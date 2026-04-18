Ο Ολυμπιακός θυμήθηκε την επική πρόκριση επί της Φενέρ και τις επεμβάσεις του Τζολάκη στα πέναλτι (pic, vid)
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε, σαν σήμερα (18/4/2024) πριν από δύο χρόνια.
Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του στα social media «θυμήθηκε» (την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, επί της Φενέρμπαχτσε (18/4/2024), την ιστορική σεζόν 2023-24, όταν και έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Στη ρεβάνς του 3-2, οι Πειραιώτες μπορεί να ηττήθηκαν στην κανονική διάρκεια (1-0), όμως το ματς πήγε στην παράταση και στα πέναλτι, εκεί όπου με ήρωα τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος έπιασε τις 3 από τις 5 εκτελέσεις, πανηγύρισαν την πρόκριση στους «4».
Η σειρά των πέναλτι
Ελ Καμπί: το έβαλε
Τάντιτς: το απέκρουσε ο Τζολάκης
Ελ Αραμπί: το έπιασε ο Λιβάκοβιτς
Μπατσουαγί: το έβαλε
Ορτα: το έβαλε
Ουντέρ: το έπιασε ο Τζολάκης
Μασούρας: το έβαλε
Ντζίκου: το έβαλε
Ροντινέι: το έβγαλε ο Λιβάκοβιτς
Μπονούτσι: το έπιασε ο Τζολάκης
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
📅 18/4/2024
🔴⚪️ Σαν σήμερα το 2024 η μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά!
🆚 Φενερμπαχτσέ pic.twitter.com/8MjyAtJVhr
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 18, 2026
