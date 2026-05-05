Κίνα: Hotpot, τσάι με φυσαλίδες και αθλητικά ρούχα – Το «made in China» τρεντάρει στις διεθνείς αγορές
05 Μαΐου 2026

Πώς η Κίνα έφτασε από τα φθηνά στα premium προϊόντα με ένα εντυπωσιακό «rebranding» στις διεθνείς αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Η Κίνα «πατάει γκάζι» περνώντας από το στάδιο της φθηνής μαζικής παραγωγής στην τεχνολογική υπεροχή και το lifestyle. Το μεγάλο «εργοστάσιο» του πλανήτη έχει μετεξελιχθεί σε έναν από τους κυρίαρχους του παγκόσμιου εμπορίου με ένα εντυπωσιακό «rebranding».

Η Κίνα μεταμορφώνεται από έναν απλό κατασκευαστή φθηνών αγαθών σε έναν παγκόσμιο ηγέτη καινοτομίας και αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων

Το να αγοράζεις κινέζικα προϊόντα δεν θεωρείται πλέον «συμβιβασμός».

Αν μπείτε σε σχεδόν οποιοδήποτε εμπορικό κέντρο στη Σιγκαπούρη, είναι πολύ πιθανό να δείτε ουρές να σχηματίζονται έξω από καταστήματα με ευφάνταστα ονόματα και έντονα χρώματα.

Από το Σίδνεϊ μέχρι το Λονδίνο και το Λος Άντζελες

Κινεζικές μάρκες όπως οι Chagee, Molly Tea και Mixue προσελκύουν πλήθη – όχι μόνο στην Ασία, αλλά και, όλο και περισσότερο, σε πόλεις από το Σίδνεϊ μέχρι το Λονδίνο και το Λος Άντζελες, σημειώνει σε άρθρο του το BBC.

Καθώς οι κινεζικές εταιρείες μεταβαίνουν από την παραγωγή χαμηλού κόστους σε παγκοσμίως αναγνωρίσιμα brand αρχίζουν και «κατακτούν κορυφές» καβαλώντας ένα νέο κύμα με τις εξαγωγές.

Έχοντας καθιερωθεί ως η δεύτερη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου, διαθέτει ήδη το μέγεθος και τη λειτουργική ισχύ. Ο ανταγωνισμός εντείνεται με αποτέλεσμα η επέκταση στο εξωτερικό να έχει καταστεί αναγκαιότητα.

«Η Κίνα έχει ξεπεράσει το στάδιο της οικονομίας της αντιγραφής», σημειώνει ο Τιμ Πάρκινσον της εταιρείας συμβούλων Storytellers China. «Τα προϊόντα της ανταποκρίνονται πλέον στις προσδοκίες μιας νέας γενιάς απαιτητικών καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο».

Κίνα: Το «εργοστάσιο» του πλανήτη

Η Κίνα αποτελεί εδώ και καιρό το «εργοστάσιο» του πλανήτη, παράγοντας προϊόντα για δυτικές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό έμαθε όχι μόνο πώς να κατασκευάζει προϊόντα αλλά και πώς να τα προωθεί να τα διανέμει.

Εταιρείες όπως η Miniso έχουν επωφεληθεί από αυτή την τεχνογνωσία. Η αλυσίδα καταστημάτων – η οποία πωλεί παιχνίδια και προϊόντα εμπνευσμένα από ταινίες της Disney, της Marvel και της Warner Bros – διαθέτει πλέον καταστήματα σε περισσότερες από τις μισές χώρες του κόσμου.

«Οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προέλευση της μάρκας», λέει ο Βίνσεντ Χουάνγκ, γενικός διευθυντής διεθνών αγορών της Miniso. «Εστιάζουν περισσότερο στην εμπειρία αγορών – στα σχέδια, στη σχέση ποιότητας-τιμής και στην απόλαυση», προσθέτει.

Εκτός από τα καταναλωτικά αγαθά, η BYD έχει ξεπεράσει την Tesla ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στον κόσμο. Η εταιρεία επωφελήθηκε από το γεγονός ότι πόνταρε στην κατάλληλη τεχνολογία από νωρίς στον αγώνα για τα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ η τεράστια εγχώρια αγορά της Κίνας τη βοήθησε να γίνει ανταγωνιστική.

Η κρατική στήριξη συνέβαλε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα, μέσω επιδοτήσεων και κινήτρων που τόνωσαν τη ζήτηση. Ωστόσο, αυτό προκάλεσε κριτική από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι η εν λόγω στήριξη παρέχει στις κινεζικές εταιρείες αθέμιτο πλεονέκτημα. Το Πεκίνο απορρίπτει αυτή την άποψη, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη αυτή αντανακλά την καινοτομία και τη βιομηχανική ισχύ της Κίνας.

Ιστορίες επιτυχίες

Η Anta αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα: σήμερα διαθέτει σχεδόν 13.000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο και έχει αναδειχθεί στην τρίτη μεγαλύτερη μάρκα αθλητικών ενδυμάτων παγκοσμίως, μετά τη Nike και την Adidas. Αρχικά κατάφερε να εισχωρήσει στην τεράστια εγχώρια αγορά της Κίνας, ενώ παράλληλα επέκτεινε την παρουσία της μέσω παγκόσμιων εξαγορών καθιερωμένων διεθνών εμπορικών σημάτων όπως η Salomon και η Wilson και, πιο πρόσφατα, μέσω της απόκτησης μεριδίου 29% στην Puma.

Πριν εισέλθουν στις δυτικές αγορές πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει τη νοτιοανατολική Ασία για την ανάπτυξή τους.

Με περισσότερους από 650 εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι είναι νέοι και διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα, διατηρεί τα πρότυπα σε υψηλά επίπεδα.

Η εταιρεία εστιατορίων Haidilao άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο εξωτερικό στη Σιγκαπούρη το 2012. Σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων hotpot στον κόσμο, με 1.300 εστιατόρια σε 14 χώρες.

«Η ιστορία της Haidilao δεν είναι απλώς μια επιτυχία στον τομέα της εστίασης», λέει ο Zhou Zhaocheng, αντιπρόεδρος της Haidilao International. «Αντικατοπτρίζει τα 30 χρόνια οικονομικής μεταμόρφωσης και διεθνοποίησης της Κίνας».

Σύμφωνα με τον Zhou, η παγκόσμια εμβέλεια της αλυσίδας βασίζεται σε ένα ισχυρό εμπορικό σήμα, ένα ανθεκτικό οικοσύστημα και μια πιστή πελατειακή βάση. Επισημαίνει ότι κάθε αγορά στο εξωτερικό είναι πολύπλοκη, καθώς διαμορφώνεται από διαφορετικές κουλτούρες, νομικά συστήματα και καταναλωτικές συνήθειες – γι’ αυτό και η προσαρμογή των τροφίμων, των μενού και της εξυπηρέτησης στις τοπικές συνθήκες είναι απαραίτητη.

Η αλυσίδα επιδιώκει πλέον την πιστοποίηση χαλάλ στην Ινδονησία και τη Μαλαισία, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει τις αγορές των χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Και άλλες εταιρείες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Η αλυσίδα καταστημάτων παγωτού και τσαγιού με φυσαλίδες Mixue διαθέτει περισσότερα καταστήματα παγκοσμίως από τα McDonald’s ή τα Starbucks, ενώ η Molly Tea έχει επεκταθεί διεθνώς μέσα σε λίγα μόλις χρόνια από την ίδρυσή της.

«Έξοδος στη θάλασσα»

Σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Euromonitor International, πάνω από το 70% των κινεζικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη νοτιοανατολική Ασία σχεδιάζουν περαιτέρω επέκταση.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης μερικές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές smartphone, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν σημαντικά τη δημοτικότητα αυτών των προϊόντων. Τα Labubu της Pop Mart, για παράδειγμα, εξελίχθηκαν σε παγκόσμιο φαινόμενο με ελάχιστη διαφήμιση.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις της Pop Mart έχουν αυξηθεί κατά 900% από το 2024. Παρά την απότομη πτώση της μετοχής της εταιρείας τους τελευταίους μήνες, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη δυνατότητα της να συνεχίσει να αναπτύσσεται, η αξία της εξακολουθεί να υπερβαίνει τη συνολική αξία των αμερικανικών κολοσσών παιχνιδιών Hasbro και Mattel, καθώς και της Sanrio, της ιαπωνικής εταιρείας πίσω από τη μάρκα Hello Kitty.

Στην Κίνα, αυτή η τάση επέκτασης στο εξωτερικό —γνωστή ως «chuhai», που μεταφράζεται περίπου ως «έξοδος στη θάλασσα»— καθοδηγείται όλο και περισσότερο από εσωτερικές πιέσεις. Η υποτονική οικονομία, ο έντονος ανταγωνισμός και η πτώση του ποσοστού γεννήσεων έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες και έχουν περιορίσει την ανάπτυξη, ωθώντας τις εταιρείες να στραφούν στο εξωτερικό.

Ακόμη και ξένα brand νιώθουν την αλλαγή. Το μερίδιο αγοράς της Starbucks στην Κίνα έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ από το 2019. Η τοπική αλυσίδα Luckin Coffee διαθέτει πλέον σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα καταστήματα στη χώρα από τον αμερικανικό ανταγωνιστή της.

Τον Νοέμβριο, η Starbucks ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των δραστηριοτήτων της στην Κίνα στην εταιρεία Boyu Capital, με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Το μεγάλο στοίχημα

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι η αντίληψη για τις κινεζικές εταιρείες φαίνεται επίσης να αλλάζει.

Ενώ παλαιότερα η ένδειξη «Made in China» υπονοούσε φθηνά προϊόντα, σήμερα αυτά θεωρούνται όλο και περισσότερο καινοτόμα και με έμφαση στο σχεδιασμό.

Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις παραμένουν. Οι δασμοί, ο πολιτικός έλεγχος και οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων συνεχίζουν να περιπλέκουν την επέκταση, όπως φαίνεται σε περιπτώσεις όπως η Huawei και το TikTok.

Επίσης, παραμένουν ερωτηματικά ως προς το αν τα ταχέως αναπτυσσόμενα εμπορικά σήματα, όπως η Shein και η Temu, μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους στις δυτικές αγορές.

Ωστόσο, η κατεύθυνση είναι σαφής: οι κινεζικές εταιρείες δεν χαρακτηρίζονται πλέον από τις χαμηλές τιμές, αλλά καινοτομούν και ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές τάσεις.

Δημιουργούν εμπορικά σήματα, προσαρμόζονται στις τοπικές αγορές και ανταγωνίζονται, ενώ μερικές φορές ξεπερνούν, καθιερωμένους παγκόσμιους παίκτες.

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση
«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό - «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

