Ο Ουίλμπεκιν έκανε αναδρομή στο παρελθόν – Τι είπε για την απόλυση του Σφαιρόπουλου από τη Μακάμπι
Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και μεταξύ άλλων, μίλησε σε συνέντευξή του για την περίοδο που απολύθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος από τη Μακάμπι.
Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έδωσε συνέντευξη στο «Sport 5» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην περίοδο που αγωνιζόταν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ έκανε το δικό του σχόλιο για την απόλυση του Σφαιρόπουλου από τον πάγκο της ισραηλινής ομάδας.
Συγκεκριμένα, ο Ουίλμπεκιν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ένα σάπιο μήλο χάλασε όλο το κοφίνι», αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα για το παρασκήνιο της απόλυσης του Έλληνα τεχνικού εκείνο το διάστημα.
Οι δηλώσεις του Ουίλμπεκιν για την απόλυση του Σφαιρόπουλου
«Μίλησε για αυτό με τον Κοέν; Είπε ότι θα γράψει βιβλίο για τα όσα έγιναν εκείνη τη σεζόν, οπότε θα το αφήσω πάνω του να τα αποκαλύψει. Είμαι ακόμα ενεργός παίκτης και δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα, Μου κάνει εντύπωση που δεν τα γνωρίζετε. Θα πω απλά πως υπήρχε ένα σάπιο μήλο που χάλασε όλο το κοφίνι» ανέφερε.
