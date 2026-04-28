Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Υγεία 28 Απριλίου 2026, 07:00

Φαρμακοποιοί: Πρόβλημα δημόσιας υγείας η κατ΄ οίκον διανομή φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ

Κόντρα για τις δηλώσεις Μητσοτάκη που συνδέουν την κατ΄ οίκον διανομή φαρμάκων με το κράτος δικαίου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας των ασθενών θέτουν οι φαρμακοποιοί της Αττικής για την κατ΄ οίκον διανομή φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ, τα οποία χορηγούνται για τη θεραπεία σοβαρών παθήσεων των ασφαλισμένων του Οργανισμού. Την αφορμή έδωσαν πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις οποίες η κατ΄ οίκον διανομή φαρμάκων αποτελεί την «επιτομή του κράτους δικαίου».

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του, επισημαίνοντας ότι η διανομή των φαρμάκων στα σπίτια των ασθενών γίνεται από εταιρείες logistics, χωρίς τις στοιχειώδεις επιστημονικές εγγυήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη μετατροπή του φαρμάκου από κοινωνικό αγαθό σε απλό εμπορικό προϊόν.

Πέρα από την ελληνική νομοθεσία, ο ΦΣΑ επισημαίνει ταυτόχρονα ότι και το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει τη χορήγηση των φαρμάκων «δια χειρός φαρμακοποιού» και όχι μέσω courier, για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, και με τα δεδομένα αυτά, παραπέμπει ακριβώς στο κράτος δικαίου, δηλαδή, όχι σε ένα κράτος που είναι δίκαιο, αλλά σε ένα κράτος που το εσωτερικό του δίκαιο εφαρμόζεται.

Για τους λόγους αυτούς, οι φαρμακοποιοί ζητούν τη διακοπή της κατ΄ οίκον διάθεσης των φαρμάκων.

Η κατ’ οίκον διανομή μέσω courier στερεί από τον ασθενή την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση και καταργεί κάθε ουσιαστικό έλεγχο στην ταυτοποίηση και ενημέρωση του ασθενούς

H ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπουν τη χορήγηση φαρμάκων μόνο «δια χειρός φαρμακοποιού»

Σημειώνουμε ότι η διανομή κατ΄ οίκον αφορά τα λεγόμενα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), τα οποία αφορούν σοβαρές παθήσεις με χαρακτήρα χρονιότητας, ώστε να είναι δυνατός ο προγραμματισμός της χρήσης των φαρμάκων αυτών από τον ασθενή και δεν πρόκειται για επείγουσες καταστάσεις για τις οποίες η προμήθεια των φαρμάκων παραμένει στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Ο πρόεδρος του ΦΣΑ Ηλίας Βασιλαδιώτης και ο γενικός γραμματέας Στυλιανός Καλογερόπουλος, επισημαίνουν ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, είναι βαθιά αντιεπιστημονική υποβαθμίζοντας τον αναντικατάστατο ρόλο του φαρμακοποιού και του φαρμακείου. Ανοίγει τον δρόμο για μετατροπή του φαρμάκου από κοινωνικό αγαθό σε απλό εμπορικό προϊόν.

Υπογραμμίζουν μάλιστα πως με ευθύνη της ίδιας της πολιτείας προωθούνται πρακτικές που παρακάμπτουν το Ελληνικό φαρμακείο και ενισχύουν τη διανομή φαρμάκων μέσω courier και logistics, χωρίς τις στοιχειώδεις επιστημονικές εγγυήσεις και προσθέτουν ότι «ο μόνος λόγος που προωθήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι η οικονομική  ελάφρυνση της βιομηχανίας με τη μείωση του clawback».

Δεν πρόκειται για δέμα

Το φάρμακο δεν είναι δέμα προς παράδοση. Είναι προϊόν που απαιτεί επιστημονική ευθύνη και άμεση επαφή με τον ασθενή. Η χορήγησή του από τον φαρμακοποιό διασφαλίζει:

  • τη σωστή δοσολογία,
  • την ενημέρωση για παρενέργειες,
  • την αποφυγή επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων,
  • τον ορθό τρόπο χρήσης.

Αντίθετα η κατ’ οίκον διανομή μέσω courier:

  • στερεί από τον ασθενή την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση,
  • καταργεί κάθε ουσιαστικό έλεγχο στην ταυτοποίηση και ενημέρωση του ασθενούς.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής τόνισε ότι πρόκειται για μια πρακτική που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία και έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα: α) Ποιο «κράτος δικαίου» επιτρέπει τη διακίνηση φαρμάκων χωρίς επιστημονική εποπτεία; β) Ποια δημόσια υγεία προστατεύεται όταν το φάρμακο αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα; γ) Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για πιθανές παρενέργειες που θα έχουν ως συνέπεια την ασφάλεια των ασθενών;

Επισημαίνοντας ότι «η προστασία του ασθενούς δεν είναι διαπραγματεύσιμη», κατήγγηλε ότι «Αντί να αξιοποιηθεί το εκτεταμένο και επιστημονικά καταρτισμένο δίκτυο των 3.500 φαρμακείων της Αττικής και των  συνολικά  11.000 φαρμακείων σε όλη την Επικράτεια, το κράτος επιλέγει να δαπανά εκατομμύρια ευρώ σε λύσεις που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και θέτουν σε αμφισβήτηση την ασφάλεια των ασθενών.

Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σαφές: για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τα φάρμακα χορηγούνται δια χειρός φαρμακοποιού και όχι μέσω courier.

Ο επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος του φαρμακοποιού θα πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί έμπρακτα».

Καταλήγοντας, o ΦΣΑ κάλεσε την πολιτεία να σταματήσει άμεσα την προώθηση αυτών των πρακτικών και να γίνει άμεσα η επανεξέτασή τους, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της απέναντι στη δημόσια υγεία.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

Ελλάδα 28.04.26

Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» του Αρείου Πάγου και η προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

Ελλάδα 27.04.26

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους

Συνελήφθησαν 3 παρκαδόροι και προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βούλας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου

Εχει ξεκινήσει 28.04.26

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ελλάδα 28.04.26

Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Ρευστό σκηνικό 28.04.26 Upd: 07:42

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Δεκάδες χώρες ζητούν το άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Υγεία 28.04.26

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» του Αρείου Πάγου και η προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Τουφάν Ερχιουρμάν 28.04.26

Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν για το Κυπριακό

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

ΗΠΑ 28.04.26

Γεννητούρια εν πτήσει

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Ινδονησία 28.04.26

Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν 28.04.26

Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

