Έγινε η συνάντηση Σιάο – Ζήση: «Κάθε χρόνο ο Άρης Betsson θα ανεβαίνει επίπεδο»

Το βράδυ της Παρασκευής (17/4) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση για τα θέματα της ΚΑΕ Άρης Betsson.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και ο general manager συζήτησαν για όλα τα θέματα που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, επισημαίνοντας την ανάγκη να παραμείνει η ομάδα προσηλωμένη στον φετινό στόχο, που είναι η κατάληψη της υψηλότερης δυνατής θέσης στην τελική βαθμολογία.

Επιπλέον, έγινε κουβέντα για το πλάνο εν όψη της νέας σεζόν. Η ενίσχυση της ομάδας θεωρείται δεδομένη και επαναλήφθηκε η πρόθεση να ανεβαίνει κάθε χρόνο ο Άρης επίπεδο, όπως είχε εκπονηθεί το αρχικό πλάνο από το καλοκαίρι του 2025.

Ο Σιάο εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την ανάληψη των αγωνιστικών τμημάτων της ακαδημίας από την ΚΑΕ, αφού στηρίζει πολλά στη «νέα γενιά» που πρέπει να την ενώνει με την πρώτη ομάδα.

Τέλος, ο Καναδοταϊβανέζος επιχειρηματίας δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη του συλλόγου τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο.