σειράς-ορόσημο Η Ζωή στη Γη το 1979.

Αποκάλυψε επίσης πώς οι όρκες συντονίζουν τις κινήσεις τους για να δημιουργήσουν κύματα και να σπάσουν τον θαλάσσιο πάγο πάνω στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο τα θηράματά τους οι φώκιες.

Πολλοί θεατές συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων το 2012 με την ιστορία του «Μοναχικού Χόρχε», την τελευταία γιγάντια χελώνα του νησιού Πίντα στο σύμπλεγμα των Γκαλαπάγκος.

«Είναι περίπου 80 ετών και έχει αρχίσει να τρίζει στις αρθρώσεις –όπως άλλωστε και εγώ» έλεγε ο Ατένμπορο, τότε 86 ετών.

Ο θάνατος του Χόρχε δύο εβδομάδες μετά τη βιντεοσκόπηση σήμανε το τέλος του είδους του.

«Εστίασε την προσοχή του κόσμου στην ευθραυστότητα του περιβάλλοντός μας» σχολίασε τότε ο παρουσιαστής.

Τοιχογραφία που τιμά τον Ντέιβιντ Ατένμπορο στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (Reuters)

Αν και ο Ατένμπορο έχει βρεθεί στην κορυφή πολλών δημοσκοπήσεων δημοφιλίας, έχει αναγνωριστεί το πιο αξιοθαύμαστο πρόσωπο της Βρετανίας και η σπουδαιότερη εν ζώ πολιτιστική προσωπικότητα της χώρας, οι φίλοι του λένε ότι αντιδρά με ενόχληση όταν ακούει να τον περιγράφουν ως  «εθνικό θησαυρό».

«Αυτό που αισθάνεται είναι ότι είναι δημόσιος λειτουργός. Πιστεύει ότι είχε τη μοναδική ευκαιρία να γίνει η φωνή της φύσης, να μιλήσει σε όλους για τα θαύματα της φύσης», δήλωσε στο Reuters ο Μάικ Γκάντον, τηλεοπτικός παραγωγός που έχει συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του.

Καθώς η κλιματική αλλαγλη επιταχύνεται και η απειλή για το περιβάλλον έχει γίνει πιο επείγον ζήτημα, ο Ατένμπορο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δέκατης δεκαετίας του στην ευαισθητοποίηση του κόσμου.

Η μεγάλη επιτυχία του Γαλάζιος Πλανήτης 2 το 2017, το οποίο έκανε ορατό το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης στους ωκεανούς, πέτυχε εντυπωσιακή τηλεθέαση στη Βρετανία πριν πουληθεί σε κανάλια σε όλο τον κόσμο.

Τα άλμπατρος που άθελά του τάιζαν πλαστικά τους νεοσσούς τους συγκίνησαν την κοινή γνώμη και ανάγκασαν τη βρετανική κυβέρνηση και μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων να λάβουν μέτρα για περιορισμό των πλαστικών.

«Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που έχει δει οτιδήποτε από αυτά έχει κάνει ο Σερ Ντέιβιντ έχει εμπνευστεί να νοιάζεται για τη φύση» δήλωσε ο Νταγκ Γκερ, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

O Ατένμπορο θαυμάζει έναν χρυσαετό στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ για τα πτηνά.

Τηλεοπτικό αφιέρωμα και εκδηλώσεις

Στη Βρετανία, τα 100 χρόνια του Ντέιβιντ Ατένμπορο θα εορταστούν με ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα μιας εβδομάδας στο BBC, μια συναυλία στο Royal Albert Hall, εκδηλώσεις σε μουσεία, περιηγήσεις στη φύση και δενδροφυτεύσεις.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τη νέα του σειρά Μυστικός Κήπος. Ακόμα και στα 100 του χρόνια, ο Ατένμπορο συνεχίζει να εργάζεται, είπαν συνάδελφοί του στο BBC. Η περιέργεια και η χαρά της αφήγησης είναι αυτά που τον κρατούν ενεργό.

Γεννημένος στις 8 Μαΐου 1926, ο Ατένμπορο πέρασε την παιδική του ηλικία συλλέγοντας απολιθώματα, έντομα και αποξηραμένους ιππόκαμπους.

Η καριέρα του στο BBC απογειώθηκε το 1954 με την παρουσίαση του Zoo Quest, για το οποίο ταξίδεψε σε μακρινά μέρη του κόσμου για να φέρει νέα ζώα στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχε ανέλθει στη θέση του υπεύθυνου προγράμματος στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, αποφάσισε όμως ότι ήθελε να επιστρέψει στα ντοκιμαντέρ.

Το Ζωή στη Γη προβλήθηκε το 1979, όταν ήταν 52 ετών, και τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Έγραψε ολόκληρο το σενάριο των 13 ωρών και πέρασε τρία χρόνια ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να πει την ιστορία της εξέλιξης της ζωής.

Ακολούθησαν δεκάδες ντοκιμαντέρ, ανάμεσά τους τα Γαλάζιος Πλανήτης, Παγωμένος Πλανήτης και Δυναστείες. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, το αίσθημα της ανάγκης για δράση έγινε πιο επείγον.

Όπως έχει πει ο ίδιος,  «πώς μπορώ να κοιτάξω τα εγγόνια μου στα μάτια και να πω ότι γνώριζα το συνέβαινε στον κόσμο αλλά δεν έκανα τίποτα;»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στη Google
Vita.gr
Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ

Ιράν: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Σύνταξη
Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Σύνταξη
Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού

Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μίλησε στο in τόσο για την παράταση κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσο και για το μέλλον σε σχέση με την επάρκεια των υδάτινων πόρων.

Σύνταξη
Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή
Ελλάδα 05.05.26 Upd: 13:57

«Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, είναι κατάκτηση» - Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή

Μετά από 27 χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνθηκε και πάλι στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας - Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής

Σύνταξη
Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
Euroleague 05.05.26

Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού

Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν

Σε ασφυκτικό κλοιό οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα - Δεν κάνουν μεγάλες αγορές, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για μια ώρα ανάγκης και δηλώνουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά
Ελλάδα 05.05.26

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά για την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, τόνισε ότι «η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύνταξη
Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο
Κοινωνική πολιτική 05.05.26

Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο

Νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον τεσσάρων μόνιμων ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Σύνταξη
Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies