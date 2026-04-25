Σοκ για τη Ρεάλ στο 90+4′, ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα (1-1)

Το γκολ του Βινίσιους στο 17′ φαινόταν αρκετό ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να πάρει τη νίκη στο Λα Καρτούχα επί της Μπέτις, όμως τελικά δεν ήταν. Ο Μπεγερίν «χτύπησε» στο 90+4′ και διαμόρφωσε το σκορ στο τελικό 1-1, στο παιχνίδι που άνοιξε την «αυλαία» της 32ης αγωνιστικής (προηγήθηκε εμβόλιμα η 33η) της La Liga.

Η «βασίλισσα» πλήρωσε ακριβά το γεγονός ότι δεν σημείωσε άλλο γκολ, αλλά και δεν μπόρεσε να κρατήσει τη Μπέτις μακριά από την εστία της για να δεχθεί οδυνηρό γκολ στην τελευταία φάση του ματς!

Στους 82 βαθμούς η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα (με ματς λιγότερο μάλιστα, αυτό με τη Χετάφε εκτός έδρας το Σάββατο), την ώρα που ο Μαδριλένοι έχουν οκτώ λιγότερους (74) και πλέον βλέπουν τις λίγες ελπίδες που τους απέμεναν για το πρωτάθλημα, να εξανεμίζονται κι αυτες…

Μπέτις: Βαγιές, Μπεγερίν, Ροντρίγκεθ, Νατάν, Μπάρτρα(32’ Γιορέντε), Φιντάλγκο(46’ Ρόκα), Άμραμπατ(73’ Ίσκο), Ελζαλζουλί, Φορνάλς(68’ Λο Σέλσο), Άντονι, Μπακαμπού(46’ Κούτσο Ερνάντες)

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν(73’ Αλάμπα), Μεντί, Βαλβέρδε, Πιτάρτς(73’ Καμαβινγκά), Ντίαθ(81’ Μάνουελ Άγχελ), Βινίσιους, Μπέλιγχαμ, Εμπαπέ(81’ Γκαρθία)

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή (24/04)

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1

(90’+4′ Μπεγερίν – 17′ Βινίσιους)

Σάββατο (25/04)

Αλαβές-Μαγιόρκα (15:00)

Χετάφε-Μπαρτσελόνα (17:15)

Βαλένθια-Τζιρόνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)

Κυριακή (26/04)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (15:00)

Οβιέδο-Έλτσε (17:15)

Οσασούνα-Σεβίλλη (19:30)

Βιγιαρεάλ-Θέλτα (22:00)

Δευτέρα (27/04)

Εσπανιόλ-Λεβάντε (22:00)

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της επόμενης (34ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (01/05)

Τζιρόνα-Μαγιόρκα (22:00)

Σάββατο (02/05)

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε (15:00)

Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15)

Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30)

Οσασούνα-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή (03/05)

Θέλτα-Έλτσε (15:00)

Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο (17:15)

Μπέτις-Οβιέδο (19:30)

Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (04/05)

Σεβίλλη-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)