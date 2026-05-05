Τρίτη 05 Μαϊου 2026
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Μαΐου 2026, 13:00

Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν

Σε ασφυκτικό κλοιό οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα - Δεν κάνουν μεγάλες αγορές, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για μια ώρα ανάγκης και δηλώνουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Τα πρωτεία στην απαισιοδοξία κατέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Έλληνες καταναλωτές, καθώς διατυπώνουν ακόμη πιο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ εξασθενεί η πρόθεσή τους για μεγάλες αγορές, καθώς και η πρόθεσή τους για αποταμίευση, αφού το «ταμείον είναι… μείον» – όχι στο τέλος, αλλά στις 15 του μηνός.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία σημείωσε εξασθένιση τον Απρίλιο, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για τη δική τους οικονομική τους κατάσταση, καθώς και της χώρας, ενισχύθηκαν.

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια που παραμένει, παρά τα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία εξαντλούνται σε επιδόματα και pass και δεν λύνουν το πρόβλημα, καθώς και το γενικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο, πιέζουν περαιτέρω τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, νέες πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη εμφανιστεί, επηρεάζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με πολλούς κλάδους να αντιμετωπίζουν άμεσα τις σχετικές επιπτώσεις.

Να σημειωθεί, άλλωστε, ότι υποχώρησε τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, κλείνοντας στις 105,7 μονάδες, από 106,8 μονάδες τον Μάρτιο, με την υποχώρηση αυτή να προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στη βιομηχανία, όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Και σαν να μην έφθαναν τα χαμηλά εισοδήματα και η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και, κυρίως, η αβεβαιότητα ως προς τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ επηρέασαν κρίσιμα την αγορά πετρελαίου, γεγονός που αποτυπώνεται στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας – κάτι που η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει με άλλο ένα… pass, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν τους φόρους στα καύσιμα.

Εξίσου κρίσιμη είναι, όμως, η πρόβλεψη του ΙΟΒΕ για τον τουρισμό, καθώς στην έρευνα καταγράφονται ανησυχίες στην έναρξη της θερινής περιόδου για τους κλάδους που σχετίζονται άμεσα με αυτόν, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από τις εξελίξεις, με γενικότερες συνέπειες στην ελληνική οικονομία, καθώς τα έσοδα από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα του ακαθάριστου προϊόντος της χώρας, αλλά και για εκατομμύρια πολίτες που εργάζονται στον κλάδο.

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές

Επιπλέον, ο λεγόμενος «αντιληπτός πληθωρισμός» για τους Έλληνες καταναλωτές έτρεξε με ρυθμό 10,1% το προηγούμενο δωδεκάμηνο, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΚΤ.

Στην έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών του Μαρτίου, ο διάμεσος αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, για το προηγούμενο δωδεκάμηνο, κινήθηκε στο 10,1% (από 9,9% τον Φεβρουάριο).

Πρόκειται για τεράστια απόκλιση, τόσο από τον αντιληπτό πληθωρισμό της Ευρωζώνης, όσο και από τον πραγματικό Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), όπως τον καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ και η ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα, ο ΕνΔΤΚ στην Ελλάδα τον Μάρτιο παρουσίασε ετήσια αύξηση 3,4%, ενώ ο μέσος ΕνΔΤΚ δωδεκαμήνου σημείωσε αύξηση 2,9%. Και στις δύο περιπτώσεις, ο καταγεγραμμένος επίσημος πληθωρισμός είναι μόλις το 1/3 του πληθωρισμού της «τσέπης» – όπως τον αντιλαμβάνονται εμπειρικά οι Έλληνες καταναλωτές.

‘Ερχεται νέο κύμα ανατιμήσεων το καλοκαίρι

Παράλληλα, ένα νέο κύμα ανατιμήσεων ετοιμάζεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη θα μετακυλιστεί άμεσα στους ήδη εξαντλημένους καταναλωτές.

Η διάσταση μεταξύ των επίσημων γενικών δεικτών και της καθημερινής επιβάρυνσης αποτυπώνεται καθαρά στα στοιχεία πενταετίας. Από το 2021 έως σήμερα, τα είδη διατροφής και τα μη αλκοολούχα ποτά έχουν ανατιμηθεί σωρευτικά κατά 39%, ενώ η στέγαση κατά 31,2%.

Αυτές οι αυξήσεις είναι δυσανάλογα βαριές για τα χαμηλότερα εισοδήματα (750 έως 1.100 ευρώ), τα οποία επωμίστηκαν μέσο σωρευτικό πληθωρισμό άνω του 19%, έναντι 10% για τα εισοδήματα άνω των 3.500 ευρώ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους απορροφάται από βασικές ανελαστικές ανάγκες.

Στο +39% τα τρόφιμα, στο +31% η στέγαση

Στον τομέα των τροφίμων, το κρέας γενικά έχει αυξηθεί κατά 52,11%. Ειδικότερα, το μοσχάρι κατέγραψε άνοδο 74,36%, το αρνί και κατσίκι 72,58%, και τα πουλερικά 35,36%. Το ελαιόλαδο παρουσιάζει σωρευτική αύξηση 42,96%, παρά την πρόσφατη υποχώρηση, ενώ προϊόντα όπως οι σοκολάτες και το κακάο ενισχύθηκαν κατά 57,82% και 55,60% αντίστοιχα.

Στη στέγαση και την ενέργεια, τα ενοίκια ακρίβυναν μεσοσταθμικά πάνω από 29%. Το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε άνοδο 57,52% και το ηλεκτρικό ρεύμα 43,52%.

Και ενώ οι καταναλωτές ήδη πιέζονται, τα στοιχεία από τα οικονομικά επιτελεία σε επίπεδο Κομισιόν και ΕΚΤ καταδεικνύουν συστηματική αύξηση του κόστους παραγωγής, που δεν έχει φτάσει ακόμη στο ράφι. Σε κρίσιμους κλάδους, όπως τα πετροχημικά και τα λιπάσματα, καταγράφονται ανατιμήσεις 8% έως 12% από τις αρχές του έτους. Το κόστος μεταφοράς καυσίμων και πρώτων υλών εμφανίζεται αυξημένο έως και 15%, ενώ οι τιμές του diesel παραμένουν υψηλές.

Στην Ελλάδα, τα δεδομένα δείχνουν ήδη αυξήσεις 10%-15% στο κόστος μεταφοράς βασικών προϊόντων και πάνω από 12% στο αγροτικό κόστος (λιπάσματα, καύσιμα).

Παράλληλα, συμπιέζεται ο μέσος μισθός, κάτι που δυσχεραίνει έτι περισσότερο τα νοικοκυριά. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες αναλογίες κατώτατου προς μέσο μισθό στην ΕΕ, αγγίζοντας το 63%, πράγμα που αποδεικνύει τον μαζικό εγκλωβισμό των μισθωτών στα χαμηλότερα κλιμάκια αποδοχών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Ιράν: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης – Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό
Οι κίνδυνοι 05.05.26

Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού
Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μίλησε στο in τόσο για την παράταση κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσο και για το μέλλον σε σχέση με την επάρκεια των υδάτινων πόρων.

Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή
Μετά από 27 χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνθηκε και πάλι στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας - Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής

Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά
Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά για την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, τόνισε ότι «η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο
Νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον τεσσάρων μόνιμων ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

