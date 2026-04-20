Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.
Την 26η αγωνιστική και τελευταία της κανονικής περιόδου θα κριθεί η παραμονή στη Stoiximan GBL και ποια ομάδα θα βρεθεί στη 13η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Από τις πέντε ομάδες που βρίσκονται στις 7 και τις 6 νίκες, μόνο η Καρδίτσα δεν κινδυνεύει να βρεθεί στην τελευταία θέση καθώς υπερτερεί σε κάθε ισοβαθμία που μπορεί να προκύψει.
Αντίθετα όπως αναφέρει ο esake.gr τόσο Μαρούσι και Πανιώνιος που έχουν ρεκόρ 6-17 όσο και οι Προμηθέας και Κολοσσός που είναι στο 7-16 εμπλέκονται, με διαφορετικές πιθανότητες, στα «σενάρια» υποβιβασμού.
Το Μαρούσι παραμένει στη Stoiximan GBL:
* Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ
* Αν ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα ηττηθεί ο Πανιώνιος από τον Άρη Betsson
Ο Πανιώνιος παραμένει στη Stoiximan GBL:
* Αν νικήσει τον Άρη Betsson και ηττηθεί το Μαρούσι
* Αν νικήσει τον Άρη Betsson και ταυτόχρονα νικήσουν Μαρούσι και Καρδίτσα
Τα δύο άλλα «σενάρια»
Παράλληλα υπάρχουν και δύο διαφορετικοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην 13η θέση είτε τον Προμηθέα Βίκος Cola είτε τον Κολοσσό.
* Νίκες Αμαρουσίου, Ηρακλή, Πανιωνίου, Καρδίτσας Ιαπωνική: 13ος ο Προμηθέας.
* Νίκες Αμαρουσίου, Προμηθέα, Πανιωνίου, Καρδίτσας Ιαπωνική: 13ος ο Κολοσσός.
Σε κάθε άλλο συνδυασμό αποτελεσμάτων, υποβιβάζονται είτε ο Πανιώνιος είτε το Μαρούσι.
