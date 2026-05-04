Ευρωπαϊκές πόλεις απαγορεύουν τις διαφημίσεις κρέατος και ορυκτών καυσίμων

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, οι διαφημιστικές πινακίδες στις στάσεις των τραμ έδειχναν κοτομπουκιές, αυτοκίνητα και αεροπορικά ταξίδια. Τώρα, διαφημίζουν μουσεία και κονσέρτα.

Το Άμστερνταμ ακολουθεί το παράδειγμα άλλων πόλεων στην Ολλανδία και την υπόλοιπη Ευρώπη και απαγορεύει τις διαφημίσεις κρέατος και προϊόντων που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα -στέλνοντας το μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση λόγω του μεγάλου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι αρχές του Άμστερνταμ, αναφέρει το BBC, θέλουν να ευθυγραμμίσουν την πόλη με την εθνική πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Στόχος για την ολλανδική πρωτεύουσα είναι να μηδενίσει τις καθαρές εκπομπές άνθρακα και να μειώσει στο μισό την κατανάλωση κρέατος, του οποίου η παραγωγή απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες CO2.

H κτηνοτροφία αντιστοιχεί σήμερα σε πάνω από το 15% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα.

«Η κλιματική κρίση είναι πολύ επείγουσα», λέει η Άνελε Βίνχοφ από το κόμμα GreenLeft. «Τι νόημα έχει να πρωτοπορείς στις πολιτικές για το κλίμα ενώ νοικιάζεις τους τοίχους σου για το ακριβώς αντίθετο;»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί ο δήμος θα πρέπει να βγάζει χρήματα νοικιάζοντας τον δημόσιο χώρο για κάτι στο οποίο εφαρμόζουμε ενεργά πολιτικές εναντίον του».

Αν και τα προϊόντα κρέατος αντιστοιχούσαν μόλις στο 0,1% των δαπανών για δημόσιες διαφημίσεις, και τα αεροπορικά ταξίδια ή άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα καταλάμβαναν μόνο το 4%, η απαγόρευση στέλνει το μήνυμα ότι η υπερκατανάλωση δεν είναι πια κοινωνικά επιθυμητή.

Άλλοι πάλι διαφωνούν. Η Ολλανδική Ένωση Κρέατος δηλώνει δυσαρεστημένη με το μέτρο, το οποίο χαρακτηρίζει «ανεπιθύμητο τρόπο επηρεασμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς». Τονίζει ότι το κρέας «παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και θα πρέπει να παραμένει ορατό και προσβάσιμο στους καταναλωτές».

Στο μεταξύ μεταξύ, η Ολλανδική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Τουριστικών Επιχειρήσεων δηλώνει ότι η απαγόρευση διαφήμισης διακοπών που περιλαμβάνουν αεροπορικά ταξίδια αποτελεί δυσανάλογο περιορισμό της εμπορικής ελευθερίας των εταιρειών.

Η απαγόρευση αφορά μόνο τις δημόσιες διαφημίσεις και όχι τις καταχωρήσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση ή τα social media.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και άλλες πόλεις που πιστεύουν ότι η απαγόρευση στις διαφημιστικές πινακίδες μπορεί να στείλει το μήνυμα. Η πόλη του Χάαρλεμ, 18 χιλιόμετρα δυτικά του Άμστερνταμ, έγινε το 2022 η πρώτη πόλη του κόσμου που ανακοίνωσε απαγόρευση σχεδόν όλων των προϊόντων κρέατος στις δημόσιες διαφημίσεις.

Η ίδια απαγόρευση εφαρμόστηκε αργότερα στην Ουτρέχτη και το Ναϊμέχεν (σε αυτή την περίπτωση μαζί με τα γαλακτοκομικά), οι οποίες ήδη απαγόρευαν τις καταχωρίσεις για τα αυτοκίνητα βενζίνης, τα αεροπορικά ταξίδια και άλλα προϊόντα που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα,.

Οι διαφημίσεις ορυκτών καυσίμων απαγορεύονται σε δεκάδες ακόμα πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως η Φλωρεντία στην Ιταλία, το Εδιμβούργο και το Σέφιλντ στη Βρετανία.

Στη Γαλλία, η απαγόρευση ισχύει σε όλη τη χώρα.