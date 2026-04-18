Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (pic)
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (21:00) για τη 2η αγωνιστική των Play off της Super League.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται το βράδυ της Κυριακής (19/4, 21:00) από τον Παναθηναϊκό, για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει γνωστή την 23μελή αποστολή που θα έχει μαζί του στη Λεωφόρο.
Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μπρούνο και Κλέιτον οι οποίοι θα είναι οι δύο ξένοι που θα «κοπούν» από την αποστολή, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης στο μίνι πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να θέλει μόνο νίκη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.
Από εκεί και πέρα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποστολή έχει πάρει κανονικά όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, ενώ ο τρίτος τερματοφύλακας που πήρε μαζί του ο Βάσκος τεχνικός για το ντέρμπι με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Κουράκλης.
Αξίζει να σημειωθεί πως στους 23 παίκτες που είναι διαθέσιμοι για το ματς στη Λεωφόρο είναι και ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ήταν εκτός στο ματς της πρεμιέρας των Play off της Super League στο Καραϊσκάκη κόντρα στην ΑΕΚ.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το ντέρμπι:
#PAOOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/P9bUrOhaud
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 18, 2026
H αποστολή του Ολυμπιακού για την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (pic)
