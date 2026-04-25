Ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την ανακοίνωση των νέων οικονομικών μέτρων την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για τις ασυλίες, μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στον δημοσιογράφο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Γιάννη Αγουρίδη.

Χαρακτήρισε την κίνηση «ληστεία μετά φιλοδωρήματος» και υποστήριξε ότι πρόκειται για μια πολιτική που έχει ήδη επικριθεί ευρέως, την ώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός παλαιότερα καταδίκαζε τέτοιες πρακτικές. Κατά την τοποθέτησή του ανέφερε ότι το ζητούμενο δεν είναι οι πρόσκαιρες παρεμβάσεις αλλά οι μόνιμες, διαρθρωτικές αλλαγές, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επαναλαμβάνει τις χειρότερες πρακτικές της περιόδου 2015-2019.

Στο μέτωπο του αφθώδους πυρετού που πλήττει τις κτηνοτροφικές μονάδες της Λέσβου, ο Παναγιώτης Δουδωνής εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, λέγοντας πως «τίποτα δεν έχει γίνει» και ότι το πρόβλημα παραμένει οξυμένο λόγω έλλειψης κτηνιάτρων και ανεπαρκούς χρηματοδότησης. Τόνισε ότι ακόμη και τα κονδύλια που έχουν δοθεί είναι ελάχιστα, ενώ συνέκρινε αρνητικά τη διαχείριση στην Ελλάδα με εκείνη της Κύπρου, η οποία, όπως είπε, κινήθηκε πολύ ταχύτερα. Παράλληλα, απέδωσε στην κυβέρνηση προσέγγιση με ψηφοθηρικά κριτήρια, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

Αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα και στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι καταγράφει τις τάσεις με αισιοδοξία, επικαλούμενος τη συμμετοχή 180.000 πολιτών στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ ως ένδειξη δυναμικής. Υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί την εναλλακτική επιλογή που αναζητά η κοινωνία και ότι, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση αυτής της τάσης, μπορεί να επιτευχθεί νικηφόρο αποτέλεσμα. Εμφανίστηκε έτσι βέβαιος πως υπάρχει πολιτικό ακροατήριο που στρέφεται προς μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης.

Όσον αφορά τις μελλοντικές συνεργασίες, ξεκαθάρισε ότι αυτές θα κριθούν τελικά από τον ελληνικό λαό, έσπευσε όμως να αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτή τη θέση, επιχείρησε να στείλει σαφές πολιτικό μήνυμα αυτονομίας και διαφοροποίησης, την ώρα που η συζήτηση για πιθανές μετεκλογικές συνθέσεις παραμένει ανοιχτή.

