Φαρμακοποιοί: Πρόβλημα δημόσιας υγείας η κατ΄ οίκον διανομή φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ

Θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας των ασθενών θέτουν οι φαρμακοποιοί της Αττικής για την κατ΄ οίκον διανομή φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ, τα οποία χορηγούνται για τη θεραπεία σοβαρών παθήσεων των ασφαλισμένων του Οργανισμού. Την αφορμή έδωσαν πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις οποίες η κατ΄ οίκον διανομή φαρμάκων αποτελεί την «επιτομή του κράτους δικαίου».

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του, επισημαίνοντας ότι η διανομή των φαρμάκων στα σπίτια των ασθενών γίνεται από εταιρείες logistics, χωρίς τις στοιχειώδεις επιστημονικές εγγυήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη μετατροπή του φαρμάκου από κοινωνικό αγαθό σε απλό εμπορικό προϊόν.

Πέρα από την ελληνική νομοθεσία, ο ΦΣΑ επισημαίνει ταυτόχρονα ότι και το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει τη χορήγηση των φαρμάκων «δια χειρός φαρμακοποιού» και όχι μέσω courier, για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, και με τα δεδομένα αυτά, παραπέμπει ακριβώς στο κράτος δικαίου, δηλαδή, όχι σε ένα κράτος που είναι δίκαιο, αλλά σε ένα κράτος που το εσωτερικό του δίκαιο εφαρμόζεται.

Για τους λόγους αυτούς, οι φαρμακοποιοί ζητούν τη διακοπή της κατ΄ οίκον διάθεσης των φαρμάκων.

Η κατ’ οίκον διανομή μέσω courier στερεί από τον ασθενή την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση και καταργεί κάθε ουσιαστικό έλεγχο στην ταυτοποίηση και ενημέρωση του ασθενούς

Σημειώνουμε ότι η διανομή κατ΄ οίκον αφορά τα λεγόμενα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), τα οποία αφορούν σοβαρές παθήσεις με χαρακτήρα χρονιότητας, ώστε να είναι δυνατός ο προγραμματισμός της χρήσης των φαρμάκων αυτών από τον ασθενή και δεν πρόκειται για επείγουσες καταστάσεις για τις οποίες η προμήθεια των φαρμάκων παραμένει στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Ο πρόεδρος του ΦΣΑ Ηλίας Βασιλαδιώτης και ο γενικός γραμματέας Στυλιανός Καλογερόπουλος, επισημαίνουν ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, είναι βαθιά αντιεπιστημονική υποβαθμίζοντας τον αναντικατάστατο ρόλο του φαρμακοποιού και του φαρμακείου. Ανοίγει τον δρόμο για μετατροπή του φαρμάκου από κοινωνικό αγαθό σε απλό εμπορικό προϊόν.

Υπογραμμίζουν μάλιστα πως με ευθύνη της ίδιας της πολιτείας προωθούνται πρακτικές που παρακάμπτουν το Ελληνικό φαρμακείο και ενισχύουν τη διανομή φαρμάκων μέσω courier και logistics, χωρίς τις στοιχειώδεις επιστημονικές εγγυήσεις και προσθέτουν ότι «ο μόνος λόγος που προωθήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι η οικονομική ελάφρυνση της βιομηχανίας με τη μείωση του clawback».

Δεν πρόκειται για δέμα

Το φάρμακο δεν είναι δέμα προς παράδοση. Είναι προϊόν που απαιτεί επιστημονική ευθύνη και άμεση επαφή με τον ασθενή. Η χορήγησή του από τον φαρμακοποιό διασφαλίζει:

τη σωστή δοσολογία,

την ενημέρωση για παρενέργειες,

την αποφυγή επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων,

τον ορθό τρόπο χρήσης.

Αντίθετα η κατ’ οίκον διανομή μέσω courier:

στερεί από τον ασθενή την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση,

καταργεί κάθε ουσιαστικό έλεγχο στην ταυτοποίηση και ενημέρωση του ασθενούς.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής τόνισε ότι πρόκειται για μια πρακτική που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία και έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα: α) Ποιο «κράτος δικαίου» επιτρέπει τη διακίνηση φαρμάκων χωρίς επιστημονική εποπτεία; β) Ποια δημόσια υγεία προστατεύεται όταν το φάρμακο αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα; γ) Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για πιθανές παρενέργειες που θα έχουν ως συνέπεια την ασφάλεια των ασθενών;

Επισημαίνοντας ότι «η προστασία του ασθενούς δεν είναι διαπραγματεύσιμη», κατήγγηλε ότι «Αντί να αξιοποιηθεί το εκτεταμένο και επιστημονικά καταρτισμένο δίκτυο των 3.500 φαρμακείων της Αττικής και των συνολικά 11.000 φαρμακείων σε όλη την Επικράτεια, το κράτος επιλέγει να δαπανά εκατομμύρια ευρώ σε λύσεις που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και θέτουν σε αμφισβήτηση την ασφάλεια των ασθενών.

Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σαφές: για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τα φάρμακα χορηγούνται δια χειρός φαρμακοποιού και όχι μέσω courier.

Ο επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος του φαρμακοποιού θα πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί έμπρακτα».

Καταλήγοντας, o ΦΣΑ κάλεσε την πολιτεία να σταματήσει άμεσα την προώθηση αυτών των πρακτικών και να γίνει άμεσα η επανεξέτασή τους, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της απέναντι στη δημόσια υγεία.